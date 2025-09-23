গৃহঋণ পেতে এসআই'র সিল ও স্বাক্ষর জাল ! গ্রেফতার প্রধান শিক্ষিকা
গৃহঋণ পাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের নির্দেশে এসআই-এর কাছে লিখিত অনুমোদন জানান প্রধান শিক্ষিকা ৷ কিন্তু অতীতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকায় অনুমোদন গ্রহণ করেননি এসআই ৷
মালদা, 23 সেপ্টেম্বর: গৃহঋণ পেতে সার্কেল ইনস্পেক্টরের স্বাক্ষর এবং সিল নকলের অভিযোগ ! গ্রেফতার করা হল প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে ৷ মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে 25 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক ৷
একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে গৃহঋণের আবেদন জানান মানিকচক ব্লকের একটি স্কুলের ওই প্রধান শিক্ষিকা ৷ কিন্তু, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা হওয়ায় ঋণ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট এসআই-এর লিখিত অনুমোদন প্রয়োজন বলে জানায় ব্যাঙ্ক ৷ সেই মতো এসআই-এর কাছে আবেদনও জানান ওই শিক্ষিকা ৷ কিন্তু, তাঁর বিরুদ্ধে এর আগে একাধিকবার কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল ৷ সে কথা চিন্তা করে শিক্ষিকার আবেদনে অনুমোদন দেননি এসআই ৷
অভিযোগ, ঋণ পাওয়ার জন্য এসআই-এর স্বাক্ষর ও সিল জাল করে ভুয়ো অনুমোদনপত্র তৈরি করেন তিনি ৷ এদিকে, ঋণ অনুমোদনের আগে নিয়ম অনুযায়ী ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এসআইের সঙ্গে যোগাযোগ করে ৷ সেই সময় জালিয়াতির বিষয়টি সামনে আসে ৷ শিক্ষিকার বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ করেন এসআই ৷ অনেক টালবাহানার পর অবশেষে শিক্ষিকাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এরপর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয় ৷ তাঁকে 25 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মুখ্য দায়রা বিচারক ৷
গৃহঋণ পেতে 2024 সালের 9 নভেম্বর ব্যাঙ্কে এসআই-এর ভুয়ো অনুমোদন-সহ আবেদনপত্র জমা দেন নাসরিন ৷ 12 নভেম্বর ব্যাঙ্কের তরফে এসআইকে বিষয়টি জানানো হয় ৷ এরপর 14 নভেম্বর এসআই স্থানীয় মানিকচক থানায় তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে নাসরিনের বিরুদ্ধে মোট 5 টি ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷
অভিযোগ, এতদিন হয়ে যাওয়ার পরও পুলিশের তরফে নাসরিনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ৷ অথচ, আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ৷ এমনকী, এই আবহে দিব্যি স্কুলে যান অভিযুক্ত শিক্ষিকা ৷ এই নিয়ে জল্পনা শুরু হতেই শিক্ষা দফতরের উপরমহল থেকে চাপ আসতে শুরু করে ৷ অবশেষে সোমবার তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও মন্তব্য করেননি অভিযোগকারী এসআই সঞ্চয়িতা মণ্ডল ৷ এদিকে পুলিশ নাসরিনকে গ্রেফতার করলেও বিষয়টি নাকি জানা নেই জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সন বাসন্তী বর্মনের ৷ তাঁর দাবি, "প্রধান শিক্ষিকার গ্রেফতারির বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই ৷"
অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল বলে খবর ৷ বছর দুয়েক আগে তাঁর বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে ছাত্র ভর্তির অভিযোগ উঠেছিল ৷ তারও আগে টাকা না দেওয়ায় তিনি খুদে পড়ুয়াদের পরীক্ষায় বসতে দেননি বলে অভিযোগ ওঠে ৷ এমনকী, অভিভাবকদের বৈঠকে তাঁর এক অনুগামী পড়ুয়াদের পরীক্ষায় বসার জন্য টাকা দাবি করেছিল বলেও অভিযোগ ৷ সেই ঘটনার ভিডিয়ো ক্লিপও ছড়িয়ে পড়ে ৷