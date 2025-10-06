প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন ঘাটাল–চন্দ্রকোনা, বন্যার আশঙ্কায় প্রশাসনকে তৎপর থাকার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন ঘাটাল–চন্দ্রকোনা, বন্যার আশঙ্কায় প্রশাসনকে তৎপর থাকার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
ঘাটাল–চন্দ্রকোনা জুড়ে রাস্তাঘাট, মাঠ, জমি সব জলের তলায়। ফের বন্যার আশঙ্কায় এখন দুশ্চিন্তায় স্থানীয় মানুষ।
Published : October 6, 2025 at 2:56 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: প্রবল বৃষ্টিতে ফের বিপর্যস্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ও চন্দ্রকোনা মহকুমা। শনিবার রাতভর টানা বৃষ্টির পর রবিবার সকালে থেকেই বিভিন্ন নদীর জলস্তর দ্রুত বেড়ে গিয়েছে ৷ নবান্নের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, একাধিক জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে শিলাবতী ও কংসাবতীর মতো নদীগুলির জল উপচে পড়েছে ৷ ফলে নিম্নাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা এখন জলমগ্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এই এলাকা গুলিতে প্রয়োজনীয় ত্রাণ এবং প্রশাসনিক সব ধরনের সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।
ঘাটালের নিমপাতা, আনন্দপুর, ভাঙ্গাদহ, পান্না, এলাচক ও হরিদাসপুর ইতিমধ্যেই প্লাবিত হয়েছে ৷ চন্দ্রকোনার যাদবপুর এবং ক্ষীরপাই সংলগ্ন এলাকাতেও ঢুকে পড়েছে নদীর জল। বহু গ্রাম কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বাইরের জগতের সঙ্গে ৷ রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভূঁইয়া-সহ একাধিক আধিকারিককে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তৎপর রয়েছে নবান্নের কন্ট্রোল রুম। কৃষি দফতর সূত্রে খবর, বন্যার আশঙ্কায় এখন দুশ্চিন্তায় স্থানীয় মানুষ। বহু জায়গায় রাস্তায় হাঁটুজল, ডুবে গিয়েছে কয়েক'শো বিঘা কৃষিজমি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছে এবং বিপদসঙ্কুল এলাকাগুলিতে নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে।
ঘাটাল–চন্দ্রকোনা জুড়ে রাস্তাঘাট জলমগ্ন থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হেঁটে, বাইক কিংবা সাইকেলে চড়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। বন্যার ফলে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হবে বলেও আশঙ্কা কৃষকদের। ইতিমধ্যে ত্রাণ দেওয়া ও উদ্ধার কাজে নেমেছে প্রশাসনের একাধিক দল। এদিকে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর বিহারে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি বর্তমানে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়ে ক্রমশ শক্তি হারাচ্ছে ৷ কিন্তু তার প্রভাবে সমগ্র পূর্বভারতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আধিকারিক অন্বেষা ভট্টাচার্য রবিবার জানান, উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হতে পারে। বিশেষত আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে 200 মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷
পাহাড়ি অঞ্চলে ধসের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এদিকে এদিনই উত্তরবঙ্গে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজে উত্তরবঙ্গে উপস্থিত থেকে এই বিপর্যয় পরিস্থিতিতে যা করণীয় তা করবেন বলেও জানান তিনি। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মেঘালয়, সিকিম এবং অসমেও প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে নদীগুলির জলস্তর আরও বৃদ্ধি পেতে পারে এবং নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। দক্ষিণবঙ্গেও রবিবার মেঘলা আকাশ ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ উপকূলবর্তী দুই জেলা—দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যু-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে সোমবার পর্যন্ত। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে, তবে স্থানীয়ভাবে বজ্রঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে পরবর্তী কয়েকদিন। অন্যদিকে, প্রবল বৃষ্টি ও ধসের কারণে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সড়ক ও রেল যোগাযোগ ইতিমধ্যেই ব্যাহত। ফলে রাজ্য প্রশাসন সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।
মৎস্যজীবীদের উত্তর বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের ঘাটাল ও চন্দ্রকোনার চেনা চিত্র যেন আবার ফিরে এসেছে— বাড়ি, রাস্তা, মাঠ, জমি সব জলের তলায়। মানুষের এখন একটাই প্রশ্ন, আর কতদিন এই জলবন্দি জীবন কাটাতে হবে ? প্রশাসন নজর রাখলেও, প্রকৃতির রুদ্ররূপে আবারও পরীক্ষা দিতে হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ মানুষকেই।