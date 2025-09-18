আকবর স্বীকৃত কোন্নগরের ঘোষাল বাড়ির দুর্গাপুজো এবার 'বাংলা ভাষা ও বাঙালি অস্মিতা'

আকবর স্বীকৃত কোন্নগরের ঘোষাল বাড়ির দুর্গাপুজো এবার 'বাংলা ভাষা ও বাঙালি অস্মিতা'
সম্রাট আকবরের শাসনকালে জমিদারি ঘোষালদের ৷ 571 বছরের দুর্গাপুজোয় এবারও সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনার প্রতিবাদ ৷ কী তা তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
Published : September 18, 2025 at 2:54 PM IST
কোন্নগর, 18 সেপ্টেম্বর: মুঘল আমলের আগে থেকে পুজো শুরু ৷ সম্রাট আকবরের আমলে শংসাপত্র পেয়েছিল কোন্নগরের ঘোষাল বাড়ির দুর্গাপুজো। ব্রিটিশ শাসনকালে এই বাড়ির দুর্গাপুজোর জন্য তৎকালীন সময়ে 750 টাকা অনুদান আসত। সেই ইতিহাসের সাক্ষী নিয়ে 571 বছর ধরে আজও অটুট ঘোষাল বাড়ির দুর্গাপুজো। সাম্প্রতিক ইস্যুতে শহর এবং শহরতলির বহু দুর্গাপুজোই এবার বাঙালি অস্মিতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে । এই ভাবনাকে সামনে রেখে কোন্নগরের ঘোষাল বাড়ির নাটমন্দিরে ফুটে উঠবে 'বাংলা ভাষা ও বাঙালি অস্মিতা'র কথা।
হুগলির এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক ইতিহাস
1454 সালে হুগলি জেলার কোন্নগরের ঘোষাল বাড়ি জমিদারি পায়। সেই সময় এই অঞ্চল জনশূন্য ও জঙ্গলে ভরা ছিল। সেই সময় থেকেই বাড়ির ঠাকুর দালানে আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার আরাধনার সূত্রপাত। তারপরই তৈরি হয় ঠাকুর দালান। এই পুজোয় আগে পালাগানের আসর বসত। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষাল বাড়িতে পুজোর ক'দিন একাধিক গুণী শিল্পীর জলসা হত। ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খান থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো সঙ্গীতশিল্পীরা অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন এই বাড়িতে। এখন এই পুজো আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে।
মঞ্চস্থ হবে 'বাংলা ভাষা-বাঙালি অস্মিতা'র কথা
বর্তমানে নবমীর দিন পরিবারের সদস্যরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন। গতবারও আরজি করের নির্যাতিতা নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। এবারেরও সাম্প্রতিক ইস্যু বাংলা ও বাঙালির অবদান নিয়ে নাট্যভিনয় করা হবে ৷ প্রতিবাদস্বরূপ এবার এই বাড়ির পুজোয় ফুটে উঠবে 'বাংলা ভাষা-বাঙালি অস্মিতা'র কথা ৷
সকালেই উমাকে বিসর্জনের রীতি
এখানে একচালা মা দুর্গার সাবিকি মূর্তির পুজো হয়। দশমীর দিন আজও প্রাচীন নিয়ম আনুযায়ী মাকে পান্তা ভাতা ও ইলিশ মাছের ভোগের নিবেদনের প্রচলন রয়েছে। শোনা যায়, কোন্নগর বাঘখাল এলাকায় এক সময় মা দুর্গাকে বিসর্জনের সময় বাঘের হানায় মৃত্যু হয় একজনের। সেই থেকে আজও সকালের বিসর্জন রীতি বিরাজমান প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক (উত্তরপাড়া) প্রবীর ঘোষালের বাড়ির পুজোয়।
সকালেই উমাকে বিসর্জনের রীতি কেন বিরাজমান ?
