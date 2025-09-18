গঙ্গার ভাঙন এবার কালিয়াচক-3 ব্লকে, মাথায় বৃষ্টি নিয়ে শেষ সম্বল বাঁচাতে ব্যস্ত বিহারিটোলা

গঙ্গার ভাঙন এবার কালিয়াচক-3 ব্লকে, মাথায় বৃষ্টি নিয়ে শেষ সম্বল বাঁচাতে ব্যস্ত বিহারিটোলা
আগেই ভাঙনের কবলে পড়েছে কালিয়াচক 1 ও 2-এর বেশ কিছু গ্রাম ৷ এবার কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের বিহারিটোলায় জলের তলায় একাধিক গ্রাম ৷
Published : September 18, 2025 at 9:10 PM IST
মালদা, 18 সেপ্টেম্বর: বাঁধ কেটে এখন গ্রামে ঢুকতে শুরু করছে নদী ৷ ইতিমধ্যে গিলতে শুরু করেছে জমি, বাঁশবাগান, কলাবাগান ৷ দু’দশক পর ফের ভিটেছাড়া হওয়ার আতঙ্ক ছড়িয়েছে বিহারিটোলা ছাড়াও আতাটোলা, হজরতটোলা, আজিমটোলা, প্রহ্লাদটোলার মতো গ্রামগুলিতে ৷ সময় থাকতে জিনিসপত্র বাঁচাতে নিজেদের ঘর ভাঙতে শুরু করেছেন নদীপাড়ের মানুষজন ৷ পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে প্রশাসন ৷
পশ্চিম রতনপুরের বাঁধ উড়িয়ে গঙ্গা এখন বইছে ভূতনি চর জুড়ে ৷ নদীর জলের প্রবল চাপে দুয়ারে গঙ্গা এখন কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের পঞ্চানন্দপুর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চেতরুটোলায় ৷ এখনও খিদে মেটেনি তার ৷ এবার তার কোপ পড়েছে কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিহারিটোলায় ৷
বিহারিটোলার বাসিন্দা বরকত শেখ বলেন, "নদী অনেক দূরে ছিল ৷ আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটা বাঁধ ছিল ৷ হঠাৎ গঙ্গার জলের আকৃতি আমাদের খারাপ লাগে ৷ সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ৷ এরপরেই নদী পাড় কাটতে শুরু করে ৷ পাড়ের বাঁশবাগান, কলাবাগান, গাছগাছালি সব তলিয়ে যেতে শুরু করে ৷ গোটা গ্রামে হইচই পড়ে যায় ৷ এখানে সবাই গরিব মানুষ ৷ সকাল থেকে বাঁধের প্রায় 200 মিটার কেটে গিয়েছে ৷ দুটো বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে ৷ আমাদের বাড়িঘরও নদীর উপর ৷ এখনও কাটান থামেনি ৷ তাই সময় থাকতে ঘর ভাঙতে শুরু করেছি ৷ গ্রামের পাশেই ফরাক্কা ব্যারেজ ৷ সেই ব্যারেজের জন্যই আমাদের এই দশা ৷ সরকারের কাছে আমাদের আর্জি, আমাদের থাকার মতো একটা জায়গার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক ৷ তা না হলে পরিবার নিয়ে কোথায় যাব?"
গঙ্গার কোপে বাঁশবাগান হারিয়েছেন গ্রামের নাসিম আক্রাম ৷ তিনি বলেন, "এখানে নদীর পাড়ে আমাদের বাঁশতলা ৷ সাড়ে চার কাঠা জায়গা রয়েছে ৷ সকাল ছ’টা নাগাদ জানতে পারি, গঙ্গা বাঁধ কাটছে ৷ এখানে 10 ঘর মানুষ থাকে ৷ তারাই আমাদের সেই খবর দেয় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসি ৷ ততক্ষণে গঙ্গা বাঁধের প্রায় দেড়শো মিটার অংশ কেটে ফেলেছে ৷ নদীর জল বিহারিটোলায় ঢুকতে শুরু করেছে ৷ আতঙ্কিত মানুষজন প্রাণের ভয়ে নিজেদের যা সম্বল রয়েছে তা নিয়ে পালাচ্ছেন ৷ এছাড়া তাঁরা আর কী করবেন?"
সময় থাকতে বাড়ি থেকে জিনিসপত্র সরাচ্ছিলেন গ্রামের তহিদুর রহমান ৷ তাঁর কথায়, "সকাল থেকে শুরু হওয়া ভাঙনে বাঁধের প্রায় 200 মিটার অংশ কেটে গিয়েছে ৷ নদীর ধারে 15-20টি বাঁশঝাড় ছিল ৷ সব নদীতে কেটে গিয়েছে ৷ ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ বিঘা জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে ৷ এখন গ্রামে জল ঢুকছে ৷ বিহারিটোলা গ্রামে 300-400টি বাড়ি ৷ গোটা গ্রামটাই এখন ধসের মুখে ৷ সবাই বাড়ির জিনিসপত্র টানাটানি করছেন ৷ কে কোথায় যাবেন, তার কোনও কূলকিনারা নেই ৷ আমরাও ঘরের জিনিসপত্র টানাটানি করছি ৷ কিন্তু কোথায় যাব জানি না ৷ গ্রামের পরিস্থিতি এখন খুবই খারাপ ৷ প্রশাসনেক কাছে আবেদন, তারা যদি আমাদের থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেয় তবে খুব ভালো হয় ৷"
চলতি বছরের জন্য দেশ থেকে বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ মৌসুমি বায়ু প্রত্যাবর্তন করছে ৷ বিদায়ের সময় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে সারা দেশে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয় ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ গত কয়েকদিন ধরে মালদা জেলা জুড়ে চলছে দফায় দফায় বৃষ্টি ৷ কখনও বা অতিভারী ৷ মাথায় বৃষ্টি নিয়ে নীচে গঙ্গার ভাঙনে দিশেহারা বিহারিটোলা-সহ আশেপাশের গ্রামগুলি ৷
কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের বিডিও সুকান্ত শিকদার বলেন, "প্রশাসন সবসময় দুর্গত মানুষের পাশে রয়েছে ৷ আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি ৷ তবে গঙ্গার জলস্তর এখন যে পর্যায়ে রয়েছে, তাতে এখনই ভাঙন রোধের কাজ করা সম্ভব নয় ৷ আমরা ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব ৷ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সব জানানো হয়েছে ৷ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে ৷"