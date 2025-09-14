ফের সিকিমে ধস, ঘুমন্ত অবস্থায় চাপা পড়ে মৃত্যু পঞ্চায়েত প্রধানের

ফের সিকিমে ধস, ঘুমন্ত অবস্থায় চাপা পড়ে মৃত্যু পঞ্চায়েত প্রধানের
টানা বৃষ্টির জেরে উত্তর সিকিমেরও একাধিক জায়গায় ধস নামে ৷ তিস্তা নদীর জল 10 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে বইছে ৷
গ্যাংটক, 14 সেপ্টেম্বর: ফের সিকিমে ধস । ধসের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের । শনিবার মাঝরাতে আচমকা ওই ধসের ঘটনাটি ঘটেছে সিকিমের গেজিং জেলার সারদুং লামা গাঁওতে । মৃতের নাম রাজেন গুরুং (47) । তিনি সারদুং লুনজিক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন ৷
সিকিম প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে একাই ঘুমিয়ে ছিলেন রাজেন গুরুং ৷ সেসময় পাহাড় থেকে বাড়ির উপর ধর নামে ৷ আর ঘুমিয়ে থাকার কারণে তিনি বাড়ি থেকে বেরতে পারেননি ৷ ধসের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় রাজেনের । প্রথমে স্থানীয় গ্রামবাসীরাই উদ্ধারকাজ শুরু করেন । পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এসএসবি, বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও দমকল । তারা পৌঁছে ধস সরিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের দেহ উদ্ধার করে ৷
সিকিমের শ্রমমন্ত্রী ভীম হাং লিম্বু বলেন, "ধসের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম । রাজেন গুরুং বাড়িতে ওই সময় একাই ছিলেন । পরিবারকে সবরকম সহযোগিতা করা হবে । আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি ।"
শুক্রবার পশ্চিম সিকিমের আপার রিম্বি এলাকায় ধসে মৃত্যু হয়েছিল একই পরিবারের চার সদস্যসের । আহত হয়েছিলেন এক মহিলা । ওই ঘটনায় একই পরিবারের আরও তিন সদস্য ধুমা নদীতে তলিয়ে গিয়েছিল । যাদের রবিবার পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি । এবার ধসে একইভাবে প্রাণ হারালেন গেজিং জেলার এক পঞ্চায়েত প্রধান ৷
এদিকে, পাহাড়ে ও ভুটানে টানা বৃষ্টির জেরে সিকিমের একাধিক জায়গায় ধসের ঘটনা ঘটেছে । টানা বৃষ্টির জেরে উত্তর সিকিমের ফিডাং সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । ওই সেতু দিয়ে যাতায়াতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ।
অন্যদিকে, আপার ডিজঙ্গু এলাকার রিঙ্গখোলায় ভয়াবহ ধসের ঘটনা ঘটেছে । রিঙ্গখোলার সড়কের একটা গোটা অংশ ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । পাশাপাশি ফিডাং থেকে সাঙ্গকেলাং যাওয়ার সড়কেও ধস নামে । একাধিক জায়গায় ধসের কারণে সমস্যায় পরতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে । ধস কবলিত এলাকায় বিকল্প সড়ক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে সিকিম প্রশাসন ।
একই সঙ্গে এদিন, পাহাড়ে টানা বৃষ্টির জেরে ফুলেফেঁপে ওঠে তিস্তা । তিস্তাবাজার এলাকায় তিস্তা নদীর জল 10 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে । সাময়িকভাবে শিলিগুড়ি থেকে সিকিম যাওয়ার সড়ক বন্ধ রাখা হয়েছে । জলস্তর নামলেই ফের যান চলাচল স্বাভাবিক করা হবে বলে জানিয়েছেন কালিম্পংয়ের জেলাশাসক বালাসুব্রহ্মণ্যম টি ।