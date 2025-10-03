বিষাদের মাঝেই বোধন ঢাক, বার্নিশে একাদশীতে পূজিতা হন 'মা ভাণ্ডানী বনদুর্গা'
500 বছরের পুরনো এই পুজো ৷ উত্তরবঙ্গে কৃষকদের সুখ-সমৃদ্ধির কামনায় একদিনের জন্য দেবীদুর্গার 'মা ভাণ্ডানী বন দুর্গা' রূপে পুজো হয় ৷
জলপাইগুড়ি, 3 অক্টোবর: চারিদিকে যখন বিষাদের সুর, তখন উত্তরবঙ্গের গ্রাম বাংলায় ফের বোধনের ঢাক বাজছে ৷ যেখানে একাদশীর দিন দেবীদুর্গা বার্নিশ গ্রামে পূজিতা হন 'মা ভাণ্ডানী বনদুর্গা' রূপে ৷ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রামপঞ্চায়েতের সামনে অবস্থিত দেবী ভাণ্ডানীর মন্দির ৷ সেখানেই একদিনের জন্য পূজিতা হন দেবী দুর্গা ৷
কথিত আছে, বিগত 500 বছর ধরে রাজবংশী সম্প্রদায়ের কৃষকরা তাদের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য দেবীদুর্গাকে পুজো করে থাকেন 'মা ভাণ্ডানী বনদুর্গা' রূপে ৷ আর বংশপরম্পরায় এই মন্দিরের সেবায়েত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বার্নিশ গ্রামের মল্লিক পরিবার ৷ যদিও, এই পুজো বরাবরই সর্বজনীন ৷ 'মা ভাণ্ডানী বনদুর্গা'র পুজোর পিছনেও রয়ে এক পৌরাণিক কাহিনি ৷
গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, দশমীর পর বাপের বাড়ি থেকে কৈলাস যাত্রার সময় এই বার্নিশ গ্রাম দিয়ে দেবীদুর্গা যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময় এলাকার কৃষকরা দেবীকে এক রাত তাঁদের গ্রামে থেকে যেতে অনুরোধ করেন ৷ সেই সময় গ্রামে সেই সময় প্রচণ্ড অভাব অনটন চলছিল ৷ তখন দেবীদুর্গা এই বার্নিশ গ্রামে এক রাত কাটিয়ে একাদশীর দিন গ্রামের মানুষের কাছ থেকে পুজো নিয়ে কৈলাসের পথে রওনা দেন ৷ গ্রামবাসীদের আতিথ্যে তুষ্ট হয়ে দেবী গ্রাম বাংলার মানুষের শষ্যের ভাণ্ডার সর্বদা পূর্ণ থাকার বর দিয়ে যান ৷ এরপর থেকেই নাকি গ্রামের অভাব অনটন দূর হয়ে যায় ৷ কথিত আছে, সেই থেকেই দেবীদুর্গাকে দেবী ভাণ্ডানী রূপে পুজো শুরু করেন বার্নিশ গ্রামের কৃষকরা ৷
এখানে দেবী ভাণ্ডানী মূর্তির সঙ্গে প্রচলিত দুর্গামূর্তির কোনও মিল নেই ৷ বনদুর্গার মূর্তিতে মহিষাসুর থাকে না ৷ দেবীদুর্গার বাহন হিসেবে সিংহকে দেখা গেলেও, 'মা ভাণ্ডানী'র বাহন হল বাঘ ৷ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই পুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবে মেতে ওঠে গ্রাম বাংলার সব ধর্মের মানুষ ৷ আর তাই বার্নিশ গ্রামে সমৃদ্ধির দেবী ভাণ্ডানীর পুজোকে ঘিরে ফের একদিনের দুর্গাপুজোর উৎসবের আমেজ মেতে মানুষজন ৷
প্রতিবছরের মতো এবারেও একাদশীর দিন মহাধূমধামের সঙ্গে এই একদিনের 'মা ভাণ্ডানী বনদুর্গা'র পুজো হচ্ছে ৷ একাদশীর দিন ভোররাত থেকে হাজার-হাজার মানুষ পুজো দেওয়ার জন্য লম্বা লাইন দেন ৷ মা ভাণ্ডানীর কাছে নাকি কিছু মানত করলে, তার ফল পাওয়া যায় ৷ এমনটাই বিশ্বাস বার্নিশ গ্রাম ও তার আশেপাশের অঞ্চলের মানুষজনের ৷ এই একদিনের পুজোকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলা বসে এখানে ৷
অসম ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন ভাণ্ডানী মন্দিরে পুজো দিতে ৷ উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষজন এই পুজো করে থাকলেও, এখন এই পুজোয় উত্তরবঙ্গের সব মানুষ অংশ নেন ৷ উত্তরবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় দেবী ভাণ্ডানী পুজো হয় ৷
বার্নিশ ভাণ্ডানী পুজো কমিটির সহ-সভাপতি দীনেশচন্দ্র রায় বলেন, "কথিত আছে কৈলাসে যাওয়ার সময় স্থানীয় কৃষকরা মা-কে একদিনের জন্য পুজো করার আবেদন করেছিলেন এলাকার সুখ সমৃদ্ধির জন্য ৷ সেই থেকে আমাদের এখানে এই পুজো হয়ে আসছে ৷ এই পুজোয় হাজার-হাজার মানুষ ভিড় করে ৷ ভাণ্ডানী পুজো উপলক্ষে বসে বিরাট মেলা ৷ এখানে মনস্কামনা পূরণ হয় বলেই প্রতিবছর প্রচুর মানুষের ভিড় জমে ৷ পুজো উপলক্ষে ভক্তরা পায়রা ও পাঁঠা নিবেদন করেন ৷ চারদিকে যখন মায়ের চলে যাওয়ার বিষাদের সুর, সেখানে বার্নিশ গ্রামে মা-কে নিয়ে আনন্দে মেতে ময়নাগুড়ির এই বার্নিশ গ্রাম ৷ এই মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত ভবেন্দ্রনাথ মল্লিকের পরিবার কয়েক পুরুষ ধরেই পুজো করে আসছেন ৷"
শিলিগুড়ি থেকে আগত এক দর্শনার্থী প্রহ্লাদ সাহা বলেন, "আমি শিলিগুড়ি থেকে এসেছি ৷ এই প্রথমবার এই ভাণ্ডানী পুজোর মেলায় এলাম ৷ খুব ভালো লাগছে ৷ কিন্তু, আকাশের মুখটা ভার থাকায় মেলার দোকানি-সহ দর্শনার্থী সকলের মন খারাপ ৷’’