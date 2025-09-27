জমা জলে 25 কোটির ক্ষতি ! মাথায় হাত হাতিবাগান-নিউ মার্কেট-গড়িয়াহাটের হকারদের

জমা জলে 25 কোটির ক্ষতি ! মাথায় হাত হাতিবাগান-নিউ মার্কেট-গড়িয়াহাটের হকারদের
হাতিবাগান-নিউ মার্কেট-গড়িয়াহাটের ব্যবসায়ীদের প্রায় 10 কোটি টাকার সামগ্রী জমা জলে নষ্ট হওয়ার অভিযোগ ৷
Published : September 27, 2025 at 4:39 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: রবিবার রাতভর বৃষ্টিতে সোমবার বানভাসি হয়েছিল কলকাতা শহর ৷ আর তার জেরে শেষ মুহূর্তের পুজোর বাজারে মন্দা ৷ দোকান খুলতে না-পারায় বড় অঙ্কের ক্ষতির মুখে পড়েছেন কলকাতার তিনটি বড় মার্কেট হাতিবাগান, নিউমার্কেট ও গড়িয়াহাটের হকাররা ৷ শুধু তাই নয়, বানভাসি কলকাতায় জমা জলে নষ্ট হয়েছে বিপুল টাকার জিনিসপত্র ৷ ফলে পুজোর মুখে জোড়া ক্ষতির মুখে ছোটবড় ব্যবসায়ীরা ৷ ব্যবসায়ীদের দাবি, ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক 25 কোটি টাকা ৷
জল থৈ-থৈ কলকাতায় বই পাড়ার যন্ত্রণা দেখেছেন নাগরিকরা ৷ দেখেছেন 10 সহ-নাগরিকের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ৷ বহু মানুষের ঘরে জল ঢুকে আসবাবপত্রের ক্ষতি হয়েছে ৷ তবে, পুজোর মুখে আরও বড় ক্ষতি হয়েছে কলকাতার তিন বাজার হাতিবাগান, নিউমার্কেট ও গড়িয়াহাটের দোকানদের ৷ এই তিন জায়গায় কমবেশি 5500-6000 হকার ব্যবসা করেন ৷
পুজোর বাজারের জন্য দোকান ভর্তি করে ব্যবসার জিনিসপত্র তুলেছিলেন হকাররা ৷ আর সেই সব জিনিসের অধিকাংশই জমা জলের গ্রাসে গিয়েছে ৷ বিভিন্ন হকার সংগঠনের নেতৃত্ব যা হিসেব দিচ্ছে, তা একত্র করলে প্রায় 15 কোটি টাকার ধাক্কা ৷ তাদের দাবি, এই হিসেব একটা গড় করে বলা ৷ ক্ষতির অঙ্ক নাকি আরও বেশি ৷ একদিকে যখন বিপুল টাকার জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে, ঠিক তেমনই পুজোর মুখে প্রায় দেড় দিন বন্ধ ছিল বিক্রিবাটা ৷ অনেকের ক্ষেত্রে সময়টা প্রায় দু’দিন ৷ সেটাও একটা বড় ক্ষতি ৷ ফলে সেখানেও প্রায় 10 কোটি টাকা কমবেশি তিনটি বাজারে ক্ষতি হয়েছে ৷
গড়িয়াহাট হকার সংগঠনের নেতৃত্ব জানাচ্ছে, প্রায় আড়াই হাজারের বেশি হকার রয়েছে সেখানে ৷ তাঁদের সকলের কমবেশি জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে ৷ এদিকে নিউ মার্কেট এলাকার হকার সংগঠনের নেতা অসিত সাহার দাবি, "দেড় হাজার হকার যাঁদের সরাসরি ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে, এঁরা বেশিরভাগ জামাকাপড়ের ব্যবসা করে থাকেন ৷ হাতিবাগান এলাকার হকার সংগঠনের নেতা বিশ্বজিৎ নন্দী শুধু জানালেন, ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর ৷
একদিকে দোকান খুলতে না-পারা, অন্য দিকে জিনিস নষ্ট ৷ প্রতি হকারকে যদি ক্ষতির হিসেব করতে হয় ন্যূনতম 20-15 হাজার টাকার জিনিস নষ্ট হয়েছে বলে দাবি ৷ হকারদের মতো ক্ষতি হয়েছে বাকিদেরও ৷ তবে, ফারাক হল বাকিরা ক্ষতিপূরণ পেলেও, হকাররা পান না ৷ করোনার সময় বিরাট ক্ষতি হয়েছিল ৷ কিন্তু, তখনও কোনও সাহায্য মেলেনি বলে অভিযোগ করেছে হকার সংগঠনগুলি ৷
ফলে বিপুল পরিমাণ ক্ষতির বোঝা মাথায় নিয়েই এবার পুজোর বিক্রি শেষের মুখে ৷ অনেক জায়গায় মণ্ডপের কারণে আগে থেকে দোকান তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ সেটাও ক্ষতির আরেকটা কারণ বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা ৷