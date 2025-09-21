মধ্যরাতে গুপ্ত পুজো, 15 দিন ধরে উমার আরাধনা শীল লেনের দাস পরিবারে
ট্যাংরার শীল লেনের দাস বাড়িতে প্রতিপদ থেকে এক পক্ষকাল ধরে হয় দুর্গাপুজো ৷ 19 বছর ধরেই চলছে এই রীতি মেনে উমার আরাধনা ৷
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: এখন দুর্গাপুজো বিশ্বজনীন । উৎসব আরও বড় আকার নিয়েছে তাই বিদেশের দর্শনার্থীদের জন্য মণ্ডপের গেট খুলে যায় বহু আগেই । তৃতীয়া থেকে দর্শকদের ঢল নামে সব প্যান্ডেলে । তবে পুজো ধর্মীয় মতে শুরু হয় সেই ষষ্ঠীতে । কিন্তু পূর্ব কলকাতার ট্যাংরা এলাকার শীল লেনে দাস বাড়িতে দীর্ঘ 19 বছর পুজো হচ্ছে টানা এক পক্ষকাল বা 15 দিন ধরে । পুজো করেন বাড়ির ছেলে প্রসেনজিৎ দাস ।
দুর্গাপুজোর ভোগ
দাস বাড়িতে দুর্গা বাড়ির মেয়ে রূপেই পূজিত হন । প্রতিদিন সকালে গরম জলের সঙ্গে বেল কাঠ দেওয়া হয় । দুপুরে অন্ন ভোগ ও রাতে দেওয়া হয় লুচি ভোগ । এটা চলবে ষষ্ঠী পর্যন্ত । তারপর এর বদল হবে । অন্ন ভোগ সবজির তরকারি, নানা রকমের ভাজা মিষ্টি, ফল দেওয়া হয় । সন্ধ্যায় আরতি করে ভোগ দেওয়া হয় লুচি, নারিকেল নারু, মিষ্টি, হালুয়া, সিঙ্গারা, তরকারি ।
মহালয়ায় চক্ষুদান
ময়ূর পুচ্ছ থেকে তালপাতার হওয়া দেওয়া হয় দুর্গাকে । মহালয়ায় চক্ষুদান হলেও এই দাস বাড়িতে পুজোর শুরু থেকেই থাকে মায়ের চোখ । পুজোয় বাড়ির ছেলে প্রসেনজিতের সঙ্গেই স্ত্রী রিমা দাস-সহ পরিবারের অনেকেই অংশ নেন । দুপুরে হোক বা রাতে ভোগ আরতি শেষে বাড়িতে আত্মীয়স্বজন কিংবা অচেনা কোনো অতিথি এলে তাদের সেই ভোগ বিতরণ করা হয় ।
পুজোর রীতিনীতি
প্রসেনজিৎ দাস বলেন, "আমি চেষ্টা করি দুর্গাপুজো শারদীয়া মোহাপুজোর নিয়ম মেনে করে থাকতে । দুর্গাপুজো কীভাবে হবে অনেকের অনেক মত আছে । সাতটা দিন আছে যেকোন দিন থেকে দুর্গাপুজো চালু হতে পারে ৷ আমার বাড়িতে আদ্রানক্ষতে কৃষ্ণপক্ষে নবমী তিথিতে দেবীর বোধন হবে ও পুজো আরম্ভ হবে ৷ এই রীতি মেনেই আমরা শেষ 19 বছর ধরে পুজো করে আসছি ৷ প্রতিপদ থেকে এক একটা উপচারে পুজো হয় ৷"
পুজোয় বলিদান প্রথা
তিনি আরও বলেন, "তিনদিন আমাদের হোম হয় ৷ তিনদিন পৃথকভাবে আমাদের বলি হয় ৷ তবে ষোড়শপ্রচারে পুজো হয় ৷ তিনদিন মহাস্থান হবে বৈদিকমন্ত্রে ৷ পৌরাণিক মতে ষোড়শপ্রচারের উপাচার ও তান্ত্রিক মতে বলি ও হোম হয় ৷ মাকে বৈষ্ণব ও শাক্ত মতে বাড়ির মেয়ে হিসাবে পুজো করা হয় ৷ বাড়িতে ছাগ বলি হয় না । আমাদের কুশ মাণ্ডা বলি হয়ে থাকে ৷ পাশাপাশি সপ্তমী শেষ ও অষ্টমীর শুরুতে কিছু সময় নিয়ে বিশেষ পুজো হয় । যাকে অনেকে গুপ্ত পুজো বলে থাকে ।"
তাঁর স্ত্রী রিমা দাস বলেন, "জীবনে দুর্গাপুজো ছিল চারদিনের । এখন 15 দিনের । আমি ভাগ্যবতী । মায়ের জন্য ফল কাটা, অন্ন ভোগ রান্না, লুচিভোগ রান্না থেকে মায়ের ঘুমানোর শয্যা সবটাই নিজে হাতে করে থাকি । এইগুলো করে খুবই আনন্দ পেয়ে থাকি । পাশাপাশি পুজোর সময় আরতি প্রদীপ নিয়ে যাওয়া-সহ নানা ধরনের কাজ করতে পেরে খুশি । মা চলে গেলে মন খারাপ হয় । ফের আসার দিন গুনি ।"