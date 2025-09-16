ETV Bharat / state

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দুর্নীতি! রিপোর্ট তলব রাজ্যপাল-উচ্চশিক্ষা দফতরের

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি৷ তিনি জানান, তিনিই বিষয়টি রাজ্যপাল ও উচ্চশিক্ষা দফতরে জানিয়েছেন৷ তার পরই সেখান থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে৷

Biswa Bangla Biswabidyalay
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় (নিজস্ব ছবি)
বোলপুর, 16 সেপ্টেম্বর: বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্য়ালয়ে এক অধ্যাপিকাকে নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে৷ সেই নিয়ে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ৷ তার পর বিষয়টি তারা জানিয়েছে উচ্চশিক্ষা দফতর ও আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের দফতরেও৷ দুই জায়গা থেকেই পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে৷

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করেন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি৷ সেখানেই তিনি এই কথা জানান৷ উপাচার্য বলেন, ‘‘কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয় থেকে দেওয়া জলি ভট্টাচার্যর শংসাপত্র নিয়ে তদন্ত চলছে। এই বিষয়টি আমি আমাদের আচার্য তথা রাজ্যপাল ও রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরে জানিয়েছি৷ সকলেই আমাকে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে বলেছেন।’’

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছি৷ তারা যা রিপোর্ট দেবেন, সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে৷ এটা একেবারেই অভ্যন্তরীণ বিষয়৷ এটা নিয়ে কয়েকদিন ধরেই জলঘোলা চলছে৷ তাই আমার আর্জি বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকটা যেন সবাই দেখেন৷ তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিলে যা ব্যবস্থা নেব সংবাদমাধ্যমকে জানাব।’’

কী নিয়ে বিতর্ক?

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, যাবতীয় বিতর্ক সেখানকার ইংরেজি বিভাগে অস্থায়ী অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্যকে ঘিরে৷ অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের জন্য তিনি একটি কাজের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত শংসাপত্র জমা দিয়েছিলেন৷ সেই শংসাপত্রটি ভুয়ো৷ এই বিষয়টি নিয়েই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে গত 12 সেপ্টেম্বর৷

Biswa Bangla Biswabidyalay
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে (নিজস্ব ছবি)

এই বিতর্কে নাম জড়িয়েছে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্য়োপাধ্যায়ের৷ জলি ভট্টাচার্য যেদিন ইন্টারভিউ দেন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেই ইন্টারভিউ বোর্ডে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্য়ায় ছিলেন৷ তাঁকে ইতিমধ্যে শোকজ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ৷ কিন্তু তিনি নিজেকে নির্দোষ বলেই দাবি করেছেন৷ এখন দেখার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি-সহ তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি পুরো বিষয়টি নিয়ে কী রিপোর্ট দেয়৷

কীভাবে বিষয়টি প্রকাশ্যে এল?

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি জলি ভট্টাচার্যকে ইংরেজি বিভাগে অস্থায়ী অধ্যাপিকা হিসেবে নিয়োগ করা হয়৷ নিয়োগের সময় তিনি তাঁর কাজের অভিজ্ঞতার একটি শংসাপত্র জমা দেন৷ যেখানে বীরভূমের ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ে তিনি অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন বলে উল্লেখ করা ছিল৷ সেই শংসাপত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ মহাদেব দেবাংশীর সিল ব্যবহার করা হয়েছে৷

এই বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ জাগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের৷ তারা গত 29 অগস্ট এই নিয়ে চিঠি দেয় কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে মহাদেব দেবাংশীকে৷ এই মহাদেব দেবাংশী আবার বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব (রেজিস্ট্রার) পদেও রয়েছেন।

Biswa Bangla Biswabidyalay
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি (নিজস্ব ছবি)

তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানান, অভিজ্ঞতার শংসাপত্রটি যেদিন দেওয়া হয়েছে, ওই তারিখে তিনি কলেজে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই সিলমোহর ব্যবহার করে শংসাপত্রটি দেওয়া হয়েছে৷ আর সেখানে সাক্ষর করেছেন কলেজেরই ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না৷

কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 2022 সালের 27 জুলাই ওই কলেজের ইংরেজি বিভাগে সাম্মানিক অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দেন জলি ভট্টাচার্য। পরবর্তীতে 1 অগস্ট তাঁকে ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হিসাবে নেওয়া হয়৷ কিন্তু তিনি কখনোই কলেজের গেস্ট ফ্যাকাল্টি বা অতিথি অধ্যাপক ছিলেন না৷

ফলে পুরো বিষয়টি অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের যোগসাজশে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে৷ কারণ, তিনি শংসাপত্রে সই করেছেন, আবার ইন্টারভিউ বোর্ডেও তিনি ছিলেন৷ এই নিয়ে কলেজ চত্বরে পোস্টারও পড়ে ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে৷ তাঁর অপসারণের দাবি উঠেছে৷

Biswa Bangla Biswabidyalay
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় (নিজস্ব ছবি)

পোস্টারিংয়ের বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি বলেন, ‘‘কিছু বহিরাগত বাইক নিয়ে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পোস্টারিং করছিলেন৷ আমরা সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজর রেখেছি৷ পুলিশকেও জানিয়েছি৷ আমাদের নিরাপত্তারক্ষীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।"

কী বলছেন অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্য?

পুরো বিষয়টিতে প্রশ্ন উঠছে, অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্য কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি ছিলেন। কোনোদিন গেস্ট ফ্যাকাল্টি ছিলেন না৷ তা সত্ত্বেও কীভাবে গেস্ট ফ্যাকাল্টির শংসাপত্র দেওয়া হল তাঁকে?

যদিও অভিযুক্ত অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্য বলেন, "আমি মাথা উঁচু করে বলতে চাই আমি নির্দোষ। আমি চাই সত্য প্রকাশ পাক। আমি চাই আমার কাজ, আমার সততা, আমার যোগ্যতা আমার হয়ে কথা বলুক। আমি ন্যায়বিচার চাই৷ কারণ, তা আমার অধিকার। আর যত দ্রুত সম্ভব, ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হোক যারা আমার যোগ্যতা এবং সম্মান নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করেছে।"

কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করলেও ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয় এখনও নীরব৷ তারা এই নিয়ে এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি। কেন কলেজ কর্তৃপক্ষ নিশ্চুপ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে৷ এই নিয়ে অবশ্য কলেজ কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি৷

আরও পড়ুন -

  1. নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্ববাংলায় তদন্ত কমিটি গঠন, সরব বিজেপি
  2. নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অধ্যাপকের নামে পোস্টার বিশ্ববাংলায়

