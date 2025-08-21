নরেন্দ্রপুর, 21 অগস্ট: ঘর থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর দেহ উদ্ধার ৷ ঘটনার পরই পলাতক তার প্রেমিক ৷ অভিযুক্তের বাবাকে আটক করেছে পুলিশ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকেলে দক্ষিণ 24 পরগনার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায় ৷ 17 বছরের একটি তরতাজা প্রাণ চলে যাওয়ায় শোকের ছায়া পাড়ায় ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, নাবালিকার সঙ্গে প্রতিবেশী যুবকের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল কিছুদিন আগে । তবে স্থানীয়দের দাবি ওই যুবক মোটেও ভালো নয় ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আগেও এলাকার একাধিক মহিলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে । স্থানীয়দের অভিযোগ, মহিলাদের দেখে অশ্লীল আচরণ করতেন ওই যুবক । এ নিয়ে বহুবার তাঁর পরিবারের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ।
মৃতের পরিবারের দাবি, বুধবার বিকেলে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ও যুবক ফোনে কথা বলে । তারপর ঘটনার কিছুক্ষণ আগে কিশোরী তার মাকে মেসেজ করে সমস্ত সোশাল মিডিয়া ও ফোনের পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেয় । তখন তার বাবা-মা দু'জনেই কাজের সূত্রে বাইরে ছিলেন এবং ছোট বোনও টিউশনে গিয়েছিল । ফলে বাড়িতে কেউ ছিল না ।
এক প্রতিবেশী মহিলা প্রথম ওই নাবালিকাকে খাটে শোওয়া অবস্থায় দেখতে পান ৷ অভিযোগ, ঘটনার সময় ঘরের ভেতরে উপস্থিত ছিলেন কিশোরীর প্রেমিক । স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় ছাত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তবে চিকিৎসক কিশোরীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । আর তারপর থেকেই খোঁজ মিলছে না প্রেমিকের ।
এদিকে যুবকের বাবা বলেন, "আমি সকালবেলায় বের হই ৷ রাতে বাড়ি আসি ৷ মাঝখানে কী হল বলতে পারব না ৷ আমার ছেলে যদি দোষী হয়, তাহলে তার উপযুক্ত শাস্তি হোক । আমার ছেলে বলে ক্ষমা করব না ৷ ঘটনার পর থেকে ছেলের খোঁজ নেই ৷"
নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে নাবালিকার পরিবার । বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, "ইতিমধ্যে ওই ছাত্রীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে । অভিযুক্ত ওই যুবকের বাবাকে আটক করা হয়েছে । যুবকের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি শুরু করা হয়েছে ।"
মৃত ছাত্রীর বাবার কথায়, "আমার মেয়েকে যখন গ্রামবাসীরা হাসপাতালে নিয়ে যায় সেই সময় ওই যুবক ওখানে উপস্থিত ছিল । এরপর যখন আমি ওই যুবকের গায়ে হাত দিতে যাই তখন সে হাসপাতাল থেকে পালায় । আমার মেয়েকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন তাকে ওই যুবক প্রেমিকা বলে চিকিৎসককের কাছে দাবি করে । এই ঘটনার পর থেকে ওই যুবকের পরিবারের সকলে পলাতক । আমি ওর শাস্তি চাই ৷"
স্থানীয় এক মহিলা বলেন, "ওই ছেলেটি খুবই বাজে ছেলে ৷ ওই মেয়েটিকে বারবার প্রাণনাশের হুমকি দিত ৷ এমনকি অ্যাসিড হামলার কথা বলতো ওই ছেলেটি । ছেলেটি নেশাগ্রস্ত থাকতো সবসময় । আমাদের দেখে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করত ৷ ওর মাকে বলতে গেলে সেও ছেলের পক্ষ নিত ৷ ওই ছেলের উপযুক্ত শাস্তি চাই আমরা ।"