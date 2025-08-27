কলকাতা, 27 অগস্ট: পুজোর আগে শহর জুড়ে নানা কৌশলে ছিনতাই । এবার টার্গেট প্রাতঃভ্রমণকারীরা ৷ এক প্রবীণ মহিলার গলা থেকে সোনার হার ছিনতাইয়ের অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বিধাননগর কমিশনারেটর আওতাধীন সল্টলেক সেক্টর 2 এলাকায় ৷
সল্টলেকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটায় রীতিমতো প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে পুলিশকে । আর তাই ঘটনার পর তড়িঘড়ি তদন্তে নেমে মঙ্গলবার এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ । ধৃতের নাম সুরজিৎ বিশ্বাস ৷ বয়স 42 বছর ৷ তাঁর বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগনার হরিদেবপুরে ৷ তবে বর্তমানে তিনি বাগুইয়াটির আশ্বিনীনগরে বসবাস করেন বলে জানা গিয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, গত 21 অগস্ট ভোর প্রায় 6টার সময় সল্টলেক সেক্টর 2-এর বিজি–138 নম্বর বাড়ির বাসিন্দা কুমকুম চট্টোপাধ্যায় প্রতিদিনের মতো সকালে এলাকায় হাঁটতে বেরিয়েছিলেন । অভিযোগ, সেসময় হঠাৎ পেছন থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী তাঁর গলায় থাকা সোনার চেইন টেনে নিয়ে পালিয়ে যায় । ওই মহিলার ভাগনে কল্যাণ চক্রবর্তী এই বিষয়ে পরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিধাননগর পূর্ব থানায় ।
তাঁর ওই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু করে পুলিশ । তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ ও সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযুক্ত সুরজিৎ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেন তদন্তকারী অফিসার এসআই মহম্মদ কামরুজ্জামান । ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরবাইক ও ছিনতাই হওয়া সোনার হার উদ্ধারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অভিযুক্ত সুরজিৎ বিশ্বাস পেশাদার ছিনতাইকারী এবং এর আগে একাধিক চুরির ঘটনায় জড়িত তিনি । কীভাবে এবং কোন উদ্দেশ্যে তিনি সল্টলেক এলাকা টার্গেট করেছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত আছে কি না, তাও তদন্তসাপেক্ষ । তবে সল্টলেকের মতো এলাকায় এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন । প্রাতঃভ্রমণের এমন অসুরক্ষিত পরিবেশ নিয়ে এলাকার মানুষদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা গিয়েছে । অনেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি তুলেছেন ।
যদিও এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "এমনিতেই আমরা গোটা এলাকা নজরদারিতে রাখি । এই প্রকারের ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমরা নজরদারি এবং পেট্রোলিং ভ্যান আরও বাড়াব ৷"