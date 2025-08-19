কলকাতা, 19 অগস্ট: প্রতিবছরের মতো এবারও দুর্গাপুজোর শুরুর আগেই প্রিভিউ শো করতে চলেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মাস আর্ট । তবে এবছর তাদের এই কর্মসূচিতে পুজোর মণ্ডপ পরিদর্শনে প্রাধান্য পাবেন বয়স্ক থেকে বিশেষভাবে সক্ষমরা ৷ তাও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৷ এবার 18 থেকে 22 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টা থেকে ভোর 4টে পর্যন্ত এই প্রিভিউ ভিজিট হবে ।
বিগত বছরে অর্থের বিনিময় দুর্গাপুজো আর্ট প্রিভিউ শো'র টিকিট দেওয়া নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল ৷ তার অবসান ঘটিয়ে সোমবার কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে টিকিট সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করার ঘোষণা করলেন মাস আর্ট সংগঠনের সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি বসু (শুভ) । সেখানে উপস্থিত ছিলেন এই কর্মকাণ্ডের অংশীদার রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক কৌশিক বসাক-সহ অন্যান্যরা ।
মাস আর্ট সংগঠনের খুঁটিনাটি
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হল মাস আর্ট ৷ যারা ইউনেস্কো ও রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের সহায়তায় দুর্গাপুজো নিয়ে কাজ করে ৷ প্রত্যেক বছর এই সংস্থা বিদেশিদের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ পরিদর্শন করায় ৷ এবার তারা প্রথমবার পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে সেই তালিকায় যুক্ত করছে বয়স্ক মানুষ থেকে বিশেষভাবে সক্ষমদের ৷ এবার তাদের প্রিভিউ শো অফ দুর্গাপুজো আর্টের চতুর্থ সংস্করণ ৷ পুজোর আগেই শহরের 24টি পুজোর মণ্ডপ পরিদর্শন করতে পারবে প্রিভিউ শো অফ দুর্গাপুজো আর্টে আবেদনকারীরা ৷
জেলা থেকে শহরের দুর্গাপুজো মণ্ডপগুলিতে লাখ লাখ লোকের ঢল নামে । পা ফেলার জায়গা থাকে না রাস্তায় । পিচ রাস্তা থেকে অলিগলি দখলে যায় জনতার । উৎসবে মাতেন মানুষজন । তবে এই বিপুল ভিড়ে চাইলেও বিশেষভাবে সক্ষম বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা মণ্ডপ পরিদর্শন করে উঠতে পারেন না ।
অন্যদিকে দুর্গাপুজো এখন বিশ্বের সব থেকে বড় পাবলিক আর্ট ফেস্টিভ্যাল । সেখানে পুজোর দিনগুলো এত ভিড় হয় যে বিদেশ থেকে আসা মানুষজন, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, পড়ুয়ারাও দীর্ঘ সময় খরচ করে নিখুঁতভাবে সেই শিল্পের উপলব্ধি করে উঠতে পারেন না । আর সেই সব কথা মাথায় রেখে বিশ্বের মানুষের কাছে যেমন বাধাহীনভাবে মণ্ডপ পরিদর্শন করার পথ তৈরি করে দিয়েছে মাস আর্ট সংগঠন, তেমনই এবার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য সেই পথ আরও প্রশস্ত করতে চলেছে ।
গাইডলাইন তৈরি করছে আইআইটি খড়গপুর
মাস আর্ট সংগঠনের তরফে ইউনেস্কোকে এই নিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছিল । ইউনেস্কো আবার এই বিষয়ে সহায়তা চেয়ে আইআইটি খড়গপুরকে চিঠি দেয় । এরপরেই আইআইটি খড়গপুর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে বিশেষভাবে সক্ষমদের কীভাবে পুজোর মণ্ডপ পরিদর্শন করা হবে, তার একটা গাইডলাইন তৈরি করছে ৷
আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপিকা হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা কলকাতা পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করছি । বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে দেখেছি । একটা গাইডলাইন তৈরি করব । তবে সেটা ডায়নামিক হবে । কারণ, দক্ষিণ কলকাতার চওড়া রাস্তা, উত্তরের সরু গলি, মাঠের পুজো এক এক জায়গা এক এক রকম । ফলে একটা জায়গা নির্দিষ্ট করা যাবে না ।"
তাঁর কথায়, "এই প্রিভিউ ভিজিটে কলকাতার যে 24টি পুজো কমিটি অংশ নিচ্ছে, তাদের আমরা গাইডলাইন পাঠাব । পাশাপাশি পরবর্তী সময় এটা বাকি সমস্ত পুজো কমিটি মানতে পারে । বিশেষভাবে সক্ষম বা বৃদ্ধ মানুষদের গাড়ি থেকে নামার জায়গা বা গাড়িতে ওঠার জায়গা । মণ্ডপের অভ্যন্তরের অংশ ঘুরে দেখার জায়গা, বাইরে বের হওয়া কিংবা শৌচালয় সমস্ত দিক খতিয়ে গাইডলাইন তৈরি হবে । এই গোটা বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক সঙ্গে আমাদের সঙ্গে কাজ করবে । এই বছরটা পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ধরতে পারেন ।"
কীভাবে মিলবে প্রিভিউ পাশ ?
