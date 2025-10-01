কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে 'রাজরাজেশ্বরী মহামায়া' রূপে পূজিতা হন দেবী দুর্গা

কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে 'রাজরাজেশ্বরী মহামায়া' রূপে পূজিতা হন দেবী দুর্গা
450 বছরের বেশি পুরনো রীতি মেনে হয় দশভুজার আরাধনা ৷ নবমীতে মহামায়াকে অর্পণ করা হল মাছ ও পান্তা ভাতের ভোগ ৷
Published : October 1, 2025 at 5:23 PM IST
কৃষ্ণনগর, 1 অক্টোবর: কথিত আছে, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবে আগে বাসন্তী পুজো হতো ৷ যেখানে দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী রূপকে পুজো করা হতো ৷ লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী ও কার্তিককে নিয়ে দেবী দুর্গার পারিবারিক রূপের পুজোর প্রচলন নাকি করেছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৷ পরবর্তী সময়ে সেই দেবী দুর্গার সেই পারিবারিক রূপের পুজো সর্বত্র শুরু হয় ৷ সাড়ে চারশো বছরের বেশি পুরনো এই ঐতিহাসিক দুর্গাপুজো আজও সমানভাবে ধুমধামের সঙ্গে হয়ে আসছে ৷ এখানে দেবী দশভুজা পূজিতা হন 'রাজরাজেশ্বরী মহামায়া' রূপে ৷
নবমী তিথিতে নদিয়ার কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির সেই পুজো বর্তমানে বারোয়ারি পুজোতে পরিণত হয়েছে ৷ আয়োজনের দায়িত্বে রাজবাড়ির বর্তমান সদস্যরা থাকলেও, এই পুজোতে নদিয়া তথা গোটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন সামিল হন ৷ আর সেই সুযোগও করে দিয়েছিলেন স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৷ প্রাচীন সব প্রথা মেনে চলেন রাজবাড়ির সদস্যরা ৷
সপ্তমীতে সাতরকম ও অষ্টমীতে আট রকম ভাজা দিয়ে দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয় ৷ আর নবমীতে বিভিন্ন রকমের মাছ ও পান্তা ভাতের ভোগ অর্পণ হয় দেবীর সামনে ৷ এই পুজোর বিশেষত্ব হল মহালয়ার দিন থেকে হোমযজ্ঞ শুরু হয় ৷ এই হোমের আগুন দশমী পর্যন্ত একটানা জ্বলতে থাকে ৷ যদিও, কর্মব্যস্ততা ও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুজোর বেশ কিছু নিয়ম বদল হয়েছে বইকি !
শুধুমাত্র কৃষ্ণনগর নয় ৷ নদিয়া জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আসেন কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির এই ঐতিহাসিক পুজো দেখতে ৷ দুর্গা প্রতিমার দর্শনের পাশাপাশি, মহাষ্টমীর অঞ্জলিও দেন অসংখ্য মানুষ ৷ পুজোর ক’টা দিন সাধারণ মানুষের জন্য অবারিতদ্বার কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি ৷
কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির বর্তমান রানি মা অমৃতা রায় বলেন, "আমরা প্রাচীন রীতি বজায় রেখে এখনও পুজো করছি ৷ তবে, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে কিছু নিয়মের পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি ৷ কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির পুজো সকলের ৷ এই পুজোকে সর্বজনীন করেছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৷ আমরা সেই ধারা বজায় রেখেছি ৷ মা মহামায়া নদিয়া তথা গোটা বাংলার মানুষের মঙ্গল করুক ৷ আমাদের ভিতরের অসুরকে বিনাস করুক মা ৷"