দশমী পর্যন্ত গোর্খাদের ফুলপাতি উৎসব, কার্নিভাল পাহাড় থেকে সমতলে !

মহাসপ্তমীতে গোর্খাদের ফুলপাতি উৎসবে মেতে উঠেছে পাহাড় থেকে সমতল ৷ সামিল পর্যটকরাও ৷ নিজেদের পোশাক ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরে নিজেদেরই সংস্কৃতি ৷

সপ্তমী থেকে শুরু হয়েছে গোর্খাদের ফুলপাতি উৎসব
Published : September 30, 2025 at 12:41 PM IST

দার্জিলিং/কালিম্পং, 30 সেপ্টেম্বর: গোটা রাজ্যের মানুষ যখন বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আনন্দে গা ভাসিয়েছে, তখনই পাহাড় থেকে সমতল গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ এই দুর্গাপুজোর সময় মেতে উঠল ফুলপাতি উৎসবে । গোর্খা লোক-সংস্কৃতির নাচে-গানে শৈলশহর দার্জিলিং থেকে ট্যুইন সিস্টার কালিম্পং ও শিলিগুড়ির একাধিক জায়গায় পালিত হচ্ছে ফুলপাতি উৎসব । রাজনীতি ভুলে এই উৎসবে সামিল দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা থেকে শুরু করে জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপা-সহ অন্যান্যরা ।

ফুলপাতি উৎসবকে ঘিরে একত্রিত হল পাহাড় থেকে সমতল । মহাসপ্তমীতে গোর্খাদের ফুলপাতি উৎসবের সূচনায় মাতলেন সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, এমনকী পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরাও ৷ সপ্তমীর দিন ফুলপাতি উৎসব পালিত হয় শৈলরানি দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, কার্শিয়াংয়ের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও ।

ETV BHARAT
গোর্খাদের ফুলপাতি উৎসব ঘিরে শোভাযাত্রা (নিজস্ব চিত্র)

কী এই ফুলপাতি উৎসব

গোর্খা জনজাতিদের মতে, যাঁরা মূলত দুর্গাপুজো করতে পারেন না, তাঁরা ওই শোভাযাত্রায় মা দুর্গাকে ফুল-বেলপাতা, চাল, টাকা উৎসর্গ করে । সেই ফুল ও বেলপাতাকে শহরজুড়ে ঘুরে সংগ্রহ করে দেবীর চরণে উৎসর্গ করা হয় । এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী গোর্খা জনজাতির মানুষেরা নিজস্ব সংস্কৃতির পোশাক পরে, নাচগানের মধ্যে দিয়ে নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে ।

ETV BHARAT
শোভাযাত্রা দার্জিলিং, কালিম্পং ও শিলিগুড়িতে (নিজস্ব চিত্র)

কালিম্পংয়ের কালিঝোরার ফুলপাতি উৎসবের আয়োজক কমিটি শক্তি সংঘের সদস্য শ্যাম বাসনেট বলেন, "প্রতিবার ফুলপাতি উৎসব পাহাড়ে কার্নিভালের রূপ নেয় । সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষ এই উৎসবে সামিল হয় ।"

ETV BHARAT
গোর্খাদের ফুলপাতি উৎসব (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
উৎসবে সামিল দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা (নিজস্ব চিত্র)

পাহাড়ে ফুলপাতি উৎসবে শোভাযাত্রা

প্রতিবার দার্জিলিং, কালিম্পং-সহ গোটা পাহাড়ে ফুলপাতি উৎসব ব্যাপক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে পালিত হয় । একপ্রকার কার্নিভালের রূপ নেয় এই উৎসব । ফুলপাতি উৎসবের শুরু দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন, এটি গোর্খা বা নেপালি সম্প্রদায়ের উৎসব । প্রতিবারের ন্যায় এবারও দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার প্রত্যেকটি মহকুমা, প্রত্যেকটি গ্রামে ফুলপাতি উৎসবকে কেন্দ্র করে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় । কালিম্পংয়ের কালিঝোরা, কালিম্পং শহরে ফুলপাতি উৎসবকে কেন্দ্র করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়েছে । শিলিগুড়িতে ফুলপাতি উৎসবের শোভাযাত্রায় অংশ নেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । দার্জিলিং মল রোডে ফুলপাতি উৎসবে সামিল হতে দেখা যায় হাজার হাজার পর্যটককে । দার্জিলিংয়ে ফুলপাতি উৎসবের আয়োজন করে জিটিএ ও রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতর ।

ETV BHARAT
মহাসপ্তমীতে হয়েছে শোভাযাত্রা (নিজস্ব চিত্র)

শোভাযাত্রা শিলিগুড়িতেও

শিলিগুড়িতেও ফুলপাতি উৎসবে মেতে ওঠে শহরবাসী । দুর্গাপুজো উপলক্ষে সপ্তমীর দিন প্রতি বছরই রীতিনীতি ঐতিহ্য মেনে গোর্খা সম্প্রদায়ের তরফে ফুলপাতি শোভাযাত্রা করা হয় । এবছরও শিলিগুড়িতে ফুলপাতি শোভাযাত্রা করা হয় শিলিগুড়ির ভানুভক্ত সমিতির পক্ষ থেকে । ভানুভক্ত সমিতির ফুলপাতি শোভাযাত্রা 34তম বর্ষে পদার্পণ করল । এদিন শিলিগুড়ির প্রধাননগর থেকে ওই শোভাযাত্রা শুরু করে সমগ্র হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে আবার প্রধাননগরে শেষ হয় । মূলত গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষেরা সপ্তমীর দিন এই শোভাযাত্রা করে । পাশাপাশি চম্পাসারির মিলনমোড় থেকেও বের হয় আরেকটি শোভাযাত্রা ।

ETV BHARAT
ফুলপাতি উৎসবে সামিল পর্যটকরাও (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
তুলে ধরা হল গোর্খা সংস্কৃতি (নিজস্ব চিত্র)

