মরচে ধরা পেরেক-তারের মতো বর্জ্য দিয়ে তৈরি দুর্গামূর্তি, পাড়ি দেবে হায়দরাবাদে

পূর্ব বর্ধমানের শিল্পী এই মূর্তিটি গড়েছেন ৷ তিনি শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী থেকে ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন ৷ তাঁর হাত ধরে স্বাবলম্বী হচ্ছেন এলাকার ছেলেরা ৷

বর্জ্যপদার্থ দিয়ে দুর্গামূর্তি গড়ছেন রাজু বাগ (নিজস্ব ছবি)
Published : September 18, 2025 at 8:14 PM IST

5 Min Read
পূর্বস্থলী, 18 সেপ্টেম্বর: মাটির প্রতিমা তো অনেকেই বানান ৷ তবে এবার মরচে ধরা পেরেক, নাটবল্টু, তার, লোহার জালি ইত্যাদি বাতিল উপকরণ বা বর্জ্যপদার্থ দিয়ে দুর্গামূর্তি গড়ে নজর কাড়লেন পূর্ব বর্ধমানের শিল্পী রাজু বাগ ৷ তাঁর এই দুর্গা প্রতিমা পাড়ি দেবে সুদূর তেলেঙ্গানা রাজ্যের হায়দরাবাদে ৷

দুর্গাপুজোয় হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকদিন বাকি । ফলে রাজ্যজুড়ে পটুয়া পাড়াগুলিতে তুঙ্গে ব্যস্ততা । সেই সঙ্গে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় মৃৎশিল্পীরা পড়েছেন সমস্যায় । এমনিতেই কাঁচামালের দাম বেশি । সেই সঙ্গে মাঝেমধ্যে বৃষ্টির কারণে মাটির প্রতিমা শুকোতে তাদের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে । তবে সেই চিন্তা নেই পূর্ব বর্ধমানের শিল্পী রাজু বাগের ৷ কারণ তাঁর দুর্গা মূর্তি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ দিয়ে ৷

দুর্গামূর্তি গড়ার কাজ চলছে (নিজস্ব ছবি)

দুর্গাপ্রতিমা তৈরির উপকরণ

বাঙালির কাছে মাটির প্রতিমা একটা আবেগ ভালোবাসার জায়গা । তবে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-1 ব্লকের বড় কোবলা এলাকার বাসিন্দা রাজু বাগের মাথায় আসে বর্জ্য পদার্থকে কাজে লাগিয়ে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করার ভাবনা ৷ সেজন্য তিনি জং ধরা পেরেক, নাটবল্টু, জিআই তার, লোহার জালি অথবা ব্লেডকেই প্রতিমা তৈরির উপকরণ হিসেবে বেছে নিয়েছেন ৷ রাজুর হাত ধরে বিভিন্ন ফেলে দেওয়া জিনিস আবারও পেয়েছে প্রাণের ছোঁয়া । তাঁর তৈরি দুই ফুট উচ্চতার দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী পাড়ি দিচ্ছে হায়দরাবাদে । সোশাল মিডিয়ায় রাজুর কাজের কথা জানতে পেরে সেখানকার এক মহিলা এই মূর্তির অর্ডার দিয়েছেন তাঁকে ।

বর্জ্যপদার্থ দিয়ে তৈরি দুর্গামূর্তি (নিজস্ব ছবি)

স্বাবলম্বী হচ্ছে তরুণরা

এর আগে রাজু বাগ কিছু বড় উচ্চতার দুর্গামূর্তি, সরস্বতীর মূর্তি, চৈতন্যদেবের মূর্তি তৈরি করেছেন । আর তাঁর এই কাজে গ্রামের ছেলেমেয়েরা ছাড়াও আগ্রহী আরও অনেক ছাত্রছাত্রী তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন । একদিকে যেমন তাঁদের হাতে কলমে শিক্ষাও হচ্ছে, তেমনই পড়াশোনা করার পাশাপাশি তাঁদের হাতখরচও উঠে যাচ্ছে ।

ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা শিল্পীর

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা নিয়ে যখন মৃৎশিল্পীরা ব্যতিব্যস্ত, রাজু সেখানে নিজের মনে কাজ করে চলেছেন । লোহা, হাতুড়ি, ড্রিল মেশিন, ঝালাই মেশিন দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করতে ব্যস্ত তাঁর দলের কর্মীরা । শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী থেকে ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন রাজু বাগ । তারপর তিনি কচুরিপানা দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম করে অনেকের নজর কাড়েন । মূলত ছাঁট লোহা দিয়ে তিনি গড়ছেন বিভিন্ন ভাস্কর্য ।

তার ও লোহার জালি ব্যবহৃত হয়েছে দুর্গামূর্তিতে (নিজস্ব ছবি)

