হরিদেবপুরে তরুণীকে গণধর্ষণ; অন্যতম অভিযুক্ত গ্রেফতার, পলাতক সঙ্গীর খোঁজে তল্লাশি
জন্মদিনের পার্টিতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে তাঁর এক বন্ধু ও তাঁর সঙ্গীর বিরুদ্ধে ৷ ঘটনার পর পালিয়ে যায় দুই অভিযুক্ত ৷
Published : September 10, 2025 at 10:53 AM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুরে গণধর্ষণের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ বুধবার গভীর রাতে বর্ধমান স্টেশন চত্বর থেকে গণধর্ষণে অভিযুক্ত চন্দন মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ট্রেন ধরে ভিনরাজ্য়ে পালানোর পরিকল্পনা করেছিল অভিযুক্ত ৷ তবে, ধৃতের পলাতক সঙ্গীর খোঁজে এখনও চলছে তল্লাশি ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, নির্যাতিতা তরুণী হরিদেবপুর থানা এলাকার বাসিন্দা । কয়েক মাস আগে চন্দনের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর । ধৃত অভিযুক্ত নিজেকে দক্ষিণ কলকাতার একটি বড় পুজো কমিটির কর্তা বলে পরিচয় দেয় । এরপর তরুণীর সঙ্গে দীপ নামে আরও এক যুবকের আলাপ করিয়ে দেয় সে ৷ নির্যাতিতাকে ওই পুজো কমিটির কাজে যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলে অভিযুক্তরা ৷
চলতি মাসের 5 তারিখ ছিল তরুণীর জন্মদিন । সেই উপলক্ষ্যে চন্দন ও দীপ তাঁকে রিজেন্ট পার্ক এলাকার একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যায় । অভিযোগ, সেখানে তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয় । ঘটনার পর কোনওরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ি ফেরেন তরুণী। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের সবকিছু জানান । এরপরই হরিদেবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ।
এদিকে, অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছিল চন্দন ও দীপ । কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশির পরও তাদের সন্ধান মেলেনি । অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে বর্ধমান স্টেশন থেকে চন্দনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ সেখান থেকে ট্রেনে চেপে অন্য রাজ্যে পালানোর চেষ্টা করছিল বলে অনুমান পুলিশের ।
এদিন চন্দনকে গ্রেফতার করে কলকাতায় নিয়ে আসে হয়েছে ৷ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পলাতক অপর অভিযুক্ত দীপের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করা হবে ৷ এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "এই গ্রেফতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ বাকি অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷ দ্রুত অপর অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করা হবে ৷" লালবাজার সূত্রে খবর, নির্যাতিতা তরুণীর ইতিমধ্যেই মেডিক্যাল টেস্ট করা হয়েছে । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ ৷
হরিদেবপুরের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । প্রতিবেশীদের দাবি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এর আগে এমন কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার খবর পাওয়া যায়নি । তবে, এই ঘটনায় তাঁরা ক্ষুব্ধ এবং অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেছেন । বর্তমানে চন্দনকে হেফাজতে নিয়ে বিস্তারে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ । তার মোবাইল ফোন এবং যোগাযোগের নেটওয়ার্কও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ঘটনায় আরও কোনও যোগসাজশ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে পুলিশ ।