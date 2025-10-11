বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ ! বন্যা পরবর্তী পুনর্গঠনে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ রাজ্য সরকারের

বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ ! বন্যা পরবর্তী পুনর্গঠনে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ রাজ্য সরকারের
নবান্নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গকে দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে সমস্ত দফতর ও জেলা প্রশাসন একযোগে কাজ করছে ।
Published : October 11, 2025 at 11:22 AM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের পর রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বৃহৎ ত্রাণ ও পুনর্গঠন অভিযান । দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার–সহ একাধিক জেলায় চলছে প্রশাসনের নিবিড় নজরদারি ও সহযোগিতামূলক তৎপরতা । নবান্নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গকে দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে সমস্ত দফতর ও জেলা প্রশাসন একযোগে কাজ করছে ।
রাজ্য সরকারের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে অনুযায়ী, ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে অস্থায়ী আশ্রয়শিবির, ত্রাণ কেন্দ্র ও রান্নাঘর শুরু করা হয়েছে । সর্বহারা পরিবারগুলির জন্য খাবার, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে নিয়মিতভাবে । পাশাপাশি, বন্যায় হারিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ নথি পুনরায় ফিরে পেতে বিশেষ শিবিরও শুরু করা হয়েছে সরকারের তরফে ৷
ভূমিধস ও জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে উত্তরের একাধিক রাস্তা ও সেতু ৷ ফলে এই মুহূর্তে পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে পৌঁছনো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের কাছে । সুখিয়াপোখরি, তাবাকোশি-সহ দুর্গম গ্রামগুলিতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং প্রশাসনিক কর্মীরা যৌথভাবে কাজ করছেন । নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, ওষুধ ও শুকনো খাবার তাঁরা পৌঁছে দিচ্ছেন দুর্গম এলাকাগুলিতে ৷ একইসঙ্গে, চলছে কাদা ও ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ, যাতে যাতায়াতের রাস্তা দ্রুত সচল করা যায় ।
নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, জলবাহিত সংক্রমণ ঠেকাতে ইতিমধ্যেই পুকুর ও জলের উৎস জীবাণুমুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে । মাছ চাষ পুনরায় শুরু করতে এবং স্থানীয় জীবিকা ফিরিয়ে আনতে জেলা প্রশাসন উদ্যোগ নিয়েছে । কৃষিক্ষেত্র, সড়ক ও ঘরবাড়ির ক্ষতির হিসাবও তৈরি করা হয়েছে, যাতে ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা যায় ।
পরিকাঠামো পুনর্গঠনেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে সরকারি সূত্রের দাবি । দার্জিলিংয়ের দুধিয়া ব্রিজের মেরামত কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এবং 25 অক্টোবরের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে । একইভাবে, এনএইচ-31সি-র কালিখোলা সেতু আংশিকভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে এবং বাকিটা দ্রুত মেরামতের কাজ চলছে । পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির 30টিরও বেশি সড়ক, সেতু ও কালভার্টে মেরামত কার্যক্রম চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ৷
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে পুনর্বাসন ও ত্রাণ কার্যক্রমের তদারকি করছেন । মুখ্যসচিবও জেলার প্রশাসনিক প্রধানদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই একাধিক বৈঠকে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছেন । সরকারের দাবি, মানবিকতা, দায়বদ্ধতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা—এই তিন ভিত্তিতেই এখন চলছে পুনর্গঠনের কাজ ।