কীভাবে তৈরি হচ্ছে দুর্গা প্রতিমা

বাতিল হয়ে যাওয়া সাইকেলের জিনিসপত্র, যেমন সাইকেলের চাকা, নাট বল্টু, সাইকেলের চেন, সাইকেলের স্পোক তো আছেই সেই সঙ্গে বেশ কিছু ছাঁট লোহা ওয়েল্ডিং মেশিনের সাহায্যে ঝালাই করে প্রতিমা তৈরি করা হচ্ছে । রাজুর শিল্পকর্ম দেখে এগিয়ে এসেছেন সৌরভ সিংহ, শান্তনু মজুমদার-সহ এলাকার একঝাঁক ছেলে ।

তাঁদের মধ্যে সৌরভ সিংহ বলেন, "রাজুদার কাছ থেকে হাতে কলমে কাজ শিখছি । মূর্তি তৈরির জন্য যে কাঁচামালের প্রয়োজন সেগুলো বাজার থেকে কিনে আনি । সেই সব ছাঁট লোহা দিয়েই তৈরি হয়েছে দুর্গা মূর্তি । এর ফলে একদিকে যেমন নিজে হাতে কাজ শিখছি তেমনই দিনের শেষে হাত খরচও পেয়ে যাচ্ছি ।"

রাজুর কাছে কাজ শেখার সুযোগ

অপর ছাত্র শান্তনু মজুমদার বলেন, "এখানে এসে হাতে কলমে কাজ শিখছি । আপাতত ছাঁট লোহা নিয়ে এসে ঝালাই দেওয়ার কাজ শিখেছি । সেই মতো কাজ করছি । বাকি কাজ শেখার ইচ্ছা আছে । এখানে যেমন গল্পের ছলে কাজও শিখছি আবার দিনের দিন মজুরিও পেয়ে যাচ্ছি ।"

রং করায় ব্যস্ত রাজু বাগ (নিজস্ব ছবি)

সহকারী মনোজিৎ সিংহ বলেন, "আমরা গ্রামে রাজুদাকে দেখতাম লোহার জিনিস নিয়ে বিভিন্ন মূর্তি তৈরি করছে । তার সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ শিখতে শুরু করলাম। দুর্গা ছাড়াও এখানে লক্ষ্মী, সরস্বতী কিংবা বিভিন্ন পশু পাখির মূর্তিও তৈরি করা হয় । মূলত ছাঁট লোহা দিয়েই তৈরি করা হয় এইসব জিনিসপত্র । এই দুর্গা প্রতিমা যাবে হায়দরাবাদে ।"

প্রতিমা শিল্পী রাজু বাগ বলেন, "এবারে দুর্গা বানিয়েছি বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ থেকে । যে সব জিনিস সাধারণত ব্যবহার হয়ে গেলে ফেলে দিয়ে থাকি । সেই সব জিনিস ব্যবহার করে সপরিবারের দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছি ।"

এই ভাবনা কেন ?

রাজু বাগের কথায়, "আমি বিশ্বভারতী থেকে ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করেছি । তারপর থেকেই আমার এই কাজে আগ্রহ বেড়েছে । সাধারণত ফেলে দেওয়া জিনিসের মূল্য আমাদের কাছে সেভাবে নেই । বিভিন্ন ধরনের লোহার পার্টসের যে ক্যারেকটার আছে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে একটা আর্ট ভ্যালু দিয়ে মায়ের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি ।"

শিল্পী বলেন, "এর আগে আমরা বিভিন্ন ধরনের মূর্তি তৈরি করেছি । চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে, আলাদা আলাদা করে লক্ষ্মী, সরস্বতীর মূর্তি তৈরি করেছি । এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মেমেন্টো কিংবা জীবজন্তুর মূর্তিও আমরা বানিয়ে থাকি ।"

সোশাল মিডিয়ায় মার্কেটিং

রাজু বাগ আরও বলেন, "সাধারণত আমরা সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা মার্কেটিং করে থাকি । এবারেও সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমেই একজন মহিলা এই দুর্গার অর্ডার দেন । সেই মতো মূর্তি তৈরি করা হয়েছে ।

তাঁর বক্তব্য, "চলতি বছরেই মাস তিন চার আগে একটা 9 ফুট উচ্চতার দুর্গামূর্তি বানিয়েছিলাম । ওই মূর্তি বিশ্বভারতীর উপাচার্য বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন । এছাড়া বিভিন্ন সংস্থা অর্ডার দিলে সেই মতো আমরা জিনিস তৈরি করে দিই । এছাড়া বিভিন্ন জায়গার অর্ডার মতো দুর্গার মেমেন্টো বানিয়েছি । সাধারণত গ্রামের বেশকিছু ছেলেমেয়ে ও স্কুল কলেজে পড়া ছাত্রছাত্রীরা আমার কাজে সাহায্য করেন । আমি সাধ্যমতো তাঁদের পারিশ্রমিক দেওয়ার চেষ্টা করি ।"

