শ্রীচৈতন্যের পদার্পণ ও যৌনপল্লির 225 বছর, বড় আয়োজন হংসগিরি লেনের পুজোয়

শ্রীচৈতন্যের পদার্পণ ও যৌনপল্লির 225 বছর, বড় আয়োজন হংসগিরি লেনের পুজোয়
গত 30 বছর ধরে এখানে দুর্গাপুজো হচ্ছে ৷ যৌনপল্লির 225 বছরে এবারে বড়সড় আয়োজন ৷ ঘুরে দেখলেন পার্থ দাস ৷
Published : September 24, 2025 at 8:13 PM IST
মালদা, 24 সেপ্টেম্বর: মুঘল আমল থেকে দেশের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত মালদায় বণিকদের সৌজন্যে গড়ে তুলতে হয়েছিল যৌনপল্লি ৷ জমিদার হংস নারায়ণ গিরির উদ্যোগে তৈরি হওয়া সেই এলাকার নাম হয় হংসগিরি লেন ৷ যৌনপল্লি তৈরির 225 বছর পূর্তি ও শ্রীচৈতন্যের মালদায় পদার্পণকে ঘিরে এবার সেখানে বড়সড় আয়োজন দুর্গাপুজোয় ৷
সেই মুঘল আমল থেকে মালদার রেশম, সিল্ক রুট মারফৎ পাড়ি দিত চিনে ৷ সেখান থেকে রেশমি কাপড় ছড়িয়ে পড়ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৷ পরবর্তী সময়ে পর্তুগিজরাও পুরাতন মালদাকে ঘাঁটি করে বড়সড় বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল ৷ ইংরেজ শাসনকালে মালদা ছিল নীল আর রেশম ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র ৷ ইংরেজবাজার ছিল সেই ব্যবসার সদর ৷ জেলার বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছিল নীলকুঠি ৷ সে’সবের কিছু অস্তিত্ব এখনও টিকে রয়েছে ৷
প্রায় আড়াই শতক বছর আগে বাণিজ্যের সুখ্যাতিই ইংরেজবাজার শহরের সমাজব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলেছিল ৷ সেই সময় মহানন্দা নদী দিয়ে দেশি-বিদেশি বণিকরা মালদায় আসতেন ৷ তাঁদের বিশাল বিশাল বজরা ঠেকত ফুলবাড়ি ঘাট আর সদর ঘাটে ৷ বণিকদের সঙ্গে থাকতেন তাঁদের লোকজন, মাঝিমাল্লারা ৷ ব্যবসার স্বার্থে তাঁদের দীর্ঘদিন এই শহরে থেকে যেতে হত ৷ কখনও কখনও কয়েক মাসও তাঁরা এই শহরে থাকতেন ৷ তাঁদের থাকার জন্য শহরে একাধিক সরাইখানা গড়ে উঠেছিল ৷
কিন্তু দীর্ঘদিন পরিবার থেকে দূরে থাকায় তাঁরা নিঃসঙ্গতায় ভুগতেন ৷ সেই সময় এখানে কোনও পতিতালয় ছিল না ৷ নিজেদের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য তাঁদের অনেকে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে গরিব ঘরের মেয়েদের 'ভোগ' করতেন ৷ কখনও বা জোরপূর্বক চাহিদা মেটাতেন ৷ এই মেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেত ৷ সমাজ তাঁদের আর গ্রহণ করত না ৷ পরবর্তীতে তাঁরা সেই বণিক বা তাঁর লোকজনের রক্ষিতা হতে বাধ্য হতেন ৷ এসব ঘটনায় গোটা শহরে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ মেয়েরা জরুরি প্রয়োজনেও বাড়ি থেকে পারতপক্ষে বেরোতেন না ৷
বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন তৎকালীন বিদ্বজ্জনেরা ৷ তাঁরা কার্যত পড়েছিলেন শাঁখের করাতে ৷ সবাই বুঝতে পেরেছিলেন, অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বাইরে থেকে আসা বণিকদের চটালে চলবে না ৷ আবার মেয়েদের ভবিষ্যতও সুরক্ষিত করতে হবে ৷ কিন্তু কী উপায়ে, সেটাই কেউ বুঝতে পারছিলেন না ৷ অবশেষে জমিদার হংস নারায়ণ গিরি উপায় বাতলে দেন ৷ তিনি সবাইকে জানান, এই বণিক কিংবা তাঁদের লোকলস্কর যদি নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় নিজেদের জৈবিক চাহিদা মেটাতে পারেন তবে সমাজ অনেকটাই সুরক্ষিত থাকবে ৷ প্রত্যেকেই তাঁর কথায় সায় দেন ৷ শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের জমিদারির খানিকটা জমি এই কাজের জন্য দান করেন ৷ সেই জমিতে গড়ে ওঠে এই শহরের একমাত্র যৌনপল্লি ৷ পরবর্তীতে তাঁর নামে এই এলাকার নাম হয় হংসগিরি লেন ৷
