মহিষাসুরমর্দিনীর পরিবর্তে হরগৌরী, বাংলায় দু'হাতের দুর্গাপুজোর কীভাবে প্রচলন ?

মহিষাসুরমর্দিনীর পরিবর্তে হরগৌরী, বাংলায় দু'হাতের দুর্গাপুজোর কীভাবে প্রচলন ?
মহিষাসুরমর্দিনী নয়, বাংলার বেশকিছু পরিবারে এখনও চলে হরগৌরীর আরাধনা ৷ সিংহের পরিবর্তে ষাঁড় ? এর ইতিহাস তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
Published : September 25, 2025 at 1:38 PM IST
চুঁচুড়া, 25 সেপ্টেম্বর: বাংলায় বেশকিছু অভিজাত পরিবারগুলিতে মহিষাসুরমর্দিনী নয়, শিব-দুর্গার পুজো চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে। কিন্তু কেন জানেন ? হঠাৎ কেনই বা সিংহবাহিনী ছেড়ে শিবের বাহন নন্দি (ষাঁড়) এল এক চালার দুর্গাতে ? বিস্তারিত জেনে নিন ইটিভি ভারতের প্রতিবেদনে ৷
প্রাচীনকালে বাংলায় মহিষাসুরমর্দিনীর প্রচলন ছিল। বাংলার রাজা ও জমিদারদের হাত ধরেই মা দুর্গার পুজোর প্রচলন হয় অবিভক্ত বাংলায়। এরপর আসে দুর্গার পারিবারিক রূপ। সিংহবাহিনী মা দুর্গা ত্রিশূল হাতে মহিষাসুরকে বধ করেছেন। তার পাশাপাশি সরস্বতী, কার্তিক, লক্ষ্মী, গণেশ ও এই দেব-দেবীদের বাহন সমেত পুরো পরিবার একচালায় রূপ পায়। আর সেই পুজোর প্রচলনই বাংলার রাজা ও জমিদার বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে।
মা দুর্গার পুজোতে পতি-দুর্গা অর্থাৎ শিবের পুজো হত
দুর্গাপুজোর রীতিনীতি ও নিয়মাবলীর মধ্যে শিবের আরাধনা ছিল বাধ্যতামূলক। মা দুর্গার পুজোতে পতি-দুর্গা অর্থাৎ শিবের পুজো হত। সেই কারণে বাংলার দুর্গাপুজোর চালচিত্রে কোথাও না কোথাও শিবের ছবির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই অদ্ভুত দুর্গারূপ কোথা থেকে এল ? কারা এই দুর্গা প্রচলন শুরু করলেন বাংলায় ?
মহিষাসুরমর্দিনী হরগৌরী রূপে পুজোর প্রচলন
এর বিভিন্ন দিক থাকলেও কয়েকটি কারণ তুলে ধরেছেন আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ ও পরিবারের সদস্যরা। বাংলায় তৎকালীন সময়ে বারোয়ারি পুজোর প্রচলন ছিল না। শুধুমাত্র রাজা-জমিদাররাই ঈশ্বর ভক্তি ও আভিজাত্য প্রতিপত্তি দেখাতেই পুজো করতেন। এর পরবর্তী সময়ে বণিক সম্প্রদায়ের আভিজাত্য বাড়ে। তাদের হাত ধরেই মা দুর্গার আরেক রূপের পরিচয় পায়। মহিষাসুরমর্দিনী হরগৌরী রূপে পুজোর প্রচলন শুরু হয় বাংলায়।
বণিক সম্প্রদায়ের দুর্গার আরাধনা
মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগর-সহ একাধিক সওদাগররা বাণিজ্য করতেন দেশ-দেশান্তরে। তাঁদের বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল হুগলির সপ্তগ্রাম বন্দর। হুগলি, বর্ধমান, নদিয়া, মালদা ও মুর্শিদাবাদ নিয়ে বিরাট অংশে ব্যবসা চলত। আর সেই সুবাদেই একদল বণিক সম্প্রদায়ের মানুষ হুগলিতে বসবাস শুরু করেন। তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল, সুবর্ণ বণিক, কংস বণিক-সহ অন্যান্যরা। সেই ব্যবসায়িক সম্প্রদায় তাদের শ্রী বৃদ্ধির জন্য মা দুর্গার আরাধনা করেন।
একচালার পুজো
এই বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই শৈব উপাসক বা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। আর সেই কারণেই কোথাও পতি-দুর্গা, শক্তি ও প্রকৃতি বা ধন সম্পদের শ্রী বৃদ্ধির জন্য শিব-দুর্গার পুজো করতেন। দ্বিভূজা অভয়াকে (যিনি অভয় দান করেন, তার দেবী) শান্ত রূপে মা দুর্গাকে নিয়ে আসতেন তাঁদের পরিবারের মেয়ে হিসাবে। পারিবারিক পুজো হওয়ার কারণে মায়ের সন্তানরাও স্থান পান এই একচালার পুজোতে।
শিব-দুর্গার মূর্তি পুজোর উদ্ভব কী করে ?
