দশমী পর্যন্ত গোর্খাদের ফুলপাতি উৎসব, কার্নিভাল পাহাড় থেকে সমতলে !

দশমী পর্যন্ত গোর্খাদের ফুলপাতি উৎসব, কার্নিভাল পাহাড় থেকে সমতলে !
মহাসপ্তমীতে গোর্খাদের ফুলপাতি উৎসবে মেতে উঠেছে পাহাড় থেকে সমতল ৷ সামিল পর্যটকরাও ৷ নিজেদের পোশাক ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরে নিজেদেরই সংস্কৃতি ৷
Published : September 30, 2025 at 12:41 PM IST
দার্জিলিং/কালিম্পং, 30 সেপ্টেম্বর: গোটা রাজ্যের মানুষ যখন বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আনন্দে গা ভাসিয়েছে, তখনই পাহাড় থেকে সমতল গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ এই দুর্গাপুজোর সময় মেতে উঠল ফুলপাতি উৎসবে । গোর্খা লোক-সংস্কৃতির নাচে-গানে শৈলশহর দার্জিলিং থেকে ট্যুইন সিস্টার কালিম্পং ও শিলিগুড়ির একাধিক জায়গায় পালিত হচ্ছে ফুলপাতি উৎসব । রাজনীতি ভুলে এই উৎসবে সামিল দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা থেকে শুরু করে জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপা-সহ অন্যান্যরা ।
ফুলপাতি উৎসবকে ঘিরে একত্রিত হল পাহাড় থেকে সমতল । মহাসপ্তমীতে গোর্খাদের ফুলপাতি উৎসবের সূচনায় মাতলেন সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, এমনকী পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরাও ৷ সপ্তমীর দিন ফুলপাতি উৎসব পালিত হয় শৈলরানি দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, কার্শিয়াংয়ের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও ।
কী এই ফুলপাতি উৎসব
গোর্খা জনজাতিদের মতে, যাঁরা মূলত দুর্গাপুজো করতে পারেন না, তাঁরা ওই শোভাযাত্রায় মা দুর্গাকে ফুল-বেলপাতা, চাল, টাকা উৎসর্গ করে । সেই ফুল ও বেলপাতাকে শহরজুড়ে ঘুরে সংগ্রহ করে দেবীর চরণে উৎসর্গ করা হয় । এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী গোর্খা জনজাতির মানুষেরা নিজস্ব সংস্কৃতির পোশাক পরে, নাচগানের মধ্যে দিয়ে নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে ।
কালিম্পংয়ের কালিঝোরার ফুলপাতি উৎসবের আয়োজক কমিটি শক্তি সংঘের সদস্য শ্যাম বাসনেট বলেন, "প্রতিবার ফুলপাতি উৎসব পাহাড়ে কার্নিভালের রূপ নেয় । সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষ এই উৎসবে সামিল হয় ।"
পাহাড়ে ফুলপাতি উৎসবে শোভাযাত্রা
প্রতিবার দার্জিলিং, কালিম্পং-সহ গোটা পাহাড়ে ফুলপাতি উৎসব ব্যাপক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে পালিত হয় । একপ্রকার কার্নিভালের রূপ নেয় এই উৎসব । ফুলপাতি উৎসবের শুরু দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন, এটি গোর্খা বা নেপালি সম্প্রদায়ের উৎসব । প্রতিবারের ন্যায় এবারও দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার প্রত্যেকটি মহকুমা, প্রত্যেকটি গ্রামে ফুলপাতি উৎসবকে কেন্দ্র করে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় । কালিম্পংয়ের কালিঝোরা, কালিম্পং শহরে ফুলপাতি উৎসবকে কেন্দ্র করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়েছে । শিলিগুড়িতে ফুলপাতি উৎসবের শোভাযাত্রায় অংশ নেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । দার্জিলিং মল রোডে ফুলপাতি উৎসবে সামিল হতে দেখা যায় হাজার হাজার পর্যটককে । দার্জিলিংয়ে ফুলপাতি উৎসবের আয়োজন করে জিটিএ ও রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতর ।
শোভাযাত্রা শিলিগুড়িতেও
শিলিগুড়িতেও ফুলপাতি উৎসবে মেতে ওঠে শহরবাসী । দুর্গাপুজো উপলক্ষে সপ্তমীর দিন প্রতি বছরই রীতিনীতি ঐতিহ্য মেনে গোর্খা সম্প্রদায়ের তরফে ফুলপাতি শোভাযাত্রা করা হয় । এবছরও শিলিগুড়িতে ফুলপাতি শোভাযাত্রা করা হয় শিলিগুড়ির ভানুভক্ত সমিতির পক্ষ থেকে । ভানুভক্ত সমিতির ফুলপাতি শোভাযাত্রা 34তম বর্ষে পদার্পণ করল । এদিন শিলিগুড়ির প্রধাননগর থেকে ওই শোভাযাত্রা শুরু করে সমগ্র হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে আবার প্রধাননগরে শেষ হয় । মূলত গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষেরা সপ্তমীর দিন এই শোভাযাত্রা করে । পাশাপাশি চম্পাসারির মিলনমোড় থেকেও বের হয় আরেকটি শোভাযাত্রা ।