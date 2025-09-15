পর্যটকদের জন্য সুখবর, পুজোর মরশুমে পাহাড়ে শুরু হতে চলেছে প্যারাগ্লাইডিং

ETV Bharat / state

পর্যটকদের জন্য সুখবর, পুজোর মরশুমে পাহাড়ে শুরু হতে চলেছে প্যারাগ্লাইডিং

প্রায় আট বছর আগে প্যারাগ্লাইডিং করতে গিয়ে কলকাতার এক পর্যটকের মৃত্যু হওয়ার পর থেকে কালিম্পংয়ের ডেলোতে প্যারাগ্লাইডিং বন্ধ রাখা হয়েছিল ।

পাহাড়ে শুরু হতে চলেছে প্যারাগ্লাইডিং (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 15, 2025 at 6:08 PM IST

শিলিগুড়ি, 15 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগে পর্যটকদের জন্য দারুণ সুখবর নিয়ে এল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। পুজোর আগেই অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের হাত ধরে পাহাড়ে শুরু হতে চলেছে প্যারাগ্লাইডিং ।

প্রায় আট বছর পর কালিম্পংয়ের ডেলোতে শুরু হতে চলেছে প্যারাগ্লাইডিং । সঙ্গে কালিম্পংয়েরই চুইখিমে শুরু হতে চলেছে প্যারাগ্লাইডিং । পুজোর ছুটির মরশুমে আকাশে পাখির মতো উড়ে বেড়ানোর রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারবেন পর্যটকরা । আট বছর আগে ডেলোতে প্যারাগ্লাইডিং করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল কলকাতার এক পর্যটকদের । তারপর ডেলোতে বন্ধ হয়েছিল প্যারাগ্লাইডিং । তা আবার চালু হচ্ছে ।

ETV BHARAT
পাহাড়ে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম (নিজস্ব চিত্র)

গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) জানিয়েছে, চলতি মাসে চালু করা হবে ডেলোর অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের আসর । তবে বৃষ্টির মরশুমে পর্যটকদের নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে । জিটিএ পর্যটন বিভাগের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, "অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের প্রতি পর্যটকদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য পুজোর আগে চালু করা হবে প্যারাগ্লাইডিং পরিষেবা । বৃষ্টির মরশুমের জন্য কয়েকমাস পাহাড়ে সবরকম অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধ রাখা হয়েছিল ।"

ETV BHARAT
কালিম্পংয়ের ডেলোতে শুরু হতে চলেছে প্যারাগ্লাইডিং (নিজস্ব চিত্র)

ডেলো প্যারাগ্লাইডিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিপিন গোলে বলেন, "মাথাপিছু সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়ে প্যারাগ্লাইড করা যাবে । এজন্য দক্ষ পাইলট রয়েছেন । সমস্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা রেখেই পুনরায় তা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই পরিষেবা পাবেন পর্যটকরা ।"

ETV BHARAT
কালিম্পংয়েরই চুইখিমে শুরু হতে চলেছে প্যারাগ্লাইডিং (নিজস্ব চিত্র)

অন্যদিকে, দ্রুত প্যারাগ্লাইডিং পরিষেবা চালু হতে চলেছে লুপ পুলের অদূরে । লুপ পুল পেরিয়ে আরও কিছুটা এগোতেই কালিম্পং পাহাড়ের শান্ত নিরিবিলি পাহাড়ি গ্রাম চুইখিম । কৃষিকাজের পাশাপাশি গত দু'দশকে পর্যটনশিল্পের হাত ধরে একটু একটু করে এগোতে শুরু করেছে চুইখিম । ইদানিং 717এ জাতীয় সড়কের দৌলতে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটা উন্নত হয়েছে । বেড়েছে হোমস্টের সংখ্যাও । দার্জিলিংয়ের জলাপাহাড়, কালিম্পংয়ের ডেলো, কার্শিয়াংয়ের লেবংয়ের পর প্যারাগ্লাইডিংয়ের আরও হটস্পট হিসেবে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় চুইখিম ।

ETV BHARAT
ট্রায়াল রান সাফল্যের সঙ্গে শেষ করা হয়েছে (নিজস্ব চিত্র)

কালিম্পং জেলার চুইখিম পাহাড়ে শুরু হবে এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস । ইতিমধ্যে দু'দিন ধরে ট্রায়াল রান সাফল্যের সঙ্গে শেষ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চুইখিম ভিলেজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি হোম খাওয়াস । ডেলোর শিক্ষিত পাইলট রূপক শর্মা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাক্টরদের তত্ত্বাবধানে ওই ট্রায়াল রান চলছে । সফল প্যারাগ্লাইডিংয়ের প্রাথমিক শর্ত, বাতাসের গতিবেগ, মেঘ ও হাওয়ার দিক নির্ণয় করতে পারা । বাতাস বিপরীতমুখী হলে সাধারণত ফ্লাই করা যায় না ।

হোম খাওয়াস বলেন, "রোমাঞ্চকর এই স্পোর্টস চালু করার আগে প্রশাসনিক স্তরে যে কাজগুলো করা বাধ্যতামূলক আপাতত তা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে । আশা করছি, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে পর্যটকদের জন্য চুইখিমে প্যারাগ্লাইডিং শুরু করে দেওয়া যাবে ।"