সেটাই বলছিলেন দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির মালদা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আম্বারি খাতুন ৷ তিনি আরও জানান, “গত 30 বছর ধরে এখানে দুর্গাপুজো হচ্ছে ৷ প্রথমদিকে লোকজন এই পুজো খুব একটা দেখতে আসত না ৷ ভিড় হত না ৷ কারণ, তারা যৌনকর্মীদের ঘেন্না করত ৷ সামাজিকভাবে যৌনকর্মীদের কেউ মেনে নিত না ৷ তাই যতই বড় পুজো হোক না কেন, তারা এখানে আসত না ৷ পরবর্তীতে এই পুজোর হাল ধরে এলাকার যুবকরা ৷ দায়িত্ব পেয়ে তারা থিমের পুজো শুরু করে ৷ এখনও প্রতি বছর নতুন থিমে মণ্ডপ তৈরি করা হয় ৷"
তিনি আরও জানান, "পুজোর ক’টা দিন এই মণ্ডপ লোকারণ্য হয়ে ওঠে ৷ মানুষেরও এখন মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে ৷ যৌনকর্মীরা যে এই সমাজেরই একজন, সেটা এখন প্রায় প্রত্যেকে মেনে নিয়েছে ৷ এবার এই পুজোর থিম চৈতন্যদেবের মালদায় পদার্পণ ৷ তার সঙ্গে এবছর এই যৌনপল্লি স্থাপনের 225 বছর পূর্তি ৷ তাই এবার বড়সড় পুজোর আয়োজন করা হয়েছে ৷ হংসগিরি লেনেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে ৷ দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির তরফে তৃতীয় লিঙ্গের দল, কোমল গান্ধারের অনুষ্ঠান হবে ৷ 24 সেপ্টেম্বর সকাল থেকে এখানে রক্তদান শিবির ও হেলথ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ যৌনকর্মীরা রক্তদান করবেন ৷ সেখানে ডাক্তারবাবুরা বসবেন ৷ সন্ধে থেকে হবে কোমল গান্ধারের অনুষ্ঠান ৷”
গত কয়েক বছর ধরে হংসগিরি লেনের পুজো দর্শকদের সমীহ আদায় করেছে ৷ একাধিক পুরস্কার পেয়েছে ৷ তার মধ্যে রাজ্য সরকারের শারদ সম্মানও রয়েছে ৷ পুজো কমিটির সদস্য মঙ্গল দাস জানাচ্ছেন, “এবার মালদার ঐতিহ্যবাহী রামকেলিকে ভিত্তি করে পুজোর থিম তৈরি করা হয়েছে ৷ 1515 সালের 14 জুন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে এসেছিলেন ৷ তাঁর গৌড়ভূমে পদার্পণের স্মৃতি এবার আমরা পুজো মণ্ডপে তুলে ধরার চেষ্টা করছি ৷ আমাদের প্রতিমা বানিয়েছেন স্থানীয় মৃৎশিল্পী মিন্টু পাল ৷ মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহৃত ছোট-বড় বিভিন্ন মডেল কৃষ্ণনগর থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ ক্লাব সদস্যরাই মণ্ডপ নির্মাণ করছেন ৷ শুধু বাঁশ ও কাপড়ের কাজ আমরা মিস্ত্রি দিয়ে করাচ্ছি ৷ কারণ, সেই কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ৷ কয়েক বছর ধরে এলাকারই কল্লোল মজুমদার আমাদের পুজোর থিম তৈরি করছেন ৷ এবার পুজোর বাজেট প্রায় পাঁচ লাখ টাকা ৷ যেহেতু এটা হংসগিরি লেনের পুজো এবং এ’বছর সেই পল্লির 225 বছর পূর্তি, তাই ওই পল্লিতেও একটি বড়সড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে ৷ এর সঙ্গে রয়েছে বস্ত্র বিতরণ ও নরনারায়ণ সেবা ৷”
বৈষ্ণব ধর্মের পরিধি অত্যন্ত বিশাল ৷ এই ধর্মের অনেক শাখা ৷ প্রতিটি শাখার নিজস্ব সম্প্রদায় রয়েছে ৷ তার মধ্যে অন্যতম শ্রীযুক্ত সম্প্রদায় ৷ যার প্রতিষ্ঠাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷ এই সম্প্রদায়ে ছ’জন গোঁসাইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় ৷ তার মধ্যে তিনজন গোঁসাই মালদার ৷ তাঁরা হলেন রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী ৷ রূপ ও সনাতন ছিলেন নবাব হুসেন শাহের রাজকর্মচারী ৷ তাঁদের আসল নাম দবির খাস ও সাকর মল্লিক ৷ কথিত রয়েছে, তাঁদের দু’জনকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিতেই শ্রীচৈতন্য মালদায় পদার্পণ করেন ৷
