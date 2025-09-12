2 দশক পর ফিরল পুরনো আতঙ্ক, জমি-বাড়ি গিলছে গঙ্গা
দুই দশক পর আচমকা পঞ্চানন্দপুরে ফের পাড় ভাঙতে শুরু করল গঙ্গা ৷ গঙ্গার তাণ্ডব শুরু হয়েছে বিহারিটোলা গ্রামেও ৷
Published : September 12, 2025 at 2:20 PM IST
মালদা, 12 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ 22 বছর ৷ ফের নদীতে সবকিছু খোয়ানোর আতঙ্ক চেপে বসেছে পঞ্চানন্দপুরের বাসিন্দাদের মনে ৷ আবার জেগে উঠেছে গঙ্গা ৷ বৃহস্পতিবার রাতে কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের পঞ্চানন্দপুর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুলতানটোলা গ্রামে প্রায় চার বিঘা জমি নিজের গর্ভে টেনে নিয়েছে নদী ৷ শুধু এখানেই নয়, গঙ্গার তাণ্ডব শুরু হয়েছে কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের বিহারিটোলা গ্রামেও ৷ খবর পেয়ে দিল্লি থেকে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠিয়েছেন মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী ৷ শুক্রবারই এই দুই এলাকায় অস্থায়ী ভাঙন রোধের কাজ শুরু করতে চলেছে জেলা সেচ দফতর ৷
একটা সময় মালদা জেলায় গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছিল এই পঞ্চানন্দপুরেই ৷ গঙ্গার প্রবল তাণ্ডবে ভিটেমাটি হারিয়ে ফেলেছিলেন কয়েক হাজার মানুষ ৷ জমিদার পরিণত হয়েছিলেন পথের ভিখারিতে ৷ কেবি ঝাউবোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পূর্ণ এলাকা চলে যায় নদীগর্ভে ৷ নদী সংলগ্ন অন্য পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতেও প্রচুর পরিমাণ জমি নদীতে তলিয়ে যায় ৷ পরবর্তী সময়ে কেটে যাওয়া অনেক জমি চর আকারে জেগে ওঠে ৷ এমন একাধিক চরের দখল নিয়ে নেয় ঝাড়খণ্ড ৷ ফলে ভাঙনে একদিকে যেমন মালদা তথা পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কমেছে, তেমনই বেড়েছে ঝাড়খণ্ডের আয়তন ৷
পরবর্তী সময়ে পঞ্চানন্দপুর এলাকায় গঙ্গা ভাঙন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় ৷ নদী ফিরে যায় তার পুরনো খাতে ৷ এরপর দীর্ঘ 22 বছর এই এলাকায় ভাঙন আর হয়নি ৷ কিন্তু হঠাৎ করেই দিন পাঁচেক আগে থেকে সুলতানটোলা গ্রামে অল্পবিস্তর পাড় ভাঙতে শুরু করে গঙ্গা ৷ গতকাল রাতে তার প্রকোপ অনেকটা বেড়ে যায় ৷ প্রায় চার বিঘা জমি নদীতে তলিয়ে যায় ৷
গঙ্গাপাড়ের বাসিন্দা সোহেল শেখ ও তাঁর সঙ্গী আকবর আলি দাঁড়িয়েছিলেন নদীপাড়েই ৷ তাঁরা একসঙ্গে জানান, "গতকাল সন্ধেয় আমরা এই জায়গায় আড্ডা মেরেছি ৷ আজ সকালে সেই জায়গার অস্তিত্ব নেই ৷ গতকাল রাত 10টা 10 মিনিটে ভাঙন শুরু হয় ৷ 15 মিনিটের মধ্যে চার বিঘা জমি নদীতে চলে যায় ৷ এভাবে কাটতে থাকলে আবার 20 বছর আগে ভাঙনের ছবি ফিরে আসবে ৷ সেক্ষেত্রে পঞ্চানন্দপুর এলাকার প্রত্যক মানুষের বিশাল ক্ষতি হবে ৷"
