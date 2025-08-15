ব্যারাকপুর, 15 অগস্ট: ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক হেনস্থা-কাণ্ডে এবার মুখ খুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । তবে বাংলাদেশি সন্দেহে ভিনরাজ্যে বাঙালিদের উপর পুলিশি অত্যাচার নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি ৷ ব্যারাকপুর গান্ধিঘাটে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা শিগগিরই মিটে যাবে ৷ তবে ওই অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়েই রাজ্যপালের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক কটাক্ষের সুরে বলেছেন, রাজ্যপাল যাঁদের ভরসায় এই সমস্যা মেটার কথা বলছেন, তাঁদের উপর বাঙালি তথা বাংলার মানুষের কোনও আস্থা নেই ।
79 তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শুক্রবার ব্যারাকপুর গান্ধিঘাটে আসেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । সেই অনুষ্ঠানে তিনি ছাড়াও হাজির ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী, সাংসদ পার্থ ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা । অনুষ্ঠান শেষে এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা নিয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান । সেই সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন সিভি আনন্দ বোস ।
তিনি বলেন, "পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা নিয়ে কথা হয়েছে । যথাযথ পদক্ষেপও করা হচ্ছে । আশা করছি, অচিরেই এই সমস্যা মিটে যাবে ।" তবে, বাংলাদেশি সন্দেহে ভিনরাজ্যে পুলিশি অত্যাচার নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তা এড়িয়ে যান রাজ্যপাল । বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত হওয়ায় তিনি এই নিয়ে মন্তব্য করবেন না বলে জানিয়ে দেন ৷
আজকের দিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখা করে রাজ্যপাল বলেন, "প্রতিটি দেশবাসীর কাছে গর্বের বিষয় আজকের দিনটা । ভারতের একতা এবং মাহাত্ম্য আজ সমাদৃত গোটা পৃথিবীর কাছে । আত্ম-নির্ভরতায় ভারত একদিন শিখরে পৌঁছবে । সমস্ত দিক থেকে দেশের ঝান্ডা উঁচুতে থাকুক সবসময়, সেটাই চাই । সকলকে সুবুদ্ধি দিক ভগবান ।"
এদিকে, পরিযায়ী শ্রমিক হেনস্থা-কাণ্ডে রাজ্যপালের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এদিন ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, "আমি রাজ্যপালকে সম্মান ও শ্রদ্ধা সঙ্গেই বলছি, তিনি যে আশাবাদী এটা আমার ভালো লাগছে । কিন্তু যাঁদের ভরসায় তিনি বলছেন সমস্যা মিটে যাবে, তাঁদের উপর বাঙালি তথা বাংলার মানুষদের কোনও আস্থা নেই ।"
তিনি আরও বলেন, "ভারত যে স্বাধীনতা পেয়েছে আজকের দিনে, সেই স্বাধীনতা আনতে গিয়ে যে রাজ্য সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তা হল বাংলা । সেই বাংলা এবং বাঙালিদের বিজেপি শাসিত রাজ্যে অত্যাচার করা হচ্ছে । বাংলায় কথা বললে বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে ।বাঙালি শ্রমিক অন্য রাজ্যে কাজ করতে গেলে তাঁদের ওপর নিপীড়ন চালানো হচ্ছে, তাঁদের জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে । এককথায় তাঁদের ওপর নিপীড়ন চলছে । পরিযায়ী শ্রমিকদের একটাই অপরাধ, তাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলছে । তাই আমার মনে হয় আজকে যেমন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি, ঠিক তেমনই বোধহয় বাঙালি ও বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষা করার জন্য আরও একটা স্বাধীনতার লড়াই লড়তে হবে আমাদের ।"
উল্লেখ্য, প্রতি বছরের মতো এবছরও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ব্যারাকপুরের গান্ধিঘাটে এক প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয় । তাতে সামিল হন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস-সহ অন্যান্যরা । গান্ধিজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে দিয়ে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস ৷