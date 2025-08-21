শিলিগুড়ি, 21 অগস্ট: পুজোয় যাঁরা পাহাড়ে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য দারুণ সুখবর ৷ এবার বাগডোগরা থেকে আকাশপথে পৌঁছনো যাবে গ্যাংটক । তাও মাত্র আধঘণ্টায় ৷ কাজেই বৃষ্টি ও ধসের জেরে রাস্তা বন্ধ থাকলেও খোলা থাকছে আকাশপথ ৷ পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে পুজোর মুখেই চালু হতে চলেছে শিলিগুড়ি-সিকিম হেলিকপ্টার পরিষেবা । তারই সফল ট্রায়াল রান হয়েছে গত রবিবার ।
আকাশপথে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক
বছরখানেক আগে মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে হড়পা বানে বিপর্যস্ত হয় সিকিম । সবথেকে বেশি ক্ষতি হয় উত্তর সিকিমে। সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা । যার ফলে ব্যাপক ধাক্কা খায় সিকিমের পর্যটন শিল্প । সিকিমের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন যে পর্যটনের উপরই নির্ভরশীল, তা কারও অজানা নয় । বছর পেরোলেও এখনও সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারেনি উত্তর সিকিমের পর্যটন ।
লাচুং, লাচেন-সহ একাধিক জায়গার সড়কপথ এখনও স্বাভাবিক হয়নি । অন্যদিকে, ধসের জেরে দফায় দফায় বন্ধ থাকছে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । তবে এবার আর এই রাস্তা খোলা আছে কি না, তা নিয়ে মাথাই ঘামাতে হবে না পর্যটকদের ৷ পুজোর আগে পর্যটনের হাল ফেরাতে এবার হেলিকপ্টার পরিষেবায় জোর দিল সিকিম সরকার । 'সিকিম ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন' এবং 'স্কাইওয়ান এয়ারওয়েজ লিমিটেড'-এর তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
কপ্টার পরিষেবায় এসেছে সমস্যা, হয়েছে ক্ষতি
বেশি পর্যটক টানতে গত বছরের 6 মার্চ বাগডোগরা থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত 23 আসনের এমআই-172 হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু করেছিল সিকিমের পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ দফতর । কপ্টার পরিষেবায় কম সময়ে বাগডোগরা থেকে গ্যাংটকে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ পেলে পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়বে বলে আশাবাদী ছিল সিকিম সরকার । কিন্তু তা হয়নি । উলটে আবহাওয়া সামান্য খারাপ হলেই উড়তে পারত না কপ্টার ।
আবার আকারে বড় হওয়ায় বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে নামতে পারেনি হেলিকপ্টার । এমআই-172 হেলিকপ্টারের আকার এতটাই বড় যে, সিকিমের 11টি হেলিপ্যাডের বেশিরভাগ জায়গায় তা নামতে পারেনি । মাত্র একটি-দুটি হেলিপ্যাডে নেমেছে । বাকি হেলিপ্যাডগুলি খুবই ছোট । তাই পর্যটকদের লাচুং, লাচেনে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি । ফলে যাত্রীও কম হয়েছে । ওই পরিস্থিতিতে মাত্র এক বছরে লোকসানের হার বেড়ে দাঁড়ায় 20 কোটি টাকা ।
সিকিমের পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে এক বছরেরও বেশি সময় 23 আসনের এমআই-172 হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু ছিল । তবে প্রতি উড়ানে 11-12 জনের বেশি যাত্রী হয়নি । অনেক সময় মাত্র 5-6 জন যাত্রী নিয়ে হেলিকপ্টার চালাতে হয়েছে । এবার আবহাওয়া খারাপ হলেই এমআই-172 হেলিকপ্টার আর উড়তে পারেনি । পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয়েছে ।
