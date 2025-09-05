এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগের পাশাপাশি তাঁর পরিবারকে আরজি করের মতো পরিণতি করার হুমকি দিয়েছে এক অভিযুক্ত ৷ এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করলেও আরেকজন পলাতক ৷
Published : September 5, 2025 at 2:24 PM IST
দত্তপুকুর, 5 সেপ্টেম্বর: গণধর্ষণের পর 'আরজি করের মতো ঘটনা' ঘটানোর হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ৷ নির্যাতিতা তরুণীর পরিবারকে 'হুমকি' দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত ৷ তবে, অভিযুক্ত আরেক অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে পাকড়াও করেছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ ৷ ধৃতের নাম সঞ্জয় দাস ৷ পলাতক অভিযুক্ত শুভ সাহার খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷ সেই আরজি করের মতো পরিণতি করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চলেছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, উনিশ বছরের তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী দুই যুবকের বিরুদ্ধে ৷ রাতের অন্ধকারে চিলেকোঠা দিয়ে ঘরে ঢুকে তরুণীকে গণধর্ষণ করে পালিয়ে যায় সঞ্জয় ও শুভ ৷ এই ঘটনায় দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দত্তপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ৷ তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেফতার করে সঞ্জয়কে ৷ আরেক অভিযুক্ত শুভ পলাতক ৷ তার বিরুদ্ধে নির্যাতিতার পরিবারকে প্রাণনাশের 'হুমকি' এবং আরজি করের মতো ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷
এই বিষয়ে বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস (জোনাল) বলেন, "তরুণীকে ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ পেয়ে ইতিমধ্যে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পলাতক অপর অভিযুক্তের হদিশ পাওয়ার চেষ্টা চলছে ৷ আশা করা যায়, তাকেও দ্রুত গ্রেফতার করা সম্ভব হবে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই অভিযুক্তের বাড়ি দত্তপুকুর থানা এলাকায় ৷ নির্যাতিতা তরুণী তাদেরই প্রতিবেশী ৷ অভিযোগ, দিনকয়েক আগে গভীর রাতে শুভ এবং সঞ্জয় ওই তরুণীর বাড়ির চিলেকোঠা দিয়ে ঘরে ঢোকে ৷ সেই সময় তরুণী একটি ঘরে একাই ঘুমাচ্ছিলেন ৷ পাশের ঘরে ছিলেন তাঁর মা ৷
অভিযুক্তরা প্রথমে মায়ের ঘরে বাইরে থেকে ছিটকানি লাগিয়ে দেয় ৷ এরপরে তাঁরা তরুণীর ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাঁকে ধর্ষণ করে ৷ নির্যাতিতা নিজেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন ৷ পরে কোনওরকমে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে মায়ের ঘরের ছিটকিনি খুলে দেন তিনি ৷ এরপর এলাকা ছেড়ে পালায় দুই অভিযুক্ত ৷
ঘটনার পরে দত্তপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় সঞ্জয়কে ৷ কিন্তু, কেন থানায় অভিযোগ করা হয়েছে ? এনিয়ে নির্যাতিতা তরুণী ও তাঁর পরিবারকে লাগাতার হুমকি দিচ্ছে অভিযুক্ত শুভ ৷ এমনকী বেশি বাড়াবাড়ি করলে 'আরজি করের ঘটনা' ঘটিয়ে দেওয়া হবে বলেও তরুণীকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ আতঙ্কে কার্যত গৃহবন্দি নির্যাতিতার পরিবার ৷
অভিযোগ প্রত্যাহার না-করলে এলাকা ছাড়া করার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে নির্যাতিতা তরুণীর পরিবারের তরফে ৷ নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, "মেয়ে উপর অত্যাচার হয়েছে ৷ পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করলেও অপর অভিযুক্ত এখনও ভয় দেখাচ্ছে ৷ অভিযোগ প্রত্যাহার না-করলে আরজি করের ঘটনার হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ আমরা আতঙ্কিত ৷"