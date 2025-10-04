টিটাগড়ে দুর্গাপুজোর ভাসানে আক্রান্ত উর্দিধারী, পুলিশকে কিল-চড়-ঘুষি মত্ত যুবকদের !
এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে 4 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ অভিযোগ, পুজো কমিটির একদল সদস্য মত্ত অবস্থায় বিশৃঙ্খলা তৈরি করছিলেন ৷
Published : October 4, 2025 at 8:58 PM IST
টিটাগড়, 4 অক্টোবর: ফের আক্রান্ত উর্দি ৷ এবার মদ্যপ যুবকদের হাতে মার খেতে হল পুলিশকে ৷ অভিযোগ, দুর্গাপুজোর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালে পুলিশের উপর হামলা চালানো হয় ৷ কিল, চড়, ঘুষি কিছুই বাদ যায়নি ৷ পাল্টা পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনার জেরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে টিটাগড় পুরসভার 22 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ এই ঘটনায় চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে দুর্গাপুজোর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে ৷ খড়দার রাসখোলা ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন দিতে যাচ্ছিল টিটাগড়ের একটি পুজো কমিটির সদস্যরা ৷ সেই সময় খড়দার বলরাম হাসপাতালের সামনে মত্ত অবস্থায় ঝামেলা করার অভিযোগ ওঠে পুজো কমিটির কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ৷ প্রথমে পুলিশ তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন ৷
অভিযোগ, তাতে কোনও লাভ না-হওয়ায়, ফের কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা এ নিয়ে বলতে গেলে, তাঁদের সঙ্গে বচসায় জড়ান পুজো উদ্যোক্তারা ৷ এসেই বচসা চলাকালীন উর্দিধারীদের উপর চড়াও হন পুজো কমিটির সদস্যরা ৷ পুলিশ কর্মীদের কিল, চড়, ঘুষি মারা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷
শেষমেশ পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের অতিরিক্ত বাহিনী আনা হয় সেখানে ৷ তারপরেই মত্ত যুবকদের ছত্রভঙ্গ করতে বেধড়ক লাঠিচার্জ করা হয় ৷ ঘটনার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে ৷ সেখানে মত্ত যুবকদের পুলিশের উপর হামলা চালানো ও পরে পুলিশের পাল্টা লাঠিচার্জের ছবি ধরা পড়েছে ৷ লাঠি দিয়ে মারতে-মারতে অভিযুক্তদের একজনের জামাও ছিঁড়ে গিয়েছে, যা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে ৷ কিছুক্ষণ পর অবশ্য এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে পুলিশ ৷
এদিকে, এই ঘটনাতেও লেগেছে রাজনীতির রং ৷ বিজেপি-সহ বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, "ওই মত্ত যুবকেরা শাসকদলের ঘনিষ্ঠ ৷ এক তৃণমূল কর্মীর নামও জড়িয়েছে এই ঘটনায় ৷" যদিও শাসক শিবিরের পাল্টা দাবি, "এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই ৷ দুষ্কৃতীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে ৷ পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ করেছে ৷"
বিষয়টি নিয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দ্রবদন ঝাঁ বলেন, "এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর ইতিমধ্যে চার জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বাকিদেরও খোঁজ চলছে ৷ শনিবার ধৃত ওই চার জনকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ প্রতিমা নিরঞ্জন ঘিরে কোনও রকম উশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না ৷"