পুজোর আগেই শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির কাজ, ড্রেজিংয়ে বিশেষ জোর

ভাঙন দেখা দিয়েছে গঙ্গাসাগরের দুই নম্বর স্নান ঘাটের কাছে । ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কপিল মুনির মন্দিরের সামনে এক থেকে ছয় নম্বর রাস্তাও ৷

Preparations Gangasagar Mela
শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির কাজ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2025 at 2:18 PM IST

কাকদ্বীপ, 29 অগস্ট: একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তছনছ হয়ে গিয়েছে সাগরদ্বীপ এলাকা। নদী ভাঙনের জেরে একটু একটু করে এগিয়ে এসেছে সমুদ্র। কপিল মুনি মন্দির থেকে বঙ্গোপসাগরের দূরত্ব এখন মেরেকেটে দেড়শো কিলোমিটার। নদী ভাঙনের ঘটনায় কপালে চিন্তার ভাঁজ পেড়েছে রাজ্য সরকারের। এই অবস্থায় আগামী গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত করাই কার্যত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে জেলা প্রশাসনের কাছে ৷

বেশি ভাঙন দেখা দিয়েছে গঙ্গাসাগরের দুই নম্বর স্নান ঘাটের কাছে। যার জেরে 2026-এর গঙ্গাসাগর মেলা করাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে । নদী ভাঙনের জেরে ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলার মাঠও। মকর সংক্রান্তির পূণ্যলগ্নে মোক্ষলাভের আশায় দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কয়েক লক্ষাধিক পুণ্যার্থী কপিল মুনি মন্দিরে ভিড় জমান। আগামী বছরের গঙ্গাসাগর মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে পুজোর আগেই জেলার একাধিক আধিকারিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা ৷ বৈঠকে হাজির ছিলেন জেলাশাসক, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ এবং জেলা প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক।

শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির কাজ (ইটিভি ভারত)

এই মুহূর্তে উপকূলের পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে সমুদ্রেতটে নামা তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটে ঘোরাঘুরি করাও দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপকূলে বঙ্গোপসাগরের বাঁধ বলতে এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধু বেশ কিছু সারি সারি বাঁশের খুঁটি দাঁড়িয়ে রয়েছে উপকূলজুড়ে । বালি এবং মাটির বস্তা সমুদ্রের ঢেউয়ে সাফ হয়ে গিয়েছে। আপৎকালীন মেরামতির কাজ চালাচ্ছে সেচ দফতর। একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কোটালের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের জেরে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কপিল মুনির মন্দিরের সামনে এক থেকে ছয় নম্বর রাস্তা ও সমুদ্র সৈকত এলাকা। ফলে সমুদ্রতটে ভাঙাচোরা কংক্রিটের চাঙড় ও ইটের টুকরোর উপর দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই ৷ সব দফতরকে মেলার জন্য দ্রুত পরিকল্পনা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক ৷ মেলা চলাকালীন টেলি পরিষেবার পাশাপাশি তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সিসিটিভি ক্যামেরা বাড়ানোর উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে ৷

বৈঠক শেষে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা বলেন, "মেলার পরিকাঠামো তৈরির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত দফতরের আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়াররা সমন্বয় রেখে খুব শীঘ্রই মেলার প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দেবেন ।" জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, "2026 সালের সাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে এটাই প্রথম বৈঠক। উপকূলে ভাঙন রোধ ও মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিংয়ের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে ৷ কাকদ্বীপের লট নম্বর আট থেকে সাগরের কচুবেড়িয়াতে যেতে গেলে মুড়িগঙ্গা নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় প্রতি বছর যাত্রী পারাপারে সমস্যা হয়। ফলে দিনের সব সময়ে ভেসেল চালানো সম্ভব হয় না। তাই প্রশাসন চাইছে মেলা শুরুর আগেই মুড়িগঙ্গা নদীতে জমা পলি সরাতে ড্রেজিংয়ের কাজ শেষ করতে ৷"

এদিনের বৈঠকে সেচ দফতরের আধিকারিকদের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ড্রেজিং সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে ড্রেজিংয়ের কাজ পুরোদমে শুরু হবে বলেও জানা গিয়েছে ৷

শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির কাজ (ইটিভি ভারত)

গঙ্গাসাগর মেলা কপিলমুনি মন্দির GANGASAGAR MELA 2026 MAKAR SANKRANTI SNAN YATRA 2026 GANGASAGAR MELA PREPARATIONS

