'মৃত' অথচ ভোটার তালিকায় 'জীবিত'! বসিরহাটে 'ভূতুড়ে' ভোটারের ছড়াছড়ি - VOTER LIST CONTROVERSY

'ভূতুড়ে' ভোটারের বিষয়টি মানলেন পুরসভার তৃণমূল ভাইস-চেয়ারম্যানও । শাসকদলকে নিশানা করে ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির ।

ghost voters in basirhat
বসিরহাটে 'ভূতুড়ে' ভোটারের ছয়লাপ (নিজস্ব ছবি)
Published : August 13, 2025 at 7:41 PM IST

বসিরহাট, 13 অগস্ট: কেউ মারা গিয়েছেন ছ'বছর আগে । আবার কেউ মারা গিয়েছেন দু'বছর কিংবা এক বছর আগে । তার পরেও ভোটার লিস্টে জ্বলজ্বল করছে সেই সমস্ত 'ভোটারে'র নাম । মরেও দিব্যি জীবিত হয়ে রয়েছেন তাঁরা । একজন, দু'জন নয় । এরকম 26 জন 'ভূতুড়ে' ভোটারের হদিশ মিলেছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটে ৷ তা-ও মাত্র একটি বুথ থেকে ।

ঘটনা ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনীতির অন্দরে ৷ অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, একটি বুথেই যদি 26 জন 'ভূতুড়ে' ভোটারের হদিশ মেলে, তাহলে বাকি বুথ-গুলিতে 'ভূতুড়ে' ভোটারের সংখ্যা কত দাঁড়াবে ? এ নিয়ে শাসক তৃণমূল এবং বিরোধী বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । গেরুয়া শিবিরের দাবি, 'এই সমস্ত ভূতুড়ে ভোটাররাই তৃণমূলের সম্পদ ।' পাল্টা শাসক শিবিরের তরফে সমস্ত দায়ভার চাপানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের ওপর । আর তা ঘিরেই নির্বাচনী আবহে রীতিমতো সরগরম হতে শুরু করেছে বসিরহাট পুরসভা এলাকা ।

'মৃত' অথচ ভোটার তালিকায় 'জীবিত'! বসিরহাটে 'ভূতুড়ে' ভোটারের ছড়াছড়ি (ইটিভি ভারত)

রাজ‍্যে যেকোনও সময় চালু হতে পারে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী । তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের অভ‍্যন্তরে । SIR (এসআইআর)-বিতর্কের আবহে রাজ‍্যে একের পর এক ভুয়ো এবং বাংলাদেশি ভোটারের হদিশ মিলতে শুরু করেছে । সম্প্রতি বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকায় খোঁজ মিলেছিল চার বাংলাদেশি ভোটারের । সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী, এই চার বাংলাদেশি নাগরিকের নাম ছিল দু'দেশের ভোটার তালিকাতেই । এই দুই বাংলাদেশি দম্পতি যে ওপার বাংলার নাগরিক তা মেনেও নিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে সেই বসিরহাট মহকুমাতেই এবার হদিশ মিলল 'ভূতুড়ে' ভোটারের ।

ghost voters in basirhat
'ভূতুড়ে' ভোটার (নিজস্ব ছবি)

জানা গিয়েছে, বসিরহাট পুরসভার 6 নম্বর ওয়ার্ডের 225 নম্বর বুথে মোট ভোটার 984 জন । কিন্তু, আশ্চর্যজনকভাবে সেই ভোটারের মধ্যে 'জীবিত' 26 জন ৷ ভাবছেন 'এ' আবার কী ? তাহলে খোলসা করে বলি ৷ আসলে ভোটার তালিকায় এঁদের প্রত্যেকে 'জীবিত' হয়ে থাকলেও সকলেই 'মারা' গিয়েছেন কয়েক বছর আগে । তার পরেও ভোটার লিস্ট থেকে বাদ যায়নি 'মৃতদের' নাম । ভোটার তালিকায় কার্যত জ্বলজ্বল করছে সেই সমস্ত 'মৃত' নাম । তাঁদেরই একজন অঞ্জনা গোস্বামী । যিনি মারা গিয়েছেন আজ থেকে ছ'বছর আগে । তাঁর পরিবারও স্বীকার করে নিয়েছেন অঞ্জনা দেবীর মারা যাওয়ার কথা ৷ তার পরেও কীভাবে এই প্রৌঢ়ার নাম ভোটার তালিকায় রয়ে গেল তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা ।

ghost voters in basirhat
'ভূতুড়ে' ভোটার (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু, মারা যাওয়ার পরেও কীভাবে 'মৃতদের' নাম থাকতে পারে ভোটার তালিকায় ? সেই সমস্ত 'ভূতুড়ে' ভোটারের নাম বাদ দিতে কেন উদ্যোগ নেওয়া হল না ? প্রশাসনই বা কী করছিল ? এই সমস্ত প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে । এদিকে, এমন ঘটনায় তাজ্জব বনে গিয়েছেন মৃতদের পরিবারের অনেকেই ।

