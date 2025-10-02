বাংলায় শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখতে মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা রাজ্যপালের

বাংলায় শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখতে মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা রাজ্যপালের
উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুরের গান্ধিঘাটে বৃহস্পতিবার গান্ধি জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে হাজির হন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস৷ সেখানেই তিনি এই কথা বলেন৷
Published : October 2, 2025 at 4:07 PM IST
ব্যারাকপুর (উত্তর 24 পরগনা), 2 অক্টোবর: ‘‘মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি রাজ্যে যেন শান্তি-সম্প্রীতি বজায় থাকে। গান্ধিজির অহিংসার বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের মধ্যে,’’ বৃহস্পতিবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির জন্মজয়ন্তী উদযাপনে ব্যারাকপুরের গান্ধিঘাটে এসে এমনই মন্তব্য করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তবে, রাজনৈতিক বিতর্ক দূরে সরিয়ে এদিন গান্ধিজির অহিংসার বার্তার ওপরই জোর দিয়েছেন তিনি।
প্রতিবারের মতো এবারও ব্যারাকপুরের গান্ধিঘাটে মহাত্মা গান্ধির জন্মজয়ন্তী উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারের তরফে। যা এদিন যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। গান্ধিজির 156তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ছাড়াও সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা, উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন প্রথমেই মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে স্মরণ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এর পর বিশেষ এক প্রার্থনা সভায় সামিল হন তিনি-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।
কর্মসূচি শেষের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, "গান্ধিজি সবসময় শান্তির বার্তা দিয়ে এসেছেন। তিনি বলতেন, সবকো সুমতি দে ভগবান! তাই গান্ধিজির দেখানো পথেই এগিয়ে চলুক গোটা সমাজ। তাঁর অহিংসা এবং শান্তির বাণী সমাজকে আরও একত্রিত করুক। জন্মজয়ন্তীতে এই বার্তায় থাকবে সকলের কাছে।"
এদিকে, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দুর্গা পুজোর থিম 'অপারেশন সিঁদুর'-কে কেন্দ্র করে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। বিশেষ করে পুজো উদ্যোক্তা বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পুজো বন্ধের হুঁশিয়ারি পর্যন্ত দিয়েছেন। যা ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও বেড়েছে। এই আবহে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বিতর্ক দূরে সরিয়ে গান্ধিজির অহিংসার বাণী শুনিয়েছেন। তাঁর মতে, "আজকে গান্ধিজির জন্মদিন। গান্ধিজির অস্ত্র ছিল সত্য ও অহিংসতা। তাই, সমাজে যেকোনও বিতর্কের প্রেক্ষিতে গান্ধিজির এই বাণী অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।"
প্রসঙ্গত, এর আগে গান্ধিঘাটে এক অনুষ্ঠানে এসে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই সময় তিনি মন্তব্য করেন, "পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তা অচিরেই মিটে যাবে।" এবার অবশ্য রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে গান্ধিজির অহিংসার বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল।