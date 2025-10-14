প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রায় হাজার কোটির ক্ষতি, মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দিচ্ছে জিটিএ

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রায় হাজার কোটির ক্ষতি, মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দিচ্ছে জিটিএ
950 কোটির ক্ষয়ক্ষতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ৷ এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে ৷ আজ সুখিয়াপোখরিতে মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেবে জিটিএ ৷
Published : October 14, 2025 at 11:41 AM IST
দার্জিলিং, 14 অক্টোবর: প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে জিটিএ এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 950 কোটিতে। সোমবার জিটিএ (গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)-র অধিবেশনে ওই পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য 11 জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে জিটিএ'র তরফে। এই কমিটি মূলত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করবে।
অন্যদিকে, মঙ্গলবার জোড়বাংলো-সুখিয়াপোখরি ব্লক পরিদর্শন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারই তিনি কার্শিয়াং পৌঁছে গিয়েছেন। কার্শিয়াং সার্কিট হাউজে রাতযাপন করার পর মঙ্গলে জোড়বাংলো বিডিও অফিস চত্বরে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেবেন ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে ৷ এদিকে, পাহাড়ে সাম্প্রতিক বিপর্যয় নিয়ে প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেব তৈরি করেছে জিটিএ। সেই হিসেব অনুযায়ী, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 950 কোটি টাকা । মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আজ সেই রিপোর্ট পেশ করবে জিটিএ সভাসদরা ।
পাহাড়ে প্রবল বর্ষণ, নদীর জলস্ফীতি ও ধসে ক্ষতিগ্রস্ত ব্লকগুলির মধ্যে জোড়বাংলো-সুখিয়াপোখরি অন্যতম । বালাসন ও রংভং নদী ছাড়াও ব্লকে বেশ ক'য়েকটি ঝোরা (ছোট ছোট জলপ্রপাত) আছে । সেখানকার পর্যটন কেন্দ্র তাবাকোশির একাংশ কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে । ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি বিপর্যয়ের মোকাবিলা করে যাঁরা প্রাণ বাঁচিয়েছেন, তাঁদেরও সম্মানিত করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ।
এদিকে, ভয়াবহ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে এদিন গোর্খা রঙ্গমঞ্চে জরুরি বৈঠক করে জিটিএ কর্তৃপক্ষ। সভায় জিটিএর চিফ এক্সিকিউটিভ অনিত থাপা-সহ নির্বাচিত ও মনোনীত মিলিয়ে মোট 98 জন সদস্য ছিলেন ।
জিটিএ সূত্রে খবর, দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও মিরিক পুরসভা এবং পাহাড়ের পাঁচটি ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । সুখিয়াপোখরি-জোড়বাংলো ব্লক-সহ পুরো পাহাড়ে মৃতের সংখ্যা 24 জন । ধস ও নদীর স্রোতের জেরে ভেঙেছে অসংখ্য রাস্তা, কালভার্ট, সেতু, বাড়ি, হোম-স্টে । কিছু স্কুলবাড়ি, পানীয় জলের কল, বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । কমলা ও চা-বাগান, সিঙ্কোনা বাগান, চাষের জমি, কিছু পর্যটন কেন্দ্র কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছে । জিটিএর প্রাথমিক হিসেব, সাম্প্রতিক দুর্যোগে পাহাড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 950 কোটি টাকা ।
জিটিএর চেয়ারম্যান অঞ্জুল চৌহান বলেন, "গত 4 অক্টোবরের ভয়াবহ বিপর্যয়ে পাহাড়ে এখনও পর্যন্ত 950 কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট জমা পড়েছে । পরিমাণটা আরও বাড়বে । এই রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে । এই বিপর্যয়কে রাজ্যস্তরের বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ।"
পুনর্গঠন, পুনর্বাসনের কাজ নিয়েও এদিন জিটিএর বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয় । সেই বিষয়ে জিটিএর চেয়ারম্যান বলেন, "দুর্যোগ কবলিত এলাকা পুনর্গঠনের কাজ তদারকি করতে 11 জনের কমিটি গড়া হয়েছে । সেখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের অজয় এডওয়ার্ড, বিনয় তামাংয়ের মতো সদস্যদেরও রাখা হয়েছে ।"