ETV Bharat / state

দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনে 12 কিমি পাহাড় পরিক্রমা, সপরিবারে কৈলাসে ফিরলেন দেবী দুর্গা

দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনে করে পাহাড় পরিক্রমা ৷ এরপর রংবুলে বিসর্জন দেওয়া হল দেবী দুর্গাকে ৷ এই দৃশ্য উপভোগ করলেন পাহাড়বাসী থেকে পর্যটকরা ৷

ETV BHARAT
টয়ট্রেনে 12 কিমি পাহাড় পরিক্রমা দেবী দুর্গার (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2025 at 8:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 3 অক্টোবর: একদম অন্যরকম প্রতিমা নিরঞ্জন । বিসর্জনের সময় শহর থেকে গ্রামে রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করে নিয়ে যাওয়া হয় দুর্গা প্রতিমা ৷ তবে এবার সেই বিসর্জনের শোভাযাত্রা রাস্তায় নয়, এগোল রেলের ট্র্যাকের উপর দিয়ে ৷ দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনে চেপে পাহাড়ে প্রায় 12 কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে কৈলাসে ফিরলেন দেবী দুর্গা ৷

ব্রিটিশ আমলে পাহাড়ে টয়ট্রেনে করে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হত সমতল থেকে । তখন পাহাড়ে দুর্গাপুজো ছিল হাতে গোনা । রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ব্রিটিশ আমলে দুর্গাপুজোর প্রচলন শুরু করেছিলেন পাহাড়ে । সেই সময়েই শিলিগুড়ির কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা টয়ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া হত শৈলরানিতে । কারণ পাহাড়ি রাস্তায় তখন কোনও যান চলাচল করত না । স্বাভাবিক কারণেই টয়ট্রেনই তখন ছিল পাহাড় ও সমতলের মাঝে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম । আধুনিকতার ছোঁয়ায় এখন পাহাড়ে সবরকমের যানই চলাচল করে । তবে প্রতিমা আনা বা বিসর্জন বড় বড় ট্রাকে, পালকিতে করে করা হয় ৷ আবার কখনও নৌকাতেও নিয়ে যাওয়া হয় প্রতিমা । কিন্তু এবার একেবারে অন্যরকম বিসর্জনের ছবি দেখল পাহাড় ৷

দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনে পাহাড় পরিক্রমা করে কৈলাসে ফিরলেন দেবী দুর্গা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ঢাকের তালে টয়ট্রেনে করে মা দুর্গাকে গোটা পাহাড় ঘুরিয়ে বিসর্জন দেওয়া হল । এককথায় এক চমকপ্রদ ঘটনার সাক্ষী থাকল পাহাড়বাসী ৷ তাড়িয়ে তাড়িয়ে এই পরিক্রমা উপভোগ করলেন পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরাও । দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনে বিসর্জনের শোভাযাত্রা নজর কাড়ল আট থেকে আশির ৷

ETV BHARAT
রংবুলে বিসর্জন দেওয়া হল দেবী দুর্গাকে (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
উপভোগ করলেন পর্যটকরা (নিজস্ব চিত্র)

দার্জিলিংয়ের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বাঙালি হিন্দু হলের পুজোর প্রতিমাকে টয়ট্রেনে গোটা পাহাড় ঘুরিয়ে বিসর্জন দেওয়া হল । এবার নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু হলের পুজো 111তম বর্ষে পদার্পণ করে । এই পুজোতে পাহাড়ে বসবাসকারী বাঙালিদের পাশাপাশি সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষ সামিল হন । এই পুজোর বিসর্জনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পুজো কমিটির দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ । দার্জিলিং স্টেশন থেকে দেবী দুর্গাকে টয়ট্রেনে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় 12 কিলোমিটার দূরে রংবুলে । ঘুম, বাতাসিয়া লুপ হয়ে যেতে হয় রংবুল । বিসর্জনের জন্য টয়ট্রেনের তিনটি কামরা ব্যবহার করা হয় । দুটি কামরায় ছিলেন উদ্যোক্তারা । আর অন্যটিতে দেবী দুর্গার প্রতিমা । ঢাকের তালে হল বিসর্জনের শোভাযাত্রা ।

ETV BHARAT
রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বাঙালি হিন্দু হলের পুজো (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
একদম অন্যরকম প্রতিমা নিরঞ্জন (নিজস্ব চিত্র)

শোভাযাত্রার পর রংবুল নদীতে মা দুর্গার বিসর্জন দেওয়া হয় । এই বিষয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক শুভাশিস সেনগুপ্ত বলেন, "আমরা পাহাড়ে 30টির মতো বাঙালি পরিবার বসবাস করি । কিন্তু এই পুজোয় গোটা পাহাড় এক হয়ে যায় । এবার মাকে টয়ট্রেনে করে বিসর্জনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । খুব ভালো লাগছে ।"

ETV BHARAT
টয়ট্রেনে 12 কিমি পাহাড় পরিক্রমা দেবী দুর্গার (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
টয়ট্রেনে করে বিসর্জনের শোভাযাত্রা (নিজস্ব চিত্র)

For All Latest Updates

TAGGED:

GODDESS DURGA IN TOY TRAINDURGA RETURNS TO KAILASHটয়ট্রেনে দুর্গাIMMERSION IN DARJEELING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.