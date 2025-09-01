জলপাইগুড়ি, 1 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগেই খুলে গেল গাজোলডোবা সেতু । দীর্ঘ চার মাস বন্ধ থাকার পর আজ থেকে খুলে দেওয়া হল গাজলডোবা তিস্তা ব্যারেজের সেতু । গত এপ্রিল মাসে সংস্কারের কারণে সেতুটিকে বন্ধ করে দেয় সেচ দফতর । প্রায় চারমাস পর সংস্কারের কাজ শেষ করে সাধারণ মানুষের জন্য সেতু খুলে দেওয়ায় খুশির হাওয়া পর্যটন মহলে ৷ আপ্লুত ডুয়ার্সের মানুষজন ।
ডুয়ার্স থেকে মালবাজার হয়ে শিলিগুড়ি যাওয়ার বিকল্প সেতু হিসেবে গাজোলডোবা সেতুটিকেই ব্যবহার করতেন মানুষজন । পাশাপাশি শিলিগুড়ি থেকে লাটাগুড়ি যাওয়ার জন্য শর্টকাট রাস্তা হিসেবে এই রুটটাকেই ব্যবহার করা হত । সেতুটি বন্ধ থাকায় এতদিন ওদলাবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি যেতে হলে ঘুরপথে যেতে হত ৷ এবার সেতু খুলে দেওয়ার ফলে অনেকটাই সুবিধা হল যাত্রীদের । পাশাপাশি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে বা শিলিগুড়ি থেকে পর্যটকদের লাটাগুড়িতে আসার জন্য ঘুরপথে আসতে হত ৷ এবার থেকে গাজোলডোবা সেতু খুলে যাওয়ার ফলে খুবই সুবিধে হল পর্যটকদের ।
2023 সালে সিকিমে হড়পা বানের ফলে তিস্তা ব্যারেজের এই সেতুর ক্ষতি হয়েছিল । পাশাপাশি সেতুটির রাস্তাও ভেঙে গিয়েছিল । সেই কারণেই শিলিগুড়ি থেকে ওদলাবাড়ি, লাটাগুড়ি রুটে এই গাজোলডোবা সেতুটিকে মেরামতের নির্দেশ দেয় সরকার ৷ সেই মতো এতদিন সেতুতে সমস্ত প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ করে সংস্কারের কাজ করা হয় । এই সেতু বন্ধ থাকার কারণে শিলিগুড়ি থেকে লাটাগুড়ি যাতায়াতের বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে না-পেরে বিপাকে পড়ে ডুয়ার্সের ব্যবসায়ী থেকে পর্যটন মহল । সেতুটি খুলে দেওয়ার ফলে স্থানীয় মানুষ, পর্যটকরা খুশি হলেও সমস্যায় পড়েছেন ট্রাক-সহ বড় গাড়ির মালিকেরা । কারণ এখন থেকে আর 25 টনের বেশি ওজনের কোনও পণ্যবাহী যানবাহন এই সেতু দিয়ে চলাচল করতে পারবে না বলে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । ফলে এই রাস্তা দিয়ে ভারি যানবাহন চলাচল করতে পারবে না ।
রাজ্যের মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক বলেন, "এই সেতুটি বন্ধ থাকার কারণে অনেক সমস্যা হচ্ছিল । সেতুটি খুলে যাওয়ায় পর্যটন ব্যবসায়ীদের সুবিধে হবে ।ডুয়ার্স থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য তিস্তার উপর দিয়ে সেবক সেতু ছাড়াও গাজোলডোবা সেতু দিয়েই যাতায়াত করতে হত । এই সেতুটি পুজোর আগে খুলে দেওয়ার ফলে খুবই ভালো হল । তবে সেতু দিয়ে ভারি যানবাহন যাতায়াত করতে পারবে না ।"
তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ বলেন, "গাজোলডোবা এলাকার দুই পাশে পর্যটকদের আকর্ষণীয় জায়গা । একদিকে গাজোলডোবা অন্যদিকে লাটাগুড়ি, মালবাজার পর্যটন এলাকার জন্য এই সেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ । একদিকে মালবাজার সাব-ডিভিশন ও একদিকে সদর সাব-ডিভিশন । সিকিমের বন্যার পরে সেতুর সংস্কার করা হয়েছে । সেতু বন্ধ থাকার জন্য পর্যটকদের জন্যই শুধু নয় এই এলাকায় যাঁদের রুটিরুজি চলে, তাঁদেরও একটা সমস্যা হচ্ছিল । গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়াররা নিয়ম করে দিয়েছেন, 25 টনের বেশি ভারি যানবাহন সেতু দিয়ে চলাচল করতে পারবে না ।"
এই তিস্তা ব্যারেজের সেতুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ব্যারেজ কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে জলপাইগুড়ি-সহ অন্যান্য জেলা তিস্তার জলে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷ সেই কারণেই সেতুটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে এই সংস্কারের কাজ করা হয় । ফলে সমস্যায় পড়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটকরা ৷ এই সেতু দিয়ে খুব কম সময়ে শিলিগুড়ি থেকে পর্যটকরা লাটাগুড়ি-সহ অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছে যেতে পারেন । পুজোর মুখে পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে দ্রুত মেরামত করে সেতুটি খুলে দেওয়া হল ৷