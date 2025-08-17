বসিরহাট, 17 অগস্ট: বসিরহাটের পর হাসনাবাদ । আবারও 'ভূতুড়ে' ভোটারের ছড়াছড়ি ৷ এবার উত্তর 24 পরগনা জেলার হাসনাবাদের আমলানি পঞ্চায়েতের 284 নম্বর বুথে মিলেছে 27 জন 'মৃত' ভোটারের হদিশ ।
অভিযোগ, এই ভোটারদের কেউ মারা গিয়েছেন দশ বছর আগে । আবার কেউ পাঁচ বছর অথবা দু'বছর আগে । তার পরেও ভোটার লিস্টে জ্বলজ্বল করছে সেই সমস্ত 'ভোটারে'র নাম । মরেও দিব্যি জীবিত হয়ে রয়েছেন তাঁরা । তাও মাত্র একটি বুথ থেকে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ।
তাঁদের অনেকেরই প্রশ্ন, একটি বুথ থেকেই যদি 27 জন 'ভূতুড়ে' ভোটারের হদিশ মেলে, তাহলে বাকি বুথগুলিতে 'ভূতুড়ে' ভোটারের সংখ্যা কত দাঁড়াবে? এ নিয়ে শাসক তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে দড়ি টানাটানি । পদ্ম শিবিরের দাবি, এই সমস্ত ভূতুড়ে ভোটারদেরই ভোটের সময় ব্যবহার করে তৃণমূল । এরাই সম্পদ শাসকদলের ৷ পালটা শাসক শিবিরের তরফে সমস্ত দায়ভার ঝেড়ে চাপানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের ঘাড়েই । আর তা ঘিরেই সরগরম হতে শুরু করেছে হাসনাবাদে । সম্প্রতি উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট পুরসভার একটি বুথ থেকে 26 জন 'মৃত' ভোটারের হদিশ মিলেছিল ।
প্রসঙ্গত, রাজ্যে যেকোনও সময় চালু হতে পারে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী । তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরে । SIR (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) বিতর্কের আবহে রাজ্যে একের পর এক ভুয়ো এবং বাংলাদেশি ভোটারের হদিশ মিলতে শুরু করেছে । সম্প্রতি বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকায় খোঁজ মিলেছিল চার বাংলাদেশি ভোটারের । সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী, এই চার বাংলাদেশি নাগরিকের নাম ছিল দু'দেশের ভোটার তালিকাতেই । এই দুই বাংলাদেশি দম্পতি যে ওপার বাংলার নাগরিক, তা মেনেও নিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে সেই বসিরহাট মহকুমারই হাসনাবাদে এবার হদিশ মিলল 'ভূতুড়ে' ভোটারের ।
জানা গিয়েছে, হাসনাবাদের আমলানি পঞ্চায়েতের 284 নম্বর বুথে মোট ভোটারের সংখ্যা 939 । কিন্তু, আশ্চর্যজনকভাবে সেই ভোটারের মধ্যে 'জীবিত' 27 জন ৷ ভাবছেন 'এ' আবার কী? তাহলে খোলসা করে বলা যাক ৷ আসলে ভোটার তালিকায় এঁদের প্রত্যেকে 'জীবিত' হয়ে থাকলেও সকলেই 'মারা' গিয়েছেন কয়েক বছর আগে । তার পরেও ভোটার লিস্ট থেকে বাদ যায়নি 'মৃতদের' নাম । ভোটার তালিকায় কার্যত জ্বলজ্বল করছে সেই সমস্ত 'মৃত' নাম । তাঁদেরই একজন উজালী সর্দার । যিনি মারা গিয়েছেন আজ থেকে দশ বছর আগে । পঞ্চায়েত থেকে তাঁর ডেথ সার্টিফিকেটও তুলেছেন পরিবারের লোকজন । তার পরেও কীভাবে এই প্রৌঢ়ার নাম ভোটার তালিকায় রয়ে গেল, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা ।
