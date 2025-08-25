হাবড়া, 25 অগস্ট: 'বাংলাদেশি' সন্দেহে মহারাষ্ট্র পুলিশের হাতে আটক হয়েছিলেন । চারদিন পুলিশের হেফাজতে থাকতেও হয়েছিল তাঁকে ।অভিযোগ, সেই সময় তাঁর ওপর নেমে এসেছিল চরম অত্যাচার । মুক্তির পর বাড়ি ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম মণ্ডল (52)। চিকিৎসা চলাকালীন মারা গেলেন 'অসুস্থ' সেই পরিযায়ী শ্রমিক । সোমবার ভোরে হাবড়ার বাড়িতে মৃত্যু হয় গোলামের ৷ যদিও বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস বলেন,"এই ধরনের কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে এখনও আসেনি । অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখা হবে বিষয়টি ।"
তাঁর মৃত্যু ঘিরে পরিবারের মধ্যে তৈরি হয়েছে তীব্র ক্ষোভ । তাঁরা মৃত্যুর জন্য সরাসরি মহারাষ্ট্র পুলিশের দিকেই আঙুল তুলেছেন । এমনকি, পুলিশের মারধরেই 'অসুস্থ' গোলাম মণ্ডলের মৃত্যু হয়েছে বলেও দাবি পরিবারের লোকজনের । নিহতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে 'দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চ'-নামে একটি সংগঠন । যাঁদের সহযোগিতাতেই পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম মণ্ডল বাড়ি ফিরতে পেরেছিলেন । মৃত গোলামের ছেলেকে চাকরির আশ্বাসও দিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা ।
ঘটনার সূত্রপাত
জানা গিয়েছে, হাবড়ার পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের আনোয়ারবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা গোলাম মণ্ডল । মাস সাতেক আগে তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন । এরপর সংসারের হাল ধরতে মাস কয়েক আগে তিনি পাড়ি দেন মহারাষ্ট্রে । কাজের সূত্রে মুম্বইয়ে থাকতেন গোলাম । মাস দু'য়েক আগে হঠাৎই একদিন পুলিশ হানা দেয় তাঁর বাসস্থানে । অপরাধ, তিনি বাংলা ভাষায় কথা বলতেন ।
পরিবারের দাবি, বাংলাদেশি সন্দেহে পুলিশ সেদিন তাঁকে তুলে নিয়ে যায় স্থানীয় থানায় । ভারতের পরিচয়পত্র দেখানোর পরেও ছাড়া হয়নি । চারদিন পুলিশের হেফাজতেই আটকে রাখা হয় তাঁকে । ঠিক মতো গোলামকে খাবারও দেওয়া হত না । উল্টে তাঁর উপর অত্যাচার চলত পুলিশের । শুধু তাই নয়, টালবাহানার পর পরিযায়ী শ্রমিককে মুক্তি দেওয়া হলেও বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একটি ফাঁকা অফিসে জোর করে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ । সেখানে কয়েকদিন পরপর বিভিন্ন ঘরে রাখা হত । সেই সময় খাবার বলতে গোলামের জুটত স্রেফ সিঙ্গারা আর পাঁউরুটি ।অন্য সময় জল খেতে বলা হত তাঁকে । আতঙ্কে খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি । কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন গোলাম ।
এদিকে, অসুস্থ হতেই তাঁকে মুম্বই থেকে তড়িঘড়ি হাবরার বাড়িতে নিয়ে আসা হয় । হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তিও করা হয় । সেখানে চার দিন চিকিৎসা চলার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন গোলাম । তারই মধ্যে রবিবার রাতে আবারও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন । এরপর তাঁকে প্রথমে কচুয়ার একটি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন । কিন্তু, সেখান থেকে বারাসত মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয় । সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা রোগীকে কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন পরিবারের সদস্যদের । সেখানে নিয়ে গেলেও আইসিইউ-র বেড মেলেনি বলে অভিযোগ । ফলে, বেড না পেয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে হয় অসুস্থ গোলামকে । সেখানেই ভোররাতে মারা যান তিনি । এই খবর চাউর হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায় । বাবার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্র পুলিশের দিকেই সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন নিহত গোলামের মেয়ে মর্জিনা খাতুন ।
নিহতের মেয়ের বক্তব্য
এই বিষয়ে তিনি বলেন,"মুম্বইয়ে আমার কাছে থেকেই কাজ করতেন বাবা । মাস দুয়েক আগে কোনও কারণ ছাড়াই বাবাকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ ।চারদিন থানায় আটকে রাখা হয়েছিল । অত্যাচারও করা হয়েছিল বাবার ওপর । ওঁদের একটাই কথা বাংলায় কথা বলা যাবে না । উর্দু কিংবা অন্যান্য ভাষায় কথা বলতে হবে । তা না হলে বাংলাদেশি সন্দেহে ওপারে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় পুলিশ । আমাকেও পুলিশ তুলে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল । যেহেতু আমার সন্তান কাছে থাকায় তা আর করার উদ্যোগ নেয়নি । বাবা এদেশের বাসিন্দা বলার পরেও পুলিশ ছেড়ে দেয়নি তাঁকে । আমরা চাই, এর একটা বিহিত হোক ।"
নিহতের প্রতিবেশীর বক্তব্য
নিহতের প্রতিবেশী হাজি আব্দুল হাই বলেন,"ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ । সেখানে কোনও ভেদাভেদ থাকার কথা নয় । অথচ এটা যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এদেশে । বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা সাঁটিয়ে দেওয়া হচ্ছে । চলছে জুলুমবাজি এবং অত্যাচারও । এটা হবে কেন ? বাংলার শ্রমিকরা কী রাজ্যের বাইরে কোথাও কাজে যেতে পারবে না ? এই ধরণের আচরণ বন্ধ হওয়া উচিত ।"
'দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চ'-র বক্তব্য
অন্যদিকে, পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে হাবরায় নিহত গোলামের বাড়িতে ছুটে যান 'দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চ'-র পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল । যার অন্যতম সদস্য সুমন ভট্টাচার্য বলেন, "এর আগে হরিয়ানায় সাবির মল্লিক বলে এক পরিযায়ী শ্রমিক মারা গিয়েছিলেন । সেই সময় ওঁর বাড়িতেও আমরা ছুটে গিয়েছিলাম । পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সেক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিলেন । আমরা আশা করব, এক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী সদর্থক ভূমিকা নেবেন । নিহত গোলাম মণ্ডলের ছেলের যাতে চাকরি হয়, সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ নেবেন । সেটা আমরা নিশ্চয়তা দিতে পারি ।ইতিমধ্যে তৃণমূলের দুই সাংসদ দোলা সেন এবং সামিরুল ইসলাম গোটা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । দোলা সেনের সঙ্গেও কথা হয়েছে আমাদের । তাই আমরা আশাবাদী নিহতের ছেলে চাকরি পাবেই ।"
উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছর ধরে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করে চলেছেন 'দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চ' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন । তাঁরাই গোলাম মণ্ডলকে বন্দি দশা থেকে উদ্ধার করেন । গণমঞ্চের সদস্যদের সাহায্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজের হেনস্তার কথা সেই সময় জানিয়েছিলেন গোলাম । মহারাষ্ট্র পুলিশের অত্যাচারের বর্ণনাও দিয়েছিলেন তিনি । এসবের মধ্যেই পরিযায়ী শ্রমিক গোলামের মৃত্যু ঘিরে রাজনীতির পারদ আরও চড়ল !