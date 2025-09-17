বিশ্বকর্মা পুজোয় গ্রিন লাইনে বিভ্রাট, হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভে বন্ধ থাকল মেট্রো

বিশ্বকর্মা পুজোয় গ্রিন লাইনে বিভ্রাট, হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভে বন্ধ থাকল মেট্রো
Published : September 17, 2025 at 1:59 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: এবার মেট্রোর গ্রিন লাইনেও দেখা দিল যান্ত্রিক সমস্যা ৷ যার জেরে বুধবার গ্রিন লাইনের হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভের মধ্যে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকল মেট্রো পরিষেবা ৷ যদিও কিছুক্ষণ আগেই পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে বলে জানিয়েছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ ৷ তবে যেহেতু লাইনে রেক বাঞ্চিং হয়ে গিয়েছিল তাই আপ ও ডাউন লাইনে খুব ধীরে চলছে মেট্রো ।
এতদিন পর্যন্ত কলকাতা মেট্রোর মেন লাইনে অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে ক্ষুদিরাম পর্যন্ত ব্লু লাইনে প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও সমস্যার জন্য যাত্রী পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে ৷ অফিস থেকে নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগের ছবি উঠে এসেছে প্রায় রোজ । কিন্তু এদিন দেখা গেল অন্য ছবি ৷ বিশ্বকর্মা পুজোর সকালে ব্লু লাইনে ঠিকঠাক মেট্রো চললেও বিভ্রাট দেখা দিল গ্রিন লাইনে ।
মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল 10টা 39 মিনিট থেকেই হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভের মধ্যে মেট্রো পথে সমস্যার সূত্রপাত । তারপর বিদুৎ বিভ্রাট বা পাওয়ার ট্রিপের জেরে বিপত্তি । হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভের মধ্যে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় । আবারও দুপুর 12টা 30 মিনিট নাগাদ পরিষেবা স্বাভাবিক হয় ।
বিশ্বকর্মা পুজোর দিন মেট্রোয় যাত্রী ভিড় অন্যান্য দিনের থেকে তুলনামূলকভাবে কম ৷ তবে রাস্তায় বাস বা অন্যান্য যানবাহনের সংখ্যা এদিন হাতে গোনা ৷ তাই যাঁরা রাস্তায় বেরোচ্ছেন তাঁদের ভরসা এদিন মেট্রোই । যার ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে গ্রিন লাইনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় সাধারণ মানুষকে যেমন হয়রানি পোহাতে হয়েছে, তেমনই মেট্রোর উপর বেড়েছে ক্ষোভ । যাত্রীরা জানাচ্ছেন, রোজের এই ভোগান্তিতে তারা ব্যতিব্যস্ত ৷ কবে এর থেকেই রেহাই মিলবে তারই অপেক্ষা ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেট্রোর এক আধিকারিক বলেন, "চূড়ান্ত মেন্টেনেন্সের অভাবের জন্যই বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যা আজ একটা বড় আকার ধারণ করেছিল । খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে, একটি সিস্টেম হঠাৎ করেই আজ বিকল হয়ে যায় এবং ঠিকঠাক কাজ করা বন্ধ হয়ে যায় । যার ফলে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় । এরপর ইঞ্জিনিয়াররা এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখে সমস্যার সমাধান করেন ।"