এবার আর তাই বড় হেলিকপ্টার নয় । সমস্যাগুলির কথা মাথায় রেখে বাগডোগরা-সিকিম রুটে ছোট কপ্টার চালু করতে উদ্যোগী হয় সিকিমের পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ দফতর । এবারের এমআই 172 হেলিকপ্টারে ওই সমস্যা কম হবে বলেই মনে করছে সিকিমের পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ দফতর ।
সিকিম পর্যটনের উপদেষ্টা রাজ বসু বলেন, "পুজোর মুখে শিলিগুড়ি-সিকিম রুটে ফের হেলিকপ্টার পরিষেবা চালুর ঘটনা পর্যটক মহলের কাছে অত্যন্ত সুখবর । এখন দেখার যে, এতে কতটা সাড়া মিলছে ।"
পর্যটক টানতে উদ্যোগ
সামনে পুজোর মরশুম । এখনও বেহাল সড়কের জন্য পর্যটকশূন্য লাচেন থেকে লাচুং, ইয়ুমথাং ভ্যালি, থাংগু । তাই এবার বাগডোগরা থেকে বুর্তুক হেলিকপ্টার পরিষেবার উদ্যোগ নিয়েছে সিকিম । সেনাবাহিনীর হেলিপ্যাডগুলি ব্যবহার করে পুজোয় উত্তর সিকিমের ক্ষেত্রেও এই পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে সিকিমের পর্যটন দফতর ।
পর্যটন ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে প্রায় দেড় বছর বন্ধ থাকার পর গত মে মাসের শেষের দিকে পর্যটক প্রবেশের জন্য উত্তর সিকিম খুলে দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু একাধিক জায়গায় ধস নামায় বন্ধ হয়ে যায় বিভিন্ন সড়ক । 1 জুন ছাটেনে সেনাছাউনির উপর ধস নামায় পরিবার-সহ নিখোঁজ হন ছয় সেনাকর্মী । পরবর্তীতে তিন সেনাকর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় । পর্যটক, সাধারণ মানুষ, গাড়ির চালকদের উদ্ধারের পাশাপাশি সেনাকর্মীদের খোঁজে সাহায্য নেওয়া হয়েছিল বায়ুসেনার । ওই ঘটনার পরই নতুন করে বন্ধ হয়ে যায় উত্তর সিকিম ।
বাগডোগরা ও বুর্তুকের মধ্যে হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু নিয়ে আশায় বুক বাঁধছেন স্থানীয়রা ৷ দুর্গাপুজোর কথা মাথায় রেখে উত্তর সিকিমের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে গ্যাংটকের মধ্যে এই পরিষেবা চালুর দাবি উঠছে । হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "সিকিমের পর্যটন দফতরকে আমাদের তরফে বিষয়টি জানানো হয়েছে । উত্তর সিকিমে হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু হলে আমাদের দাবি পূরণ হবে ।"
ট্রাভেলস এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ সিকিমের সদস্য প্রেম প্রধান বলেন, "লাচেন, লাচুংয়ে হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু হলে ওখানকার হোটেল ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি আমাদের গাড়ির চালকরাও বাঁচবেন ।"
সিকিম পর্যটন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান লুকেন্দ্র রসাইলি বলেন, "বাগডোগরা ও বুর্তুকের মধ্যে হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হচ্ছে । এই উদ্যোগে পর্যটকরা খুশি । রাজ্যের বাকি অংশেও হেলিকপ্টার সার্ভিস চালুর পরিকল্পনা রয়েছে । তার মধ্যে অবশ্যই উত্তর সিকিম রয়েছে ।"
ভাড়া কত ? কীভাবে টিকিট কাটবেন
এবারের এমআই 172 হেলিকপ্টারে 20 জন যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন । প্রত্যেক যাত্রী 10 কেজি পর্যন্ত মালপত্র সঙ্গে রাখতে পারবেন । এজন্য মাথাপিছু টিকিটের খরচ মূল্য সাড়ে চার হাজার টাকা রাখা হয়েছে । অনলাইনে টিকিট বুক করতে গেলে বাগডোগরা বিমানবন্দরে হেলিকপ্টার সার্ভিস অফিসে ফোন করতে হবে । নম্বর 03592-203960 এবং 7318906677। সকাল 10টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই অফিস খোলা থাকবে ।