হুগলির বাঁশবেড়িয়ার ইতিহাসবিদ অশোক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "পাল যুগে যে দুর্গার আরাধনা হত, তখন দেবী ছিলেন মহিষাসুরমর্দিনী। পাল যুগের পরে যে সেন যুগ আসে, তাদের পুজোয় শিবের সঙ্গে শক্তির মিলন ঘটছে। সেন যুগে যাঁরা শাসক তাঁরা শৈব্য। বাংলার প্রাচীন ভূমি সম্পূর্ণ তন্ত্রভূমি। তাতেই শিব ও শক্তির মিলন ঘটছে। সেই কারণেই শিব-দুর্গার মূর্তি পুজোর উদ্ভব ঘটেছে । আমার ধারণা বাংলায় বণিক সম্প্রদায় ছিল। মনসামঙ্গলে চাঁদ সওদাগরের কথা সকলেরই মনে আছে । তাঁরাও কিন্তু সকলেই বণিক সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন।"
ঘরের কন্যা রূপে পূজিত পার্বতী
তিনি আরও বলেন, "তাঁরা সকলেই শৈব ভক্ত। যখন শক্তি পুজো প্রচলন শুরু হচ্ছে, তখন তাঁদের আরাধ্য দেব শিবকেও সঙ্গে নিয়ে পুজো করছেন। শক্তির পাশেই শিবকে বসিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের ধর্মে শিব অর্থাৎ পুরুষ এবং শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি সমগ্র দর্শন আবর্তিত হয়েছে । হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে । সেই অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরেই বংশানুক্রমে এই পুজো করে যাচ্ছেন পরিবারগুলি। তৎকালীন সময় থেকেই মা দুর্গা মাতৃরূপে আরাধনা করা হচ্ছে। সেখান থেকেই আমাদের ঘরের কন্যা রূপে পূজিত হচ্ছেন। এখানে মহিষাসুরমর্দিনী রূপে তাঁকে না পাওয়া গেলেও শিবজায়া ও শিবপতি রূপে দেখা যাচ্ছে ৷"
শিব আসেন মর্ত্যে, স্ত্রী দুর্গাকে আনতে
অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, "মা দুর্গা যে আমাদের মেয়ে তার প্রমাণ বারবার পাওয়া গিয়েছে বাংলার প্রাচীন পুজো থেকে। পৌরাণিক মতে, কৈলাস থেকে মা দুর্গা আসেন বাপের বাড়িতে। তারপর মাকে বরণ করা থেকে পুজো শুরু হয়। দশমীতে বিসর্জনের মাধ্যমে উমা ফিরে যান কৈলাসে। কিন্তু সেই ফিরে যাওয়ার সময় শিব আসেন স্ত্রী দুর্গাকে আনতে। এমনই এক প্রথার প্রচলন ছিল বাঁশবেড়িয়ার রাজবাড়িতে।" ইতিহাসবিদ সেই কাহিনিই তুলে ধরেন ইটিভি ভারতে ৷ তিনি বলেন, "বাঁশবেড়িয়ার রাজবাড়ির পুজো 1669 সালের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে তাঁদের পাটুলিতে রাজত্ব ছিল। প্রচলিত আছে বাঁশবেড়িয়ায় শ্রীধর পণ্ডিতের বাড়িতে শিবকে অধিষ্ঠিত করা হত। দশমীর দিন মা দুর্গাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই শিব রাজবাড়িতে জামাই আদরে আসতেন। মা দুর্গার নিরঞ্জনের আগে শিবের বিসর্জন হয়। তবে আজকাল এই প্রথা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ছোটবেলায় এই প্রথার সাক্ষী ছিলাম আমিও।"
সিংহের পরিবর্তে নন্দি অর্থাৎ ষাঁড়কে দেখা যায় শিব-দুর্গাপুজোয়, কেন এমনটা ?
