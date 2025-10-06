তড়িঘড়ি কেরল থেকে উত্তরবঙ্গে রাজ্যপাল, রিপোর্ট পাঠাবেন শাহকে; রাজভবনে চালু পিস রুম
উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় মোকাবিলায় রাজভবনে আবারও চালু হয়েছে পিস রুম ৷ বিকেলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গেলেন রাজ্যপাল ৷
Published : October 6, 2025 at 3:23 PM IST
কলকাতা/শিলিগুড়ি 6 অক্টোবর: প্রবল বৃষ্টি আর ধারাবাহিক ধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ । এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে অন্তত 25 জনের ৷ সোমবারই উত্তরবঙ্গে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিকে, তড়িঘড়ি কেরল থেকে উত্তরবঙ্গে পৌঁছেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও । মিরিকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছেন তিনি ৷ রাজ্যপাল জানান, সব খতিয়ে দেখে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রিপোর্ট পাঠাবেন ৷
সোমবার বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন রাজ্যপাল । সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "এখন দোষারোপ করার সময় নয় । আমি এসেছি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে ও দেখা করতে । আমি নিজে সমস্ত খতিয়ে দেখে একটি রিপোর্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠাব ।" এরপর বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি চলে যান মিরিকে ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে ।
কোথাও পাহাড়ে ধস, কোথাও ভেঙে পড়েছে সেতু । মিরিকে লোহার সেতু ভেঙে গেছে, দার্জিলিংয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । কালিম্পং জেলার বহু রাস্তা ধসের কারণে বন্ধ হয়ে পড়েছে । ফলে শিলিগুড়ি ও পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে । রেল ও সড়ক-দুই পথেই চলছে ব্যাপক বিঘ্ন । বহু পর্যটক এখনও আটকে রয়েছেন মিরিক, লামাহাটা, সুখিয়াপোখরি এবং কালিম্পংয়ের বিভিন্ন হোটেল ও হোম-স্টেতে ।
পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যে নবান্নে চালু হয়েছে 24 ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম । রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব সরাসরি নজর রাখছেন পরিস্থিতির উপরে ৷ পাহাড়ে ভূমিধসের কারণে রাজভবনের শান্তি কক্ষ পুনরায় চালু করা হয়েছে । 24 ঘণ্টা সক্রিয় থাকবে এই কক্ষের পরিষেবা ।
রাজভবন সূত্রের দাবি, উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির কারণে ভূমিধসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপাল রাজভবনের শান্তি কক্ষ পুনরায় সক্রিয় করেছেন এবং সেটিকে উচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে । এদিকে পুজোর ছুটিতে দেশের বাড়ি কেরলে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল । কিন্তু ভারী বৃষ্টির কারণে উত্তরবঙ্গের ভূমিধস ও বন্যা কবলিত এলাকায় মানুষের পাশে থাকতে তিনি ফের বঙ্গে ফিরছেন । সোমবার বেলা সাড়ে 12টার দিকে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে তাঁর পৌঁছনোর কথা রয়েছে ।
অন্যদিকে, বন্যা ও ভূমিধস প্রভাবিত এলাকাগুলিতে কোনওরকম বিপদ বা সহায়তার প্রয়োজন হলে দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য একটি 24×7 র্যাপিড অ্যাকশন সেল গঠন করা হয়েছে রাজভবনে । এই সেলের সমন্বয়কারী হলেন সন্দীপ সিং রাজপুত, Officer on Special Duty। ফোন নম্বর: 033 -22001641 ৷ ইমেইল: peaceroomrajbhavan@gmail.com ৷
রাজভবনের এক পদাধিকারী বলেন, "পাহাড়ে অবিরাম ও ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিধসে মূল্যবান প্রাণহানির ঘটনায় রাজ্যপাল গভীর উদ্বেগ ও আন্তরিক শোক প্রকাশ করেছেন । এই দুর্যোগে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও সেতুর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং কিছু এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । বেশ কিছু পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে, তাদের থাকার জন্য অস্থায়ী ত্রাণ শিবির স্থাপন করা হয়েছে । এইচজি পর্যটকদের শান্ত ও সংযত থাকার এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার আহ্বান জানিয়েছেন ।"
শুধু তাই নয়, এই ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলায় কী ধরনের পদক্ষেপ করা উচিত সে বিষয়েও পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে রাজভবন । ওই পদাধিকারী বলেন, "জাতীয় ও রাজ্য কর্তৃপক্ষ উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার পাশাপাশি পাহাড় জুড়ে স্থায়ী বনাঞ্চল গঠন করতে যতচ্ছভাবে নগরায়ন করলে হবে না । জনবসতি এলাকার ভূমি ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখতে হবে । পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই নির্মাণ প্রযুক্তি প্রণয়ন বাস্তবায়নে উৎসাহিত করতে হবে । বন উজাড় করে দেওয়া যে কোনো পাহাড়ি ভূখণ্ডের জন্য একটি অভিশাপ ।"
এদিকে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যেই তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার । রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে পাঁচ জেলার জেলা শাসকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন । তাঁর নির্দেশেই নবান্নে চালু হয়েছে 24 ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম ।
রবিবার রাতভর প্রশাসনিক তৎপরতা চলার পর সোমবার সকাল থেকে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে জোরকদমে । সেনাবাহিনী, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (SDRF), জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (NDRF) এবং স্থানীয় পুলিশ মিলিতভাবে কাজ করছে । প্রবল বৃষ্টির কারণে দুর্গম এলাকায় পৌঁছনো কঠিন হয়ে পড়েছে, তবুও রাতদিন নিরলসভাবে চলছে উদ্ধার অভিযান । মিরিক ও সুখিয়াপোখরি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ।
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার রাতে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ে প্রায় 261 মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে, যা গত দুই দশকের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ । স্থানীয়দের মতে, 1998 সালের পর এমন পরিস্থিতি আর দেখা যায়নি ।
প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নবান্ন কন্ট্রোল রুমের হেল্পলাইন: 1070 / 8697981070/2214-3526/ 2253-5185 ৷ দার্জিলিং পুলিশের হেল্পলাইন: 9147889078 ৷