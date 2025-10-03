হাজরা পার্কে সিঁদুর খেলায় চাঁদের হাট, ঢাক বাজালেন সায়নী ঘোষ

হাজরা পার্কে সিঁদুর খেলায় চাঁদের হাট, ঢাক বাজালেন সায়নী ঘোষ
শেষবেলায় হাজরা পার্কের দুর্গাপুজো চাঁদের হাট ৷ এদিন দশমীতে দেবী প্রতিমাকে বরণ করতে মণ্ডপে তারকাদের সমাবেশের ছবি ধরা পড়ল ৷
Published : October 3, 2025 at 6:37 AM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: চারদিন মায়ের আরাধনা শেষে আজ বিজয়া দশমী ৷ উৎসবের শেষ লগ্নে মা-কে বরণ করার পাশাপাশি সিঁদুর খেলায় মেতে উঠল পাড়ার বারোয়ারি থেকে বাড়ির পুজো । দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পার্কে এই আবহে ধরা পড়ল এক আবেগঘন সিঁদুর খেলার ছবি ৷ প্যান্ডেল যেন চাঁদের হাট ৷ তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ থেকে শুরু করে অভিনেত্রী পল্লবী চট্টোপাধ্যায়, মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়) এসেছিলেন সিঁদুর খেলায় অংশ নিতে ৷ ছিলেন ভিন্ন রাজ্য থেকে আসা মহিলারাও ৷
এদিন ঢাক বাজানো থেকে ঢাকের তালে নাচ, সবকিছুতেই অংশ নেন সায়নী ৷ দেবীবরণ সেরে ইটিভি ভারতকে সায়নী বলেন, "মা-কে বললাম, খুব তাড়াতাড়ি আবার এসো মা ৷ আমি নিজের জন্য কিছু চাইনি ৷ সবাই যেন ভালো থাকে এটাই চাই ৷"
মল্লিকা বলেন, "সিঁদুর মানে আমার কাছে সম্মান ৷" এদিন মল্লিকার সঙ্গে হাজির ছিলেন তাঁর স্বামী ডাঃ রুদ্রজিৎ রায়ও ৷ তিনি বলেন, "প্রতিবার এখানে আসি ৷ তবে, এবারেরটা খুব স্পেশাল ৷" মল্লিকা ও রুদ্রজিতের বিয়ের পর এটা প্রথম পুজো ৷
অভিনেত্রী পল্লবী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সবার ভালো হোক ৷ শান্তিতে থাকুক সবাই ৷" এই পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা সায়নদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "প্যান্ডেলে আর মা-কে দেখতে পাব না ৷ মনটা খুব খারাপ লাগছে ৷ আজ থেকেই আগামী বছরের জন্য দিন গোনা শুরু করে দিয়েছি ৷ পরের বার কী হবে, সেই নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছি আজ থেকেই ৷ এবার পুজোয় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে আমাদের প্যান্ডেলে ৷ তিনি প্রতি বছরই আসেন ৷ এবার এসে ঢাক বাজিয়েছেন ৷"
হাজরা পার্কের এবারের থিম ছিল 'দৃষ্টিকোণ' ৷ চারদিকে রঙের খেলা ৷ তার মাঝে 30 ফুট উচ্চতার দেবী দুর্গার প্রতিমা সকল দর্শনার্থীর নজর কেড়েছে ৷ এদিন আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে শহরে ৷ এই বৃষ্টিতে নাজেহাল হয়েও প্যান্ডেল হপিং-এ মেতেছে উৎসবপ্রিয় বাঙালি ৷
বৃষ্টি হলেও বেলা গড়াতেই বহু মণ্ডপে শুরু হয় সিঁদুর খেলা ৷ উত্তর কলকাতার বাগবাজার সর্বজনীনে সকালে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেছিলেন মহিলারা ৷ আর সন্ধ্যা নামলে দক্ষিণের হাজরা পার্কে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠতে দেখা গেল অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার, অভিনেত্রী তথা সাংসদ সায়নী ঘোষকে এবং আরও অনেককে ৷