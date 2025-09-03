সামশেরগঞ্জ, 3 সেপ্টেম্বর: ভাঙন আতঙ্ক কাটছে না সামশেরগঞ্জে। আবারও ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙনে তটস্ত মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ব্লকের উত্তর চাচন্ড এলাকার বাসিন্দারা। বুধবার সকাল ন'টার পর থেকে গঙ্গা ভাঙনের কবলে পড়েছে চাচন্ড গ্রামের বিস্তীর্ণ অংশ। গঙ্গার গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে জয়দেব সরকার নামে এক ব্যক্তির বাড়ির একাংশ। আশপাশের আরও পাঁচটি বাড়ি বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে সেগুলিও তলিয়ে যেতে পারে নদী গর্ভে ৷
ফাটল ধরেছে এলাকার প্রায় আরও পাঁচ থেকে সাতটি বাড়িতে। গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে যাতায়াতের রাস্তার একাংশও। ফলে নতুন করে এই এলাকায় মানুষের মনে ভাঙনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষ। দুর্গতরা এখনও পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ পায়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ বাধ্য হয়ে স্থানীয় গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে তারা। যদিও প্রশাসনের দাবি, দুর্গতদের স্থানীয় একটি স্কুলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামশেরগঞ্জ ব্লকের বিডিও সুজিতচন্দ্র লোধ বলেন, "ভাঙন শুরু হয়েছে শুনেছি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দুর্গতদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করা হচ্ছে।"
দিন কয়েক আগেই ওই গ্রামের সাতটি বাড়ি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ভাগীরথীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার পর থেকেই ফের শুরু হয়েছে ভূমি ধস। নদী চলে এসেছে গ্রামের বসতি এলকার একেবারে কাছে। আর তারপর এদিন সকাল থেকেই শুরু হয়েছে ব্যাপক ভাঙন। নদীপাড়ে একের পর গাছ, রাস্তা তলিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে ৷ ইতিমধ্যে তিনটি বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে আরও পাঁচটি বাড়ি। যে কোনও মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে আরও বেশ কিছু বাড়ি-ঘর। ভয়াবহভাবে নদীর কিনারায় ঝুলে রয়েছে একটি মন্দিরও। বাঁধের উপর দিয়ে নির্মাণ করা ঢালাই রাস্তার একাংশও গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে।
স্বাভাবিক কারণেই এদিন সকাল থেকে নতুন করে গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে উত্তর চাচন্ড গ্রামের মানুষদের মধ্যে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন গঙ্গার জলস্তর কমতে থাকলেও হঠাৎ করে তিনদিন থেকে আবারও জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জলস্তর বৃদ্ধির সময়ে নতুন করে গঙ্গা ভাঙনে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। আশ্রয় হারিয়েছেন ফতেমা বিবি নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা ৷ তিনি বলেন, "যেভাবে ভাঙন শুরু হয়েছে তাতে আমরা দিশেহারা। কোথায় যাব কোথায় থাকব জানি না।" মোদাশ্বর হোসেন বলেন, "মানুষ গৃহস্থলি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অস্থায়ী জায়গায় উঠেছেন। স্কুলে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে শুনেছি।"