তাঁরা আরও বলেন, "এখনও পর্যন্ত নদী কোনও ঘরবাড়ি গিলে ফেলেনি ৷ কিন্তু আতঙ্কিত মানুষ নিজেরাই বাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে ৷ এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের কেউ এখানে আসেনি ৷ কয়েকদিন আগে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এখানে পরিদর্শনে এসে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালি-মাটির বস্তা দিয়ে ভাঙন রোধের চেষ্টা করা হবে ৷ কিন্তু এখন নদীতে যা স্রোত, তাতে আমাদের ধারণা, বালি-মাটির বস্তা দূরের কথা, এখন নদীকে বোল্ডার ফেললেও কোনও কাজ হবে না ৷ এবার ভাঙন যে হতে পারে তা নিয়ে প্রশাসনের তরফে আগাম কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি ৷ আমরা গঙ্গা ভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধান-সহ দুর্গত মানুষজনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা চাই ৷"
আতঙ্কিত দুলাহার বিবি বলছেন, "রাতে নদী খুব পাড় ভাঙছিল ৷ ভয়ে ঘরে যা ছিল সব বের করে নিয়ে গিয়েছি ৷ সবকিছু এখন একটা আমবাগানে ফেলে রেখেছি ৷ অনেকে রাস্তায় ফেলেছে ৷ আমরা গরিব মানুষ ৷ আমাদের জমি-জায়গা কিছু নেই ৷ প্রশাসনের কাছে আমি ঘর বসানোর জায়গা দাবি করছি ৷ এভাবে যে ভাঙন হবে আগে বুঝতে পারিনি ৷ সরকার কিংবা নেতা-মন্ত্রীদের কেউ এখনও পাশে এসে দাঁড়ায়নি ৷ আমাদের একটাই দাবি, নতুন ঘর বসানোর জায়গা ৷"
এলাকার আরেক বাসিন্দা শাহজাহান শেখের বক্তব্য, "কয়েকদিন ধরেই অল্পবিস্তর ভাঙন হচ্ছে ৷ কিন্তু গতকাল রাতে সেটা ভয়াবহ আকার নেয় ৷ রাত একটা পর্যন্ত ভাঙন চলেছে ৷ এক মিনিট পর পর এক কাঠা করে জমি নদীতে তলিয়ে গিয়েছে ৷ প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই ভাঙন চলেছে ৷ ভাঙনের খবর সবাই জানে ৷ প্রশাসনের লোকজন আসছে, দেখে যাচ্ছে ৷ কিন্তু কিছু করেনি ৷ মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন কয়েকদিন আগে এসে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন ৷ 22-23 বছর ধরে এই এলাকায় গঙ্গা ভাঙন হয়নি ৷ এত বছর পর ফের শুরু হল ৷ এই এলাকায় নদীর ধারে অন্তত 30 হাজার মানুষের বসবাস ৷ সবাই দুশ্চিন্তায় রয়েছে ৷"
সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, "ভাঙনের আগাম কোনও খবর পাওয়া যায় না ৷ হঠাৎ করেই এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হয় ৷ সুলতানটোলা গ্রামে দীর্ঘ বছর পর ফের ভাঙন শুরু হয়েছে ৷ আজ থেকেই সেখানে অস্থায়ী ভাঙন রোধের কাজ শুরু করা হবে ৷ গঙ্গা মালদা জেলার আয়তনটাই এভাবে কমিয়ে দিচ্ছে ৷ অথচ কেন্দ্রীয় সরকার সবকিছু দেখেও চুপ করে বসে রয়েছে ৷ আমরা আমাদের সাধ্যমতো ভাঙন রোধের চেষ্টা করছি ৷"
এদিকে দিল্লি থেকে মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বলেন, "কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের পঞ্চানন্দপুর আর কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের সাহেবটোলায় গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে ৷ বিষয়টি জেলা প্রশাসন ও ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি ৷ মালদা ফিরেই আমি ভাঙন বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাব ৷"