এর কারণ উল্লেখ করে ইতিহাসবিদ বলেন, "শিবের বাহন নন্দি অর্থাৎ বৃষকে দেখা যায়। মহেঞ্জোদারো সভ্যতা থেকে সম্রাট অশোকের আমলেও এই বৃষকে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন জায়গায়। বাহনের উপর বসে থাকেন শিব ও দুর্গা অর্থাৎ হরগৌরী ৷ সেই রূপে পুজো করা হয় এখানে। দুর্গার পাশে থাকেন জয়া-বিজয়া ৷ শিবের পাশে থাকেন নন্দি-ভৃঙ্গি। পরবর্তীকালে মা দুর্গার আশাপশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশকে দেখা যায়। এটা সম্পূর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের হরগৌরী পুজো। বৈষ্ণব মতে পুজো হওয়ায় পশুবলির প্রচলন সাধারণত থাকে না।
কোথায় কোথায় পুজো হয় হরগৌরীর ?
হুগলি জেলায় একাধিক বাড়িতে হরগৌরীর পুজো হয়ে আসছে। বাঁশবেড়িয়ায় দু'টি কুণ্ডু বাড়িতে পুজো হয়। চুঁচুড়ায় আঢ্য ও মল্লিক বাড়িতে এই শিবদুর্গার পুজো হয়। ধনেখালিতে রয়েছে পতিদুর্গার পুজো ৷ পূর্ব বর্ধমানের বড়শুলে দে'পরিবারে এই হরগৌরীর পুজো হয়। এছাড়াও কলকাতাতেও এই পুজোর প্রচলন আছে। মা দুর্গা এখানে দশভুজা নন, দ্বিভুজা। সপরিবারের আসেন তিনি। মহিষ বা মহিষাসুর থাকে না এই মূর্তিতে। সিংহের পরিবর্তে সাদা বৃষ অর্থাৎ ষাঁড়কে (নন্দি) দেখা যায়।
চুঁচুড়ার আঢ্য বাড়ির পুজো
ইংরেজ আমলে হুগলি রেলপথ চালু হয়। সেই সময় চুঁচুড়ার আঢ্য বাড়ির পূর্বপুরুষ যোগেন্দ্রনাথ আঢ্য স্টেশনমাস্টার হিসাবে হুগলিতে আসেন। তখন থেকেই চুঁচুড়ায় কামারপাড়ায় তিনি পরিবারের সঙ্গে বসবাস শুরু করেন ৷ সেই পরিবারের গৃহকর্তী স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঘটে মায়ের পুজো শুরু করেন। শান্ত রূপে মা দুর্গা অর্থাৎ শিব-দুর্গার পুজো করা হয়। সেই পুজোর এবার 291তম বর্ষ। এখানে পশুবলির প্রচলন নেই। নবমীর দিন চাল কুমড়ো ও আখ বলি দেওয়া হয়। আঢ্য পরিবারের এক গৃহবধূ তনুশ্রী আঢ্য বলেন, "আমাদের পূর্বপুরুষরা শৈব ভক্ত। মা দুর্গা তাঁর স্বামী, সন্তানকে নিয়ে যেমন মর্তে আসেন। সেই রূপেই মায়ের পারিবারিক পুজো করা হয়। মা দুর্গাকে কন্যা রূপে দেখা হয় এখানে। এখানে মায়ের বাহন সিংহের পরিবর্তে নন্দিকে রাখা হয়। শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য জন্যই মায়ের হাতে অস্ত্র নেই। এখানে মা দুর্গা একহাতে আশীর্বাদ করছেন অন্য হাতে দান করছেন ৷
