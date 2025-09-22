হাজরা পার্কে এবার 'দৃষ্টিকোণ', রঙের খেলা গোটা মণ্ডপ জুড়ে

হাজরা পার্কে এবার 'দৃষ্টিকোণ', রঙের খেলা গোটা মণ্ডপ জুড়ে
পুজো উদ্যোক্তার দাবি, কলকাতার এবারের সবচেয়ে বড় দুর্গা হচ্ছে হাজরা পার্কে । অঞ্জলি দিতে আসবেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : September 22, 2025 at 9:19 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবের 83তম বর্ষ ৷ এবারের থিম 'দৃষ্টিকোণ'। গোটা মণ্ডপ জুড়ে লাল, নীল, হলুদ-সবুজ নানা রঙের খেলা । 'রঙের উৎসব' বললেও কিছু ভুল বলা হবে না ।
হাজরা পার্কে রঙের মেলা
এই বছর হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবের থিম 'দৃষ্টিকোণ' মণ্ডপে ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী বিমান সাহা । তাঁর ধারণা অনুযায়ী, এই থিমটি রঙকে কেবল দৃশ্যমান আনন্দ হিসেবেই নয়, বরং আত্ম-প্রকাশের একটি গভীর ভাষা হিসেবেও অন্বেষণ করে । একজন শিল্পীর জন্য, প্রতিটি রঙ অন্তরের এক টুকরো প্রকাশ করে-তাদের চিন্তাভাবনা, আবেগ এবং দর্শন । যখন এই ছায়াগুলি দেবী দুর্গার রূপের উপর প্রবাহিত হয়, তখন তারা একটি নীরব কবিতা তৈরি করে-শব্দহীন গল্প, যা স্রষ্টার হৃদয় থেকে জন্মগ্রহণ করে ৷
জীবনের রং ফুটে উঠবে
'হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব' কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সায়নদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের এবারের থিম হল 'দৃষ্টিকোণ' । রঙের উপরে কাজ করা হয়েছে । রঙ কীভাবে আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে তাই নিয়েই এবারের থিম । কারণ প্রকৃতি সবকিছুতেই রঙ দিয়েছে । রঙহীন জীবন অর্থহীন, এ কথা আমরা সবাই জানি । রঙ একটা নিঃশব্দ অস্ত্র । রঙ বোঝায় আমাদের জীবনের মানে কী । প্রতিমা, বাড়িঘর, শিল্পীর আঁকা থেকে জামাকাপড় রঙই তো আসল উপকরণ । আমাদের জীবনে যাঁরা রঙ দিচ্ছেন তাঁদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এ বছর । সত্যি কথা বলতে কী, মানুষের জীবন আজ নেতিবাচক নানা বিষয়ে ভরা । এমনকী আজকালকার প্যাণ্ডেলগুলোও বেশ অন্ধকার মতো । সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা রঙিন আলো নিয়ে আসতে চাইছি মানুষের চোখের সামনে ।"
সবচেয়ে বড় দুর্গা
থিম প্রসঙ্গে সায়নদেব বলেন, "এমন কোনও থিম আমরা কখনোই বানাই না যা বোঝাই যায় না । অর্থাৎ থিমের নামের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই । আমাদের থিম স্পষ্টভাবে সকলের কাছে বোধগম্য হয় । আমাদের শিল্পী বিমান সাহা । তাঁরই ভাবনা এবং কল্পনায় দৃষ্টিকোণ গড়ে উঠছে । এবারের আলোকসজ্জায় শুভঙ্কর দত্ত । আবহ সঙ্গীতে আশু চক্রবর্তী ।" তিনি আরও বলেন, "কলকাতার এবারের সবথেকে বড় দুর্গা হাজরা পার্কে । এটা আমার মনে হওয়া । বাকিটা সময় বলবে ।"
মণ্ডপসজ্জার খুঁটিনাটি
সায়নের কথায়, "আমাদের মণ্ডপের বাইরের দিকে মোনালিসার একটা পেইন্টিং আছে । আছে কথক ডান্সের একটা ফেস । সেগুলি তৈরি হয়েছে রঙের কৌটো দিয়ে । প্লাই উড, লোহার উপরে রঙের কাজ হচ্ছে । যেভাবে করা হোক না কেন, প্রত্যেকটা রঙের একটা মানে আছে । মানুষ সেটাকে কোন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখছেন সেটাই আসল ব্যাপার ।"
পুজোয় তারকার মেলা
সায়নদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অনেকদিন আগে থেকেই এবারের পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল । মে-জুন মাস থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে আমাদের মণ্ডপ তৈরির কাজ । প্রতিবারের মতো এবারও অষ্টমীতে অঞ্জলি দিতে আসবেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । ওঁর সঙ্গে আমাদের কোনও কমার্শিয়াল সম্পর্ক নেই । আত্মিক সম্পর্ক । প্রতিবছর এখানেই অঞ্জলি দেন তিনি । এবারও আসবেন । কথাও হয়ে গিয়েছে আমাদের । বুম্বাদা ছাড়াও এদিন থাকতে পারেন আরও অনেকে । সিঁদুর খেলায় আসবেন প্রিয়াঙ্কা সরকার । টলিউডের সঙ্গে জড়িত আরও অনেকেই আসতে পারেন এদিন । কিন্তু সেটা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না । ওটা চমক থাক ।"
হাজরা পার্কের পথচলা
চিরকাল উৎসবের চেয়েও ঐতিহ্যকে ধরে রাখাকে অধিক গুরুত্ব দেয় হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব। এবার তার ব্যতিক্রম নয় । 1942 সালে কলকাতা পুরনিগমের তৎকালীন মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুর দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে প্রতিষ্ঠিত, এই পুজোটি মূলধারার উদযাপন থেকে দীর্ঘদিন ধরে বাদ পড়া প্রান্তিকদের আলিঙ্গন করার জন্য কল্পনা করা হয়েছিল ।
পদ্মপুকুরে এর প্রথম সূচনা থেকে হাজরা পার্কে স্থায়ী আবাসস্থল খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত, পুজোটি তার প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শের প্রতি সত্য থাকার পাশাপাশি কলেবরেও বৃদ্ধি পেয়েছে । 2016 সাল থেকে এটি গর্বের সঙ্গে হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব নামে পরিচিত । পুজোর কটা দিন এই পুজো মণ্ডপে পা ফেলা দায় হয়ে পড়ে । প্রত্যেক বছর ভিন্ন এবং আধুনিক ভাবনায় সেজে ওঠে হাজরা পার্কের মণ্ডপ ।