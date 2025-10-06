ETV Bharat / state

'কারও দোষ খুঁজতে আসিনি', ধস কবলিত এলাকায় পরিদর্শনে গিয়ে মন্তব্য রাজ্যপালের

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের জন্য দ্রুত ত্রাণের ব্যবস্থার কথা জানান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সকলকে একসঙ্গে হয়ে কাজ করার আহ্বান ৷

GOVERNOR IN NORTH BENGAL
ধস কবলিত এলাকায় পরিদর্শনে রাজ্যপাল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2025 at 8:29 PM IST

2 Min Read
দার্জিলিং, 6 অক্টোবর: ক্ষতিগ্রস্ত দুধিয়া সেতু পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এলাকা পরিদর্শনের পর দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাসও দিয়েছে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান।

উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সফর কাটছাট করে সোমবার হায়দরাবাদ থেকে বিমানে সোজা বাগডোগরা পৌঁছন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেখান থেকে সড়ক পথে সরাসরি দুধিয়ায় যান তিনি ৷ সেখানে বালাসন নদীর উপর থাকা ক্ষতিগ্রস্ত সেতু পরিদর্শন করেন । পাশাপাশি ধস ও বন্যাকবলিত এলাকাও ঘুরে দেখেন রাজ্যপাল ৷ পরে সেখানকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্যার কথাও শোনেন তিনি। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, তরাই ডুয়ার্স ও সমতল অঞ্চল এখনও বিপর্যস্ত। ধসের কারণে শিলিগুড়ি-মিরিক এবং কালিম্পং, সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ। জাতীয় সড়কও বন্ধ ৷ যার জেরে স্থানীয় জনজীবন ও জরুরি সামগ্রী সরবরাহ ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

ধস কবলিত এলাকায় পরিদর্শনে রাজ্যপাল (ইটিভি ভারত)

এদিন রাজ্যপাল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় থাকা মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের জন্য দ্রুত ত্রাণের ব্যবস্থার কথা জানান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল বলেন, "আমি নিজে গ্রাউন্ড জিরোয় পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসেছি । এখানে কী কী সমস্যা রয়েছে আর সেগুলোর সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছি । দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা সমাধানের জন্য যা করণীয় তার জন্য সমস্তরকম পদক্ষেপ করা হবে । যা হয়েছে তা বিধ্বংসী। সাধারণ মানুষের উপর খুব গভীর প্রভাব ফেলেছে এই বিপর্যয়। সবাই একসঙ্গে মিলে চলাই হল একটা নতুন সূচনা ৷ একসঙ্গে থাকলে উন্নতি ও একসঙ্গে কাজ করলেই সাফল্য আসবে।"

এদিন রাজ্যপাল আরও বলেন, "আমরা একত্রিত হব এবং একসঙ্গে এই বিপর্যয়ের দিনে কাজ করব। এখানকার সাংসদ ও জনপ্রতিনিধিরা রয়েছে। আমি সকলের সঙ্গে কথা বলেছি, সাক্ষাৎ করে তাদের সমস্যাও শুনেছি। তাদের সমাধানের জন্য যা করার দরকার তার চেষ্টা করব। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় এই সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ করা হবে। এখন কাউকে দোষারোপ করার সময় নয়। আমি এখানে পরিস্থিতি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং করতে এসেছি, ফল্ট ফাইন্ডিং বা কারও দোষ খুঁজতে আসিনি। এখন আমাদের সবার অগ্রাধিকার হল ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো ও তাদের ত্রাণের ব্যবস্থা করা।"

প্রসঙ্গত, এদিনই সকালেই উত্তরবঙ্গে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনিও সকলকে এই পরিস্থিতিতে ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "কারও কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না ৷ ভুলে যান এখন রাজনীতি ৷ বিভেদ ভুলে সাংসদ বিধায়ক সবাই একসঙ্গে কাজ করতে হবে ।" এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "বন্যায় কত ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে আমরা সার্ভে করে দেখব ।"

TAGGED:

রাজ্যপাল আনন্দ বোসউত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতিGOVERNOR CV ANANDA BOSELANDSLIDE AFFECTED NORTH BENGALGOVERNOR IN NORTH BENGAL

