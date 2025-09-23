মহালয়ার সকালে স্কুলে শব্দবাজি ছোড়ার অভিযোগ, FIR প্রধান শিক্ষকের

মহালয়ার সকালে স্কুলে শব্দবাজি ছোড়ার অভিযোগ, FIR প্রধান শিক্ষকের
স্কুলের জেনারেটর শেডের উপর চকলেট বোমা ছোড়ার অভিযোগ ৷ স্কুলের বড়সড় ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল, এফআইআরে উল্লেখ প্রধান শিক্ষকের ৷
Published : September 23, 2025 at 8:12 PM IST
দুর্গাপুর, 23 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানার অন্তর্ভুক্ত এমএএমসি টাউনশিপের ভিতরে অবস্থিত মডার্ন হাইস্কুলে চকলেট বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে গত রবিবার অর্থাৎ, মহালয়ার দিন ভোরবেলা ৷ যে ঘটনায় মঙ্গলবার পুলিশে এফআইআর দায়ের করলেন মডার্ন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তরুণ ভট্টাচার্য ৷
তিনি অভিযোগ করেছেন, এমএএমসি টাউনশিপের মডার্ন হাইস্কুলের ভিতরে একদল যুবক চকলেট বোমা ছোড়ে ৷ তাঁরা সকলে একটি টোটো করে মহালয়ার দিন ভোরবেলা স্কুলের বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়ায় ৷ এরপর তাঁদের মধ্যে দুই যুবক স্কুলের জেনারেটর শেডের উপরে চকলেট বোমা ছোড়েন বলে অভিযোগ ৷ সেই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি প্রধান শিক্ষকের হাতে আসে ৷ এরপরেই বিষয়টি নিয়ে তিনি দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানার দ্বারস্থ হন ৷
মডার্ন হাইস্কুলের তরুণ ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছেন, "মহালয়ার সকালে কয়েকজন ছেলে টোটো চেপে স্কুলের সামনে এসে দাঁড়ায় ৷ তারপর শুভ মহালয়া স্লোগান দিতে-দিতে একের পর এক শব্দবাজি ছুড়ে দেয় স্কুলের বাউন্ডারির ভিতরে ৷ ভিডিয়োটা দেখার পর আতঙ্কে রয়েছি আমরা ৷ স্কুলের ভিতরে জেনারেটর, নানা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রয়েছে ৷ স্কুলের অফিসে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র থাকে ৷ একটুখানি আগুন লাগলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো ৷"
তিনি জানিয়েছেন, এফআইআর করেছেন ৷ পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ৷ পাশাপাশি, চকলেট ছোড়ার সময় অভিযুক্ত যুবকদের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করার অভিযোগও করেছেন প্রধান শিক্ষক ৷
এই নিয়ে আসানসোল-দুর্গাপুরের এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, "ভাইরাল ভিডিয়ো আমরা পেয়েছি ৷ তার পাশাপাশি স্কুলের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগও পেয়েছি আমরা ৷ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে, যে বা যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৷" কিন্তু, কেন ওই যুবকরা শব্দবাজি স্কুলের ভিতরে ছুঁড়লেন ? তাঁদের সঙ্গে স্কুলের কী কোনও যোগসূত্র রয়েছে ? এমন নানা প্রশ্ন উঠছে এই ঘটনায় ৷
এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু অভিভাবকরাও আতঙ্কিত ৷ তাঁদের বক্তব্য, ভোরের দিকে এই ঘটনা ঘটায় বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি ৷ স্কুল চলাকালীন যদি ওই দুষ্কৃতীরা যদি ফের এই ধরনের ঘটনা ঘটায়, তাহলে বড় বিপদ হতে পারে বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ৷