তবে দশমীর দিন সকাল বেলাতেই মায়ের বির্সজন দেওয়া হয়। সেই ইতিহাসের সাক্ষী আজও রয়েছে এই পরিবারের বংশধররা। তৎকালীন সময়ে দুর্গাপুজোয় দশমীর সন্ধ্যায় মাঝগঙ্গায় গিয়ে নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে প্রতিমা বিসর্জনের রীতি ছিল ৷ সেইসময় বাঘের আক্রমণে একজনের প্রাণ যায় ৷ রাতে বিসর্জনে বাধা পড়ায় সেই থেকে সকালেই দশভুজাকে বিসর্জন দেন পরিবারের লোকজন ৷
প্রতিমা থেকে পুজোর নিয়ম রীতি
ঘোষাল বাড়ির প্রতিমা একচালা। প্রতিমার বাহনেও সেই ব্রিটিশ আনুগত্যের প্রভাব। টানা চোখের ঘোড়াদাবা সিংহ। সবুজ রঙের অসুর। উলটো রথের দিন কাঠামো পুজো দিয়ে শুরু মূর্তি তৈরির কাজ। আজও পুরনো রীতিমেনেই পুজো হয়। ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন থেকে বিসর্জন সবটাই নিয়ম মেনে পালন করা হয়। পুজোর বিশেষত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম এই পুজোয় বাইরের দোকানের মিষ্টি ব্যবহার করা হয় না। বাড়ির মহিলারা নিজেরাই নাড়ু তৈরি করেন। তাই দিয়েই হয় ঠাকুরের মিষ্টান্ন ৷ অষ্টমীর দিনে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালান বাড়ির পুরুষরা। দশমীর দিন দেবীকে পান্তা ভাত ও ইলিশ মাছের বিশেষ ভোগ দেওয়ার রীতি রয়েছে। কনকাঞ্জলি দিয়ে বরণ করে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন বাড়ির মহিলারা।
সম্রাট আকবর সনতে জমিদার বাড়ির স্বীকৃতি পায় ঘোষাল বাড়ি
পরিবারের বর্তমান বংশধর সাংবাদিক তথা প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল বলেন, "দিল্লিতে ক্ষমতাসীন লোদি রাজবংশ যখন রাজত্বে তখন থেকেই আমাদের জমিদারি ও দুর্গাপুজোর সূচনা। তারও প্রায় 100 বছর পরে সম্রাট আকবর সনৎ (প্রসস্তিপত্র) দিয়ে আমাদের জমিদার বাড়ির স্বীকৃতি দেন।সেই সনৎ আমাদের বাড়িতে আজও আছে। তৎকালীন ঘোষাল পরিবারের বংশধর আশুতোষ ঘোষাল জাঁকজমক করে দুর্গাপুজো শুরু করেন। তারও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ শাসন করে। তারা জমিদার বাড়ির পুজোগুলিকে উৎসাহের জন্য 750 টাকা করে অনুদান দিত। সেই টাকার অর্ধেক টাকাও খরচ করতে পারত না আমাদের পরিবার।"
আরজি কর কাণ্ডও মঞ্চস্থ হয়েছিল ঘোষাল বাড়ির পুজোয়
তিনি আরও বলেন, "ঠাকুমার মুখে শোনা আমাদের বাড়ির ঘোড়ার গাড়ি করে শ্রীরামপুর কোষাগারে টাকা ফেরত দিতে যেত। এই দালানবাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গানের আসর বসত। একাধিক বড় বড় শিল্পী এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন। মাঝে একটা সময় আমাদের পুজো ঝিমিয়ে গিয়েছিল। আমরা পরিবারের সদস্যরা মিলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। গতবছর আরজি করের নির্যাতিতার ঘটনা নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান করেছিলাম। এবছর 'বাংলা ভাষা-বাঙালি অস্মিতা'র কথা নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করব। বাংলা ভাষার সম্মানকে ছোট করা যাবে না। কোন্নগর অঞ্চলে সবচেয়ে আগে বিসর্জন হয় আমাদের দুর্গাপ্রতিমার।"