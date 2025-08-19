কলকাতা, 19 অগস্ট: আনন্দপুর-কাণ্ডে নয়া মোড় ৷ খাল থেকে উদ্ধার হল নিখোঁজ যুবকের দেহ । তাঁর নাম রোহিত আগরওয়াল (25)। তবে এখনও এই ঘটনায় রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ রোহিতের বান্ধবী । গতকাল রাতের পর আজ ফের দুপুরে আনন্দপুরের খালে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালানোর পর যুবকের দেহ মেলে । দেহটি খাল থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ।
জানা গিয়েছে, নিখোঁজ যুবতীকে স্কুটি শেখাতেন তাঁর বন্ধু রোহিত ৷ সেজন্য প্রতিদিন সন্ধেতে তাঁরা আনন্দপুরের চিনা মন্দির এলাকার একটি নির্জন জায়গায় স্কুটি নিয়ে হাজির হতেন ৷ পথচলতি মানুষের সঙ্গে পুলিশ কথা বলে জানতে পারে, গতকাল অর্থাৎ সোমবার সন্ধেতেও ওই নির্জন জায়গায় রোজকার মতোই তাঁরা হাজির হন । আচমকাই কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয় । এরপর থেকে ওই যুবতীর আর কোনও খোঁজ মেলেনি । রহস্যজনকভাবে যুবকও ঘটনার পর থেকে বেপাত্তা ছিলেন । তাঁরা বাড়ি না-ফেরায় চিন্তিত পরিবারের সদস্যরা আনন্দপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "গোটা বিষয়ে ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমে পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করছে পুলিশ । ঘটনাস্থল থেকে ওই স্কুটি উদ্ধার করা হয়েছে । রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে ৷"
তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, গতকাল স্কুটি শেখানোর সময় ওই যুবক-যুবতীর মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পাশাপাশি হাতাহাতিও হয় । তারপর থেকেই নাকি তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । রাস্তার ধার থেকে উদ্ধার হয়েছে তাঁদের ওই স্কুটিটি । একটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
নিখোঁজ দু'জনকে খুন করা হয়েছে কি না এই সন্দেহ করে আনন্দপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলের পাশের খালে গতকাল ডুবুরি নামায় । দীর্ঘক্ষণ ধরে তল্লাশি অভিযান চালানোর পরেও গতকাল কোনও দেহ উদ্ধার হয়নি । পুলিশ সূত্রে খবর, আজ দুপুরের পর ফের ওই জলাশয়ে ডুবুরি নামানো হলে যুবকটির দেহ উদ্ধার হয় । ঘটনার তদন্তে নেমে যুবক এবং যুবতীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলছেন তদন্তকারীরা । কোন ঘটনার ফলে এই প্রকারের পরিস্থিতির সৃষ্টি হল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে তার পাশে বেশ কয়েকটি বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা ইনস্টল করা রয়েছে । তদন্তে নেমে ওই সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তদন্তকারীরা জানার চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হওয়ার পর ঠিক কী হয়েছিল ৷