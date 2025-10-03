দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনে 12 কিমি পাহাড় পরিক্রমা, সপরিবারে কৈলাসে ফিরলেন দেবী দুর্গা

দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনে 12 কিমি পাহাড় পরিক্রমা, সপরিবারে কৈলাসে ফিরলেন দেবী দুর্গা
দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনে করে পাহাড় পরিক্রমা ৷ এরপর রংবুলে বিসর্জন দেওয়া হল দেবী দুর্গাকে ৷ এই দৃশ্য উপভোগ করলেন পাহাড়বাসী থেকে পর্যটকরা ৷
Published : October 3, 2025 at 8:07 PM IST
দার্জিলিং, 3 অক্টোবর: একদম অন্যরকম প্রতিমা নিরঞ্জন । বিসর্জনের সময় শহর থেকে গ্রামে রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করে নিয়ে যাওয়া হয় দুর্গা প্রতিমা ৷ তবে এবার সেই বিসর্জনের শোভাযাত্রা রাস্তায় নয়, এগোল রেলের ট্র্যাকের উপর দিয়ে ৷ দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনে চেপে পাহাড়ে প্রায় 12 কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে কৈলাসে ফিরলেন দেবী দুর্গা ৷
ব্রিটিশ আমলে পাহাড়ে টয়ট্রেনে করে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হত সমতল থেকে । তখন পাহাড়ে দুর্গাপুজো ছিল হাতে গোনা । রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ব্রিটিশ আমলে দুর্গাপুজোর প্রচলন শুরু করেছিলেন পাহাড়ে । সেই সময়েই শিলিগুড়ির কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা টয়ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া হত শৈলরানিতে । কারণ পাহাড়ি রাস্তায় তখন কোনও যান চলাচল করত না । স্বাভাবিক কারণেই টয়ট্রেনই তখন ছিল পাহাড় ও সমতলের মাঝে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম । আধুনিকতার ছোঁয়ায় এখন পাহাড়ে সবরকমের যানই চলাচল করে । তবে প্রতিমা আনা বা বিসর্জন বড় বড় ট্রাকে, পালকিতে করে করা হয় ৷ আবার কখনও নৌকাতেও নিয়ে যাওয়া হয় প্রতিমা । কিন্তু এবার একেবারে অন্যরকম বিসর্জনের ছবি দেখল পাহাড় ৷
ঢাকের তালে টয়ট্রেনে করে মা দুর্গাকে গোটা পাহাড় ঘুরিয়ে বিসর্জন দেওয়া হল । এককথায় এক চমকপ্রদ ঘটনার সাক্ষী থাকল পাহাড়বাসী ৷ তাড়িয়ে তাড়িয়ে এই পরিক্রমা উপভোগ করলেন পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরাও । দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনে বিসর্জনের শোভাযাত্রা নজর কাড়ল আট থেকে আশির ৷
দার্জিলিংয়ের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বাঙালি হিন্দু হলের পুজোর প্রতিমাকে টয়ট্রেনে গোটা পাহাড় ঘুরিয়ে বিসর্জন দেওয়া হল । এবার নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু হলের পুজো 111তম বর্ষে পদার্পণ করে । এই পুজোতে পাহাড়ে বসবাসকারী বাঙালিদের পাশাপাশি সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষ সামিল হন । এই পুজোর বিসর্জনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পুজো কমিটির দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ । দার্জিলিং স্টেশন থেকে দেবী দুর্গাকে টয়ট্রেনে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় 12 কিলোমিটার দূরে রংবুলে । ঘুম, বাতাসিয়া লুপ হয়ে যেতে হয় রংবুল । বিসর্জনের জন্য টয়ট্রেনের তিনটি কামরা ব্যবহার করা হয় । দুটি কামরায় ছিলেন উদ্যোক্তারা । আর অন্যটিতে দেবী দুর্গার প্রতিমা । ঢাকের তালে হল বিসর্জনের শোভাযাত্রা ।
শোভাযাত্রার পর রংবুল নদীতে মা দুর্গার বিসর্জন দেওয়া হয় । এই বিষয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক শুভাশিস সেনগুপ্ত বলেন, "আমরা পাহাড়ে 30টির মতো বাঙালি পরিবার বসবাস করি । কিন্তু এই পুজোয় গোটা পাহাড় এক হয়ে যায় । এবার মাকে টয়ট্রেনে করে বিসর্জনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । খুব ভালো লাগছে ।"