ধনেখালিতে পতি দুর্গাপুজো
হুগলির ধনেখালির ছোট্ট গ্রাম পলাশীতে 300 বছর ধরে পুজো হয়ে আসছে পতি দুর্গার। লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী ও অসুর ও দেবীর দশ হাতের বদলে থাকে দু'হাত। দুর্গার ডান পাশে থাকেন মহাদেব। তাঁর পায়ের নীচেই থাকে ষাঁড় (নন্দি) । দুর্গার পায়ের নীচে থাকে সিংহও। স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঘিয়া নদীর পাশে পাথরের দুর্গার মূর্তি তুলে এনে পুজো শুরু করেন এই বংশের পূর্বপুরুষরা। পরে পাথরের মূর্তির পরিবর্তে মাটির মূর্তিতে পুজো হয়ে আসছে। অষ্টমীর সন্ধিপুজো ও নবমীতে পশু বলির প্রথা রয়েছে। সেই বলি করেন পণ্ডিত পরিবারের সদস্য উত্তম পণ্ডিত। সারাবছর এখানে মাকে নিত্যপুজো করা হয় ৷
চুঁচুড়ার মল্লিক বাড়ির পুজো
চুঁচুড়ার মল্লিক বাড়ির পূর্বপুরুষ ছিল সুবর্ণ বণিক। সপ্তগ্রাম বন্দর নাব্যতা কমতে থাকায় সেখান থেকে চলে এসে চুঁচুড়ার ঘুঁটিয়া বাজার এলাকায় বসবাস শুরু করেন তাঁরা। সেখানেই মন্দির স্থাপন করেন। রাধাকৃষ্ণের পুজোর পাশাপাশি মা দুর্গার মন্দির গড়ে পুজো শুরু হয় । এখানেও মহিষাসুরমর্দিনী পরিবর্তে হরগৌরী পুজো হয়, শান্তির প্রতীক হিসেবে।
বাঁশবেড়িয়ার কুণ্ডু বাড়ির পুজো
বাঁশবেড়িয়ার কুণ্ডু বাড়ির পূর্বপুরুষদের ঝাড়খণ্ডে জমিদারি ছিল আর তার পাশাপাশি ব্যবসাও ছিল। সপ্তগ্রাম বন্দর দিয়ে ঘি, গুড়, মশলা ইত্যাদি বিদেশে পাঠাত তারা। ব্যবসার সূত্রে বাঁশবেড়িয়ার খামারপাড়ায় বসতি ও জমিদারি স্থাপন করেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, কুণ্ডু পরিবারের পূর্বপুরুষ ভুবনচাঁদ কুণ্ডু প্রায় 281 বছর আগে সূচনা করেছিলেন দুর্গাপুজো। বাঁশবেড়িয়ার খামারপাড়ার কুণ্ডু পরিবার বৈষ্ণব মতে হরপার্বতী পুজো করেন।পশু বলির প্রচলন নেই। সিংহবাহিনী অসুরনাশিনী দুর্গার বদলে তখন থেকে হরগৌরীর পুজো হয়ে আসছে ।
বাংলায় হুগলি ছাড়াও পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় হরগৌরীর পুজো হয়। সেখানে অষ্টধাতুর মূর্তিতে মায়ের আরাধনা করা হয়। বাড়ির পুজো থেকে বারোয়ারি, পুজো রূপান্তরিত হয়েছে। এছাড়াও কলকাতায় লাহা বাড়িতেও হরগৌরীর পুজো হয়ে আসছে এই বাংলায় ৷