এদিকে, সাধারণত কেউ মারা গেলে তাঁর ডেথ সার্টিফিকেট যখনই পঞ্চায়েত কিংবা পুরসভা থেকে তোলা হচ্ছে, তখনই স্বাভাবিক নিয়মে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার কথা । অথচ, এখানে বাদ তো যায়ইনি । উলটে অভিযোগ, 'মৃত' ভোটারের নাম রয়ে গিয়েছে বছরের পর বছর ধরে । স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে মারা যাওয়ার পরেও কীভাবে 'মৃত'-এর নাম ভোটার তালিকায় থাকতে পারে? সেই সমস্ত 'ভূতুড়ে' ভোটারের নাম বাদ দিতে কেন উদ্যোগ নেওয়া হল না? স্থানীয় পঞ্চায়েতই বা কী করছিল? এই সমস্ত প্রশ্নই এখন বড় করে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে ।
মৃত মাখম সর্দারের বউমা সুষমা সর্দার বলেন, "উনি মারা গিয়েছেন তাও দু'বছর হয়ে গিয়েছে । ডেথ সার্টিফিকেটও তোলা হয়েছে পঞ্চায়েত থেকে । তার পরেও কীভাবে শ্বশুরের নাম রয়েছে, তা বলতে পারব না । ভোটার লিস্ট চেক করা হয়নি । কেউ যোগাযোগও করেনি । আমরা তো চাই ওঁর নাম বাদ দেওয়া হোক ভোটার তালিকা থেকে ।"
একই সুর শোনা গিয়েছে মৃত মিনু মণ্ডলের ছেলে হারাধন মণ্ডলের গলাতেও । তাঁর কথায়, "মায়ের মারা যাওয়ার সার্টিফিকেট আমরা পঞ্চায়েত থেকে তুলে এনেছি । ডেথ সার্টিফিকেট তোলার পরেও কেন মায়ের নাম ভোটার লিস্টে রয়েছে, তা জানা নেই । আমরা কী করে বলব? এটা তো পঞ্চায়েতের দেখার কথা ! আমরা চাই, মায়ের নাম বাদ যাক ভোটার তালিকা থেকে ।"
অন্যদিকে, এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শাসক শিবিরকে নিশানা করেছে গেরুয়া শিবির । স্থানীয় বিজেপি নেতা দীপঙ্কর পাল বলেন, "284 নম্বর বুথে 27 জন ভূতুড়ে ভোটারের হদিশ মিলেছে ঠিকই । কিন্তু আমাদের ধারণা, এর থেকেও বেশি ভূতুড়ে ভোটার রয়েছে ওই বুথে । অনেকেরই বিয়ে হয়ে এলাকা থেকে চলে গিয়েছেন বহু বছর আগে । এমন ভোটারও রয়েছে সেখানে । আসলে এরাই তৃণমূলের পকেট ভোট । এদেরই নির্বাচনের সময় ব্যবহার করে শাসকদল । নিজেদের স্বার্থেই এই সমস্ত ভোটারের নাম রেখে দিয়েছে তৃণমূল দল । আমরা চাই এদের নাম দিয়ে প্রকৃত ভোটারের নামই থাকুক ভোটার তালিকায় । তার মধ্যে কোনোরকম অস্বচ্ছতা যেন না থাকে, সেটাও নিশ্চিত করুক নির্বাচন কমিশন ।"
যদিও বিষয়টি জানা নেই বলে দায় এড়িয়েছেন স্থানীয় আমলানি পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান তথা তৃণমূল নেতা নাসিরুদ্দিন গাজী । তিনি বলেন, "পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে মৃতের নামে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয় ঠিকই । কিন্তু মৃতের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেন একমাত্র নির্বাচনের কাজে যুক্ত আধিকারিকরাই । যেহেতু এখনও 284 নম্বর বুথে কিছু মৃত ভোটারের নাম রয়েছে শুনছি । তাই আমরা পঞ্চায়েতের তরফে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব । উদ্যোগ নেব যাতে সেই সমস্ত মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া যায় ভোটার তালিকা থেকে ।"