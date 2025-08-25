কৃষ্ণনগর, 25 অগস্ট: প্রেমের সম্পর্ক রাখতে নারাজ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ৷ সোজা তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে গুলি করে তাঁকে খুন করার অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানার মানিকপাড়া এলাকায় । মৃত ওই ছাত্রীর নাম ঈশিতা মল্লিক (18) । অভিযুক্ত দেবরাজ সিংকে আটক করেছে পুলিশ ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, 24 বছরের ওই যুবক উত্তর 24 পরগনার কাঁচরাপাড়ার বাসিন্দা ৷ তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই ছাত্রীর । কিন্তু ওই প্রেমের সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন ঈশিতা । সেই কারণে তাঁদের মধ্যে দিন কয়েক ধরে সমস্যা চলছিল । সেই রাগেই সোমবার দুপুরে ঈশিতার বাড়িতে সরাসরি ঢুকে পড়েন অভিযুক্ত দেবরাজ সিং । নিজের কাছে রাখা একটি বন্দুক বের করে সরাসরি ঈশিতাকে লক্ষ্য করে তিনি গুলি চালান বলে অভিযোগ ।
জানা গিয়েছে, দুটি গুলি ঈশিতার শরীরে প্রবেশ করে । সেই সময় বাড়িতে ছিলেন তাঁর মা এবং ভাই । গুলির আওয়াজে শুনে তাঁরা ঘরে ছুটে এসে দেখেন অভিযুক্ত ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন । এরপরে ঘরে ঢুকে তাঁরা ঈশিতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন । তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ ।
অভিযুক্ত দেবরাজ সিংকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ৷ পাশাপাশি শুধুমাত্র প্রেমঘটিত কারণেই এই ঘটনা নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ । এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে কৃষ্ণনগর এলাকায় জুড়ে । মৃতের প্রতিবেশী বলেন, "হঠাৎ করে একটা ছেলে এদিন বাড়িতে ঢুকে ঈশিতাকে গুলি করে ৷ ছেলেটি এক রাউন্ড গুলি চালিয়েছে বলে শুনেছি ৷"
কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে ৷ তবে মেয়েটির পরিবারের তরফে এখনও ছেলেটিকে শনাক্ত করা হয়নি । সেই কারণে এখনই তাঁকে গ্রেফতার করা যাচ্ছে না । তবে যত দ্রুত সম্ভব তাঁকে গ্রেফতার করা হবে । খুনের কারণ এখনও সুস্পষ্টভাবে কিছু জানা যাচ্ছে না ৷ তবে যেটুকু জানা গিয়েছে অভিযুক্ত ওই ছাত্রীর সঙ্গে পূর্ব পরিচিত ছিল ।"