এই বিষয়ে মৃত অঞ্জনা গোস্বামীর বউমা তোতা গোস্বামী বলেন, "আমার শাশুড়ি মারা গিয়েছেন তাও ছ'বছর হতে চলল । ওনা'র ডেথ সার্টিফিকেটও তোলা হয়ে গিয়েছে । কীভাবে ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে তা জানা নেই । কেন রয়েছে সেটা স্থানীয় কাউন্সিলরের সঙ্গে কথা বলার পর বুঝতে পারব ।"

ghost voters in basirhat
হদিশ মিলল 'ভূতুড়ে' ভোটারের (নিজস্ব ছবি)

তোতা গোস্বামীর মতো মৃত ঠাকুরমার নাম ভোটার লিস্টে থাকায় অবাক হয়ে গিয়েছেন সানি হালদারও । তাঁর কথায়, "প্রায় এক বছর হতে চলল, ঠাকুরমা মারা গিয়েছেন । জানি না কীভাবে ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে ওনা'র । আমাদের তো সেভাবে ভোটার লিস্ট দেখা হয় না, তাই বলতে পারব না । কেন রয়েছে সেটা দেখতে হবে ।"

অন‍্যদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির রাজনৈতিক চাপানউতোরে সরগরম হয়ে উঠেছে বসিরহাট । পুরসভা এলাকার বিভিন্ন বুথে যে 'ভূতুড়ে' ভোটার ছড়িয়ে রয়েছে তা একপ্রকার স্বীকার করে নিয়েছেন বসিরহাট পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা সুবীর সরকার । যদিও এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনকের ঘাড়েই দায় ঠেলেছেন তিনি ।

ghost voters in basirhat
'মৃত' অথচ ভোটার তালিকায় 'জীবিত' (নিজস্ব ছবি)

ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, "গত পুর নির্বাচনের সময় এই সমস্ত 'মৃত' ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য তদ্বির করা হয়েছিল নির্বাচন কমিশনে । তাঁদের কাছে ডেথ সার্টিফিকেট-সহ অন‍্যান‍্য প্রমাণও দাখিল করা হয়েছিল । তার পরেও মৃতদের নাম বাদ যায়নি । এটা কমিশনের গাফিলতির ছাড়া আর কিছু নয় । আমরাও চাই মৃতদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাক । আমাদের নেত্রীও সেই কথা বলেছে । কিন্তু, একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম যেন বাদ না যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে ।"

পাল্টা তৃণমূলকে জবাব দিয়েছে গেরুয়া শিবিরও । এই বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা গৌরাঙ্গ পাল বলেন, "এখনও অবধি 26 জন ভূতুড়ে ভোটারের হদিশ মিলেছে ঠিকই । কিন্তু, ঠিক মতো খোঁজ খবর নেওয়া হলে সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে । পুরসভার 6 নম্বর ওয়ার্ডে এরকম ভোটারের ছড়াছড়ি । যাঁরা মরে গিয়েছে কিংবা অন‍্যত্র চলে গিয়েছে সেরকম ভোটারও রয়েছে অসংখ্য । আমরা চাই, নিবিড়ভাবে ভোটার লিস্ট সংশোধন করা হোক । যাঁরা প্রকৃত ভোটার তাঁদের নামই যেন থাকে ভোটার তালিকায় । বাংলাদেশি অথবা ভুয়ো একজন ভোটারের নামও যেন না থাকে ভোটার লিস্টে । 'মৃত' অথচ তাঁরা 'জীবিত' হয়ে প্রতি নির্বাচনে ভোট দিয়ে চলেছে । এটা কীভাবে সম্ভব ? দীর্ঘদিন ধরে এটা চলতে পারে না । তাই, ভূতুড়ে এবং বাংলাদেশি ভোটাররা যাতে এদেশের ভোট প্রক্রিয়ায় সামিল হতে না পারে তা নিশ্চিত করা উচিত নির্বাচন কমিশনের ।"

ভূতুড়ে ভোটারভোটার তালিকা সংশোধন

