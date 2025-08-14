ETV Bharat / state

দেশলাই বাক্সে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে প্রাথমিক শিক্ষক - INDEPENDENCE DAY 2025

দেশ স্বাধীনের 78 বছর পার ৷ 79তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশলাই বাক্সে পতাকার মধ্যে 78 জন বিপ্লবীকে বিশেষ কুর্নিশ জানালেন বাংলার শিক্ষক ৷

বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা জানাতে এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করলেন বাংলার এক শিক্ষক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2025 at 9:38 AM IST

ধর্মা (পশ্চিম মেদিনীপুর), 14 অগস্ট: অসংখ্য সংগ্রামী মানুষের আত্মত্যাগ, সাহস এবং অবিচল মনোবল আমাদের এনে দিয়েছে স্বাধীনতার স্বাদ। দিনটা ছিল 1947 সালের 15 অগস্ট ৷ দীর্ঘ 200 বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। এবছর 79তম স্বাধীনতা দিবস ৷ দেশ স্বাধীনের 78 বছর পূর্তিতে বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা জানাতে এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করলেন বাংলার এক শিক্ষক ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের ধর্মার ওই প্রাথমিক শিক্ষক নাম তুললেন ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে ৷

78 জন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কুর্নিশ -

সামান্য একটা দেশলাই বাক্স ৷ এই ছোট্ট একটা বস্তুতে 78 জন বীর বিপ্লবীর ছবি ফুটিয়ে তুললেন ৷ দেশলাই বাক্সে জাতীয় পতাকা এঁকে তার মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তুলে ধরেছেন ৷ প্রাথমিক শিক্ষক শুভদীপ ঘোষের এই শিল্পসত্ত্বা ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসেও নাম তুলেছে ৷ ঘটনায় আপ্লুত মেদিনীপুরবাসী।

দেশলাই বাক্সে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফুটিয়ে তুলতেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে প্রাথমিক শিক্ষক (ইটিভি ভারত)

ইন্ডিয়া বুক রেকর্ডসে বাংলার শিক্ষক -

এবছর 15 অগস্টের আগেই এই ভাবনা মাথায় ছিল শিক্ষকের ৷ আঁকতে তিনি বড়ই ভালোবাসেন ৷ নেশার ঝোঁকেই এবার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি সম্বলিত পতাকা এঁকেছেন একটি দেশলাই বাক্সের উপর। প্রতিটি ছবির দৈর্ঘ্য 6 থেকে 7 মিলিমিটার। দীর্ঘ 6 থেকে 8 ঘণ্টার প্রচেষ্টায় তাঁর এই দেশলাই বাক্স তৈরি হয়েছে ৷ এই 78 জন স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশলাই বাক্সে ফুটে উঠতেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়েছে।

দেশলাই বাক্সে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা (ইটিভি ভারত)

দেশলাই বাক্সে নেতাজি-মাতঙ্গিনী-ক্ষুদিরাম

স্কুলে পড়ানোর পাশাপাশি অবসর সময়ে শিক্ষকের প্রচেষ্টায় মুগ্ধ জেলার মানুষজন। এর আগে তিনি স্কুলেও বিভিন্ন ধরনের ছবি এঁকেছেন ৷ শুভদীপের বাড়িতেও জ্বলজ্বল করছে নানা ছবি। সবগুলোই তাঁর হাতে আঁকা ৷ ছোট থেকেই আঁকার নেশা রয়েছে তাঁর।

শিল্পসত্ত্বা ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী (ইটিভি ভারত)

ছোট্ট ওই দেশলাই বাক্সটিতে রয়েছেন বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র, মৃগেন দত্ত-সহ অন্যান্য বিপ্লবীরা ৷ মেদিনীপুর শহরের ধর্মাতে শুভদীপের বাড়িতে রয়েছেন তাঁর মা-বাবা ও স্ত্রী ৷ বয়স 33-এর শুভদীপ ঘোষ শিক্ষকতা করেন জেলার আনন্দপুরের ঝাটিয়াড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৷

ঘরে রয়েছে আরও আঁকা ছবি (ইটিভি ভারত)

শিক্ষকের বক্তব্য -

এ বিষয়ে শুভদীপ ঘোষ বলেন, "এবারের স্বাধীনতা দিবস 78 বছর পূর্তি ৷ ইচ্ছে ছিল নতুন কিছু করার। মাথায় এল বিপ্লবীদের এই পন্থাতেই কুর্নিশ জানাব ৷ সেই ইচ্ছে থেকেই 78 জন বিপ্লবীকে ফুটিয়ে তুলেছি একটি দেশলাই বাক্সের উপর ৷ তার উপর জাতীয় পতাকাও এঁকেছি ৷ যদিও অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীই বাদ গিয়েছেন। তবে যতগুলো পেরেছি ততগুলোই তুলে ধরেছি এই বাক্সে। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে তাঁদের কুর্নিশ জানাতে পেরে আমি খুবই খুশি।"

ধর্মার প্রাথমিক শিক্ষক নাম তুললেন ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, ভারতের স্বাধীনতা পটভূমিতে বাংলার বিপ্লবীদের অবদান অনস্বীকার্য। ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতার আন্দোলনে। কত বীর-বিপ্লবীর আত্ম বলিদানের পর মিলেছিল স্বাধীনতার স্বাদ। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু থেকে মাতঙ্গিনী হাজরা, মৃগেন দত্ত, অনাথ বন্ধু পাঁজা, বিমল দাশগুপ্ত-সহ বাংলার এক ও একাধিক বিপ্লবীদের নাম জ্বলজ্বল করছে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ইতিহাসে ৷

