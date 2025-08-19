কলকাতা, 19 অগস্ট: রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফিরতে অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কাজ না-পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের মাসিক 5 হাজার টাকা দেওয়ার 'শ্রমশ্রী' প্রকল্প চালু করেছেন তিনি । ঠিক এর পরের দিনই অর্থাৎ মঙ্গলবার কলকাতার রাজভবন থেকে রিপোর্ট পৌঁছল দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে । রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থে 16 দফা সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন বলে সূত্রের খবর ।
শুধু তাই নয়, এদিন কলকাতা রাজভবনে হরিয়ানার রাজ্যপাল অসীমকুমার ঘোষের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন তিনি । ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা যে যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা । রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন, "দেশজুড়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা করেন রাজ্যপাল । যাতে পরিযায়ী শ্রমিক এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে বোঝাপড়া এবং সৌহার্দ্র্য গড়ে ওঠে । সর্বোপরি একটি চিন্তাভাবনামূলক বৈঠক হয়েছে ।"
রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে 16 দফা সুপারিশ করেছেন রাজ্যপাল । যে সুপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য নিবন্ধন পোর্টাল, সংশ্লিষ্ট শ্রম দফতরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, কম খরচে হোটেলের ব্যবস্থা করা থেকে কাজের পরিবেশ গড়ে তোলা ইত্যাদি ।
কী কী রয়েছে সেই তালিকায় ?
1) পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক নিবন্ধন পোর্টাল বাস্তবায়ন: বহুভাষিক ডিজিটাল পোর্টাল তৈরি করে দ্রুত চালু করা । যে পোর্টালটি শ্রমিককে শনাক্তকরণের জন্য আধারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে । সেই কর্মীর দক্ষতা প্রোফাইলও অন্তর্ভুক্ত করা থাকবে । প্রাথমিক লক্ষ্য হল, নিবন্ধিত কর্মীরা যাতে দেশের যে কোনও প্রান্তে রেশন, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিমার প্রকল্পগুলোর সুবিধা পেতে পারেন ।
2) পরিযায়ী শ্রমিক কার্ড ইস্যু: নিবন্ধনের পরে, একটি বিশেষ ডিজিটাল পরিযায়ী শ্রমিক কার্ড ইস্যু করুন, যা একটি বহনযোগ্য পরিচয়পত্র হিসাবে কাজ করবে । এই কার্ডটি সরকার-প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা, ক্ষুদ্র-বিমা প্রকল্পগুলির সুযোগ পেতে সাহায্য করবে । সরাসরি মজুরি জমার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধা প্রদান করবে ।
3) প্রধান গন্তব্য রাজ্যগুলির সঙ্গে সমঝোতা (MoU)স্বাক্ষর করা: পরিযায়ী শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য রাজ্যগুলির (যেমন, কেরল, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, দিল্লি) সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকুন এবং আনুষ্ঠানিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করুন । এই সমঝোতায় ন্যূনতম মজুরি প্রয়োগ, কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা মান মেনে চলা এবং তাঁদের এক্তিয়ারের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কর্মীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য দ্রুত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা উচিত ।
4) প্রধান অভিবাসী কেন্দ্রগুলিতে শ্রম কল্যাণ আধিকারিক (LWO) নিয়োগ করা: কোচি (কেরল), বেঙ্গালুরু (কর্ণাটক), চেন্নাই (তামিলনাড়ু), মুম্বই (মহারাষ্ট্র), আহমেদাবাদ (গুজরাত) এবং দিল্লির মতো কেন্দ্রগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য শ্রম কল্যাণ আধিকারিকদের নিযুক্ত করা । যাঁরা নিয়মিত পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন । দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকদের সরাসরি সহায়তা প্রদান করবেন । নিয়োগকর্তা/ঠিকাদারদের সঙ্গে বিরোধের মধ্যস্থতা করবেন এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করবেন ।
5) সাশ্রয়ী মূল্যের পরিযায়ী হস্টেল তৈরি করা প্রয়োজন: যে সমস্ত রাজ্যগুলিতে বা এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিড় বেশি সেই সমস্ত এলাকায় হস্টেল নির্মাণ করা প্রয়োজন । যেখানে কম খরচে নিরাপদে স্বাস্থ্যকর বসবাসের জায়গা পাবেন তাঁরা । সেই হস্টেলগুলো পরিচালনা করার জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) গ্রহণ করা যেতে পারে । এই বিকল্প আবাসনে পরিষ্কার জল, স্যানিটেশন এবং মর্যাদাপূর্ণ থাকার জায়গা-সহ মৌলিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে ।
6) 'এক পরিবার এক রেশন কার্ড' প্রকল্পের পরিবর্তে 'এক নাগরিক এক রেশন কার্ড' চালু প্রয়োজন । যাতে দেশের যেকোনও পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (পিডিএস) দোকান থেকে তাঁদের ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য পেতে পারেন ।
7) একটি 24x7 বহুভাষিক হেল্পলাইন তৈরি করা প্রয়োজন । যেখানে, মজুরি চুরি, শারীরিক বা মৌখিক নির্যাতন, চুক্তিভিত্তিক বিরোধ, বা জরুরি পরিস্থিতির অভিযোগ জানাতে পারেন পরিযায়ী শ্রমিকরা ।
8) আইনি সহায়তা এবং মধ্যস্থতা পরিষেবা প্রদান: গন্তব্য রাজ্যগুলিতে স্বনামধন্য বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) এবং স্থানীয় আইনি সহায়তা গোষ্ঠীর সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা । যেখান থেকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা, মধ্যস্থতা পরিষেবা এবং দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালি পরিযায়ী কর্মীদের পক্ষে পুলিশ অভিযোগ বা শ্রম আদালতের মামলা দায়েরে সহায়তা প্রদান করবে ।
9) প্লেসমেন্ট এজেন্সিগুলির উপর বিশেষ নজরদারি: বাংলার মহিলাদের গৃহকর্মে নিয়োগের সঙ্গে জড়িত প্লেসমেন্ট এজেন্সিগুলির উপর কঠোর নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন করুন । নির্ধারিত টাস্ক ফোর্স নিয়মিত ভিজিট করবে । ন্যায্য চুক্তি নিশ্চিত করবে এবং শোষণ বা নির্যাতনের যে কোনও অভিযোগের তদন্ত করবে, যা দুর্বৃত্ত সংস্থাগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করার সম্ভাবনা তৈরি করবে ।