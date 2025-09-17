জ্যান্ত দুর্গা-হুজুগে ফটোগ্রাফারদের দাপাদাপিতে অতিষ্ঠ শিল্পীরা, ছবি তোলায় 'না' কুমোরটুলির

জ্যান্ত দুর্গা-হুজুগে ফটোগ্রাফারদের দাপাদাপিতে অতিষ্ঠ শিল্পীরা, ছবি তোলায় 'না' কুমোরটুলির
মহালয়া থেকে এমন মডেল ও ফটোগ্রাফারদের কুমোরটুলিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী সাংস্কৃতিক সমিতি ৷
Published : September 17, 2025 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: শাড়ি পরে হাতে পদ্ম নিয়ে এক্কেবারে প্রতিমার নীচের কাঠামোয় বসে পড়ছেন কেউ । কেউ আবার প্রতিমার মুখের ছাঁচ হাতে তুলে নিয়ে নিজের মুখের সামনে ধরছেন । এরপর নানা কায়দায় প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন । আর কাজ থামিয়ে অবাক হয়ে এসব দেখছেন শিল্পীরা । পুজো যত এগিয়ে আসছে, ততই এমন ছবি দেখা যাচ্ছে কুমোরটুলি জুড়ে । প্রতি মিনিটে প্রতিমাকে নিয়ে ছবি তোলার হিড়িক ৷ ফলে কাজ করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মৃৎশিল্পীদের । তাই বাধ্য হয়ে এবার ছবি তোলাতেই নিষেধাজ্ঞা জারি করল শিল্পীপাড়া । মহালয়া থেকে আর এইসব ছবিওয়ালা কিংবা মডেলকে প্রবেশ করতে দেবে না কুমোরটুলি ।
পুজো এলেই তার আগে আগে কুমোরটুলি জুড়ে উপচে পড়ে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের ভিড় ৷ নানা কায়দায় শাড়ি পরে পোজ দেওয়া, মডেলিং করার পারফেক্ট ডেস্টিনেশন হয়ে ওঠে এই শিল্পীপাড়া । সেজেগুজে হাজির হয় মেয়ের দল, তাঁদের সঙ্গে আবার থাকেন মেকআপ আর্টিস্টরা । শুধু তাই নয়, মোবাইল থেকে ডিএসএলআর হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে কিংবা দেওয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে নানা কায়দায় ছবি তুলতে থাকে আরেকটা দল ।
এই বিষয়টায় রাশ টানতে বেশ কয়েক বছর আগে কুমোরটুলি শিল্পীদের সংগঠন টিকিটের প্রচলন শুরু করে । সিজন টিকিট 100 টাকা, সাতদিনের টিকিট 50 টাকা । হু হু করে সমিতির ঘর থেকে বিক্রি হয়েছে টিকিট । এর থেকে কোনও বছর 50 হাজার, আবার কোনও বছর 75 হাজার টাকারও বেশি আয় হয়েছে সমিতির । তবে এই প্রচেষ্টা লাগাম পরাতে পারেনি একঝাঁক ইচ্ছেডানাকে ৷ বরং বিগত কয়েক বছরে তাঁদের আনাগোনা আরও কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে ৷
দিন দিন ক্রমাগত বেড়েছে উৎপাত ! এর জেরে রীতিমতো মাইক লাগিয়ে লাগাতার প্রচার চালানো শুরু হয়েছে কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী ও সাংস্কৃতিক সমিতি তরফে । মহালয়া থেকে পঞ্চমী বন্ধ থাকছে এই ধরনের সব কর্মকাণ্ড । এর জেরে চলতি বছরে কোষাগারে আয় কম হবে ঠিকই । তবে সেই ক্ষতি মেনে নিতে রাজি আছে সমিতি ।
এই প্রসঙ্গে কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী সাংস্কৃতিক সমিতির সম্পাদক বাবু পাল বলেন, "এইটুকু ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে । নাহলে আমাদের শিল্পীদের ক্ষতি হয় যাবে । যেভাবে উৎপাত বেড়েছে তাতে আমরা খুবই অতিষ্ঠ । কাজ করতে পারছি না । এর পর চক্ষুদান আছে । সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে ঠান্ডা মাথায় করতে হয় । একটা প্রতিমার চক্ষুদান সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ফলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, টিকিট বিক্রির থেকে আয় কম হলেও ছবি তোলার মডেল বা হুজুগে ফটোগ্রাফার প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে ।"