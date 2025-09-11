জন্মদিনের পার্টির নামে ডেকে এনে নাবালিকা পাচারের ছক, উত্তর কলকাতায় উদ্ধার 11

জন্মদিনের পার্টির নামে ডেকে এনে নাবালিকা পাচারের ছক, উত্তর কলকাতায় উদ্ধার 11
বড়তলায় অভিযান চালিয়ে নয়জন নাবালিকা-সহ 11 জনকে উদ্ধার করল পুলিশ ৷ পাচারের ছক কষার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ছয়জনকে ৷
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: খাস কলকাতায় ফের নাবালিকা পাচারের ছক ! তবে তা হাতেনাতে ধরে ফেলল পুলিশ ৷ বড়তলা থানা এলাকার একটি বাড়ি থেকে বুধবার দুপুরে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অ্যান্টি হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইউনিট এক অভিযানে উদ্ধার করল নয়জন নাবালিকা-সহ মোট 11 জনকে । এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
লালবাজার সূত্রে খবর, জন্মদিনের পার্টির নাম করে নাবালিকাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে ডেকে আনা হয়েছিল । অভিযোগকারীদের প্রাথমিক জেরা করে জানা গিয়েছে, ওই কিশোরীদের পাচার করে দেওয়াই ছিল অভিযুক্তদের মূল উদ্দেশ্য । সূত্রের খবর, লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ গোপন সূত্রে জানতে পারে যে, বড়তলা থানা এলাকার একটি বাড়িতে একাধিক নাবালিকাকে আটকে রাখা হয়েছে । খবর পেতেই বুধবার দুপুর 12টা নাগাদ অ্যান্টি হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইউনিটের একটি বিশেষ দল সেখানে অভিযান চালায় । বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় নয়জন নাবালিকা ও দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক-সহ মোট 11 জন । পুলিশের দাবি, ওই বাড়িতেই একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছিল, যেখানে নিরীহ মেয়েদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসা হত ।
উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য । তারা জানিয়েছে, জন্মদিনের পার্টির নাম করে বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের নিয়ে আসা হয় । কিন্তু কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে বা কেন তাদের ডাকা হয়েছে, সে বিষয়ে তাদের কিছুই জানানো হয়নি । পুলিশের সন্দেহ, এই সমস্ত নাবালিকাদের কলকাতা থেকে বাইরে পাচারের পরিকল্পনা ছিল । তবে তার আগেই লালবাজারের গোয়েন্দারা সক্রিয় হয়ে ওঠায় রক্ষা পেয়েছে মেয়েগুলি ।
ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে প্রথমেই 10 জনকে আটক করে পুলিশ । দীর্ঘ জেরা চালানোর পর এঁদের মধ্যে ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয় । তদন্তকারীরা মনে করছেন, একটি বড় চক্র এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত । ধৃতদের কাছ থেকে সেই চক্রের মূল মাথাদের নাম জানার চেষ্টা চলছে ।
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার এদিন বলেন, "এটা নিঃসন্দেহে বড় সাফল্য । আমরা সময়মতো খবর পেয়ে অভিযান চালাতে সক্ষম হয়েছি বলেই এতগুলি নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে । বর্তমানে ধৃতদের জেরা করা হচ্ছে । ওই নাবালিকাদের কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচার করা হচ্ছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে ।"
তিনি আরও জানান, উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে । পাশাপাশি তাদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে । প্রয়োজনে শিশু সুরক্ষা কমিশনের সাহায্য নেওয়া হবে । তবে এই ঘটনার সূত্র ধরে আরও বড় কোনও চক্রের হদিশ মিলতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ । লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো সম্ভব নয় ।