এদিকে মাস আর্টের সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি বসু বলেন, "এবছর প্রিভিউ পাশ নিতে কোনও অর্থ খরচ করতে হবে না । আমরা একটা কিউ আর কোড সংবাদমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম-সহ নানা জায়গায় দেব । স্ক্যান করে মাস আর্ট ডট ইন সাইটে ঢুকে আবেদন করতে পারবেন । কীভাবে আবেদন করবেন সবটাই সেখানে নির্দেশ দেওয়া আছে । সকলে আবেদন করলে সকলেই পাশ পাবেন এমন নয় । কিছু নথি জমা দিতে হবে ।"
তিনি আরও বলেন, "24টি পুজোর তালিকার সঙ্গেই ম্যাপ থাকছে । ক্লিক করলেই খুলবে । কাছের, রেস্তরাঁ থেকে দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য থাকবে । এছাড়া এবছর অটোম আর্ট ফেয়ার হবে আলিপুর মিউজিয়াম প্রাঙ্গণে । সেপ্টেম্বর মাসের 18-22 তারিখ পর্যন্ত চলবে । গোটাটাই দুর্গাপুজো কেন্দ্রিক । মূলত এই 24 পুজো কমিটির প্রতি পুজোর ছবি, আঁকা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য নিয়ে যেতে পারবেন । কলকাতা দুর্গাপুজোর স্মৃতি হিসেবে । আর্কিটেক্ট সায়ন্তন মৈত্র গোটা বিষয়টি বাস্তবায়ন করবেন ।"
থাকছে আর্থিক পুরস্কার
ধ্রুবজ্যোতি বসু জানান, একটা মণ্ডপ তৈরির বাঁশ বাঁধা থেকে শুরু করে শহরের পথঘাট কীভাবে পাবলিক আর্টের অংশ হচ্ছে এবং ফের গ্রাউন্ড জিরোয় ফিরছে সবটা ভিডিয়োতে দেখতে পাওয়া যাবে । রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের লোকপ্রসার প্রকল্পের সহায়তায় পাহাড় থেকে জঙ্গল সব অংশের মানুষ এই মেলা প্রাঙ্গণে পারফর্ম করবেন । এই বছর 80 হাজার কোটি টাকা ব্যবসা হবে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে । 2022 সালে যা 25 হাজার কোটি ছিল ।
বাংলার মাঝারি ক্ষুদ্র শিল্প দফতর থাকবে । মেলায় ওয়াজেদ আলির সময় থেকে এখনকার খাবার সবটাই পাবেন দেশ-বিদেশ থেকে আসা মানুষ । কলুটোলার রায় বাড়ি এবার এই প্রিভিউ ভিজিট অংশ নিচ্ছে । ছবির লড়াই হবে । 894টি আবেদন জমা পড়েছে । 200 জন চিহ্নিত হবে । এই গোটা কর্মকাণ্ড যাদের নিয়ে সেই 24টি পুজো কমিটির মধ্যে একজন পাবে বেস্ট কমিটমেন্ট অ্যাওয়ার্ড । প্রিভিউ ভিজিটের পাঁচ রাত মানুষকে কত ভালো বোঝাতে পারছেন, ইউটিলিটি সার্ভিস কেমন আছে, পার্কিং ঠিক আছে কি না, সময়েরোধ্যেই সব কাজ শেষ করা গিয়েছে কি না এসব পর্যালোচনা করে পুরস্কার দেওয়া হবে ৷ যার অর্থমূল্য দেড় লাখ টাকা বলে জানিয়েছেন তিনি ।