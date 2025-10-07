একবছরে 6 বার প্লাবিত ঘাটাল, ডিভিসি'কে দায়ী করলেন সেচমন্ত্রী
পুজো মিটতেই ঘাটালে ফের জলযন্ত্রণা, এর কারণ DVC ৷ মুখ্যমন্ত্রী বারবার ডিভিসি, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন ৷ কিন্তু কারও কোথা শোনা হয়নি বলে অভিযোগ সেচমন্ত্রাীর ৷
Published : October 7, 2025 at 8:28 PM IST
অজবনগর, 7 অক্টোবর: প্লাবিত ঘাটালে বাড়ছে বন্যার জল, নৌকা ও ডিঙি চড়ে চলছে যাতায়াত ৷ সমস্যায় ঘাটালের বানভাসি এলাকার মানুষজন ৷ জল কমেছে চন্দ্রকোনার শিলাবতী ও কেঠিয়া নদীতে। ড্রোন ক্যামেরায় ঘাটালের অজবনগরে ধরা পড়ল বন্যার ছবি। যদিও ডিভিসিকে দায়ী করে দায়িত্ব এড়িয়েছেন সেচমন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া।
ঘাটালের শিলাবতী, মনসুকার ঝুমি নদীর জলস্তর বেড়ে প্লাবিত ঘাটাল পুরসভার 17টি ওয়ার্ডের মধ্যে 11টি ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। জলে ডুবে রয়েছে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে একাধিক ঘরবাড়ি। এরই সঙ্গে ডুবে রয়েছে বিঘার পর বিঘা কৃষিজমি। ঘাটাল পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ড আড়গোড়া চাতাল এলাকায় রয়েছে ঘাটাল-চন্দ্রকোনা রাজ্য সড়ক ৷ এই রাস্তার উপর উপর প্রায় হাঁটুসমান জল ৷ এই জল পেরিয়ে চলছে যাতায়াত। সবে মিলে চরম দুর্ভোগে ঘাটালবাসী।
প্লাবিত এলাকায় বাড়ছে বন্যার জল ৷ যাতায়াত থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। এনিয়ে একবছরে মোট 6 বার বন্যার সম্মুখীন ঘাটাল। এই জলযন্ত্রণা থেকে কবে মুক্তি মিলবে কবে ? জানেন না গ্রামবাসীরা ৷ উত্তরে প্লাবিত এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, সরকার বলতে পারবে ৷ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বন্যা পীড়িতদের কাছে জানতে চাওয়া হলে, তাঁদের চোখে মুখে বিরক্তি ৷ কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়ে বা মজার ছলে বলছেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান হারিয়ে গিয়েছে ৷ তবে, সোমবার থেকে পরিবর্তন হয়েছে আবহাওয়ার, মেঘলা আকাশ বা বৃষ্টির দেখা নেই। রোদ ঝলমলে আবহাওয়া দেখে গতকাল থেকে কিছুটা হলেও ঘাটালের পরিস্থিতির উন্নতির আশায় বুক বাঁধছেন জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দারা।
যদিও ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে একদিন আগেই ঘাটাল মহকুমা শাসক দফতরে প্রশাসনিক বৈঠক সেরেছেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। সেই বৈঠকে এই বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ডিভিসি'কে দায়ী করেছেন সেচমন্ত্রী ৷
এই নিয়ে ঘাটালবাসী জগদীশ দোলই বলেন, "বন্যা বিধ্বস্ত ঘাটালে রাস্তা পেরতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়ছি ৷ এক হাঁটু করে জল। এই নিয়ে এতবার বন্যা হয়েছে তাতে আমরা বাকি জীবনযাত্রা করব কীভাবে সেটাই প্রশ্নের।
অন্যদিকে তারক মান্না বলেন, "এই নিয়ে প্রায় ছয় থেকে সাত বার বন্যা হল এলাকায় ৷ অথচ সরকারি প্রশাসনের লোকেরা এখনও পর্যন্ত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করেনি। কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ৷ আর আমরা তাই এই বিধ্বস্ত এলাকায় ডুবে মরছি।" এই নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য, 6 বার বন্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদের। এজন্য ফের ডিভিসিই দায়ী।
তিনি বলেন, "গত 15-20 বছরে ব্যারেজগুলি ড্রেনেজ হয়নি ফলে জলধারণ ক্ষমতা কমে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ব্যারেজ থেকে জল ছাড়তে হবে।কিন্তু ধাপে ধাপে কত পরিমাণ জল ছাড়া হবে তা নিয়ে একবারও রাজ্যের কথা শোনা হয়নি। সবে বন্যার জল নেমে এলাকা শুকনো হতে যাচ্ছে ৷ ফের ডিভিসির ছাড়া জলে বন্যার সৃষ্টি হল। বৃষ্টি বেশি পরিমাণ হচ্ছে মানছি কিন্তু জল ছাড়ার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে ডিভিসি থেকে প্রধানমন্ত্রীকেও চিঠি দিয়েছেন ৷" কিন্তু কারও কোথা শোনা হয়নি বলে ডিভিসির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।