হংসগিরি লেন পুজো মণ্ডপের থিম মেকার কল্লোল মজুমদার বলছেন, “গত কয়েক বছর ধরে আমরা এই পুজোয় মালদা জেলার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করছি ৷ কখনও মালদার আম, কখনও মুখোশ, কখনও বা গম্ভীরা ৷ এবার এই মণ্ডপে চৈতন্যদেবের মালদায় আগমনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে ৷ অনেকেই হয়তো জানেন, রামকেলি মেলাকে হেরিটেজ তকমা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই জেলার বিশিষ্টজনেরা দাবি তুলতে শুরু করেছেন ৷ এনিয়ে একটা আন্দোলন চলছে ৷ আমরা এবার সেই দাবিকে আরও একবার উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছি ৷"
এবারের পুজোর বিশেষত্বের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "এক মাস ধরে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ চলছে ৷ ক্লাবের সবাই একসঙ্গে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ করছে ৷ প্রত্যেকের চিন্তাভাবনাই আমরা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি ৷ আরও একটি বিষয় আমরা মণ্ডপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ৷ একসময় রামকেলি মেলায় কণ্ঠিবদলের মাধ্যমে বিয়ে হত ৷ পরবর্তীতে যা রীতি মেয়ে কেনাবেচায় পরিবর্তিত হয়ে যায় ৷ সেই প্রথা অবশ্য এখন পুরোপুরি বন্ধ ৷ তার উপর পাশে থাকা যৌনপল্লির এবার 225 বছর পূর্তি ৷ এবার সেই বিষয়টিও আমাদের মাথায় রাখতে হয়েছে ৷ এবার কোনও নেতা-নেত্রী কিংবা বিশিষ্ট মানুষজন নয়, আমাদের এই পুজোর উদ্বোধন করবেন দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির রাজ্য সম্পাদক বিশাখা লস্কর ৷”
হংসগিরি লেন পুজো মণ্ডপে ঢুকতেই দেখা যাবে সুলতানি আমলের অমর কীর্তি, গৌড়ের ফিরোজ মিনার ৷ সেখান দিয়ে লেনে প্রবেশ করলে চোখে পড়বে চৈতন্যদেবের মূর্তি ৷ মূল মণ্ডপের ভিতরে একদিকে রয়েছে রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোঁসাইয়ের মডেল ৷ সেখানে বসবে কীর্তনের আসর ৷ মণ্ডপের ছাদের দিকে তাকালে নজর পড়বে খোল-করতালের বাহার ৷ রয়েছে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর মডেলও ৷ দেওয়ালে লেখা রামকেলির প্রাচীন ইতিহাসের অনেকটা অংশ ৷ থাকছে ওডিশা থেকে আনা কাঠের জগন্নাথদেবের মূর্তি ৷ গোটা মণ্ডপ জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব গীত ও বাদ্যকারদের অসংখ্য ছোট মূর্তি ৷ পুজো কমিটির আশা, গত কয়েক বছরের মতো বিষয় ভাবনায় এবারও তারা দর্শনার্থীদের চমকে দিতে পারবে ৷
যাঁদের কথা মাথায় রেখে এত আয়োজন, তাঁরা কী বলছেন ? প্রশ্ন করতেই চোখ ঝাপসা বছর চল্লিশের যৌনকর্মী সোনিয়ার (নাম পরিবর্তিত)৷ জানালেন, “পাকেচক্রে 14 বছর বয়সে এই পল্লিতে এসে পড়েছিলাম ৷ প্রথম প্রথম ফাঁকা ঘরে কেঁদে ভাসাতাম ৷ ধীরে ধীরে এই পেশা গা সওয়া হয়ে যায় ৷ তখন দেখেছি, কোনও প্রয়োজনে পল্লির বাইরে গেলে মানুষ আমাদের দেখে নাক সিটকাতো ৷ তাদের কাছে আমরা ছিলাম অচ্ছুৎ ৷ আমরা দুর্গাপুজো করতাম ৷ আমাদের পুজো দেখতে আসত না কেউ ৷ অথচ শাস্ত্রমতে, আমাদের দুয়ারের মাটি ছাড়া মায়ের মূর্তি অসম্পূর্ণ ৷ তবে সমাজ আগের মতো নেই ৷ আজ আমরা অনেক ভালো আছি ৷ আমাদের ছেলেমেয়েরা এখন স্কুলে যাচ্ছে ৷ আমাদের পুজো দেখতে লোকের ঢল নামছে ৷ এই তো চাই ৷ আমরা কেউ শখে এই পেশায় আসিনি ৷ এখন অনেক মেয়ে নিজেদের আকাঙ্খা পূরণে পর্দার আড়ালে এই কাজ করে ৷ অনেকে নীল ছবিতে কাজ করে ৷ তা করুক ৷ সবার পেট রয়েছে ৷ পেট ভরানোর তাগিদ রয়েছে ৷ ইচ্ছেপূরণের স্বপ্ন রয়েছে ৷ কোনও পেশাই এখন ছোট নয় ৷ এই সমাজে প্রত্যেকের মাথা উঁচু করে চলার অধিকার রয়েছে ৷” সোনিয়াকে সায় জানালেন পল্লির অন্য যৌনকর্মীরাও ৷