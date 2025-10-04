মিনিট খানেকের ঝড়ে লন্ডভন্ড নদিয়ার হরিণঘাটা
দুর্গাপুজো মিটতে না-মিটতে প্রকৃতির রোষের মুখে নদিয়ার হরিণঘাটার বাসিন্দারা ৷ এক মিনিটের সাইক্লোনে তছনছ একাধিক গ্রাম ৷ ঘরছাড়া একাধিক গ্রামবাসী ৷
Published : October 4, 2025 at 2:03 PM IST
নদিয়া, 4 অক্টোবর: সন্দেশখালির পর নদিয়ার হরিণঘাটা ৷ মাত্র এক মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেল নদিয়া ৷ প্রবল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল নদিয়ার হরিণঘাটা ব্লকের অন্তর্গত বিরহী-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর এলাকার একাধিক গ্রাম ৷ বহু বাড়ি ভেঙে পড়েছে । ক্ষতি হয়েছে ফসলের ক্ষেতের। আচমকা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আতঙ্কে এলাকাবাসী ৷
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শুক্রবার আচমকাই প্রবল বেগে হাওয়া বইতে শুরু করে ৷ হঠাৎ করে কালো মেঘে ঢেকে যায় পুরো এলাকা ৷ কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হয় ঝড় ৷ সাইক্লোনের কারণে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় জনজীবন ৷ প্রবল ঝড়ে চোখের নিমেষে নারায়ণপুর এলাকার অন্তত 30 থেকে 35টি কাঁচা ও টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে । বহু বাড়ির টিনের ছাউনি উড়ে গিয়ে পড়েছে কয়েক হাত দূরে ।
চাষবাসেও এই ঝড়ের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে । ধান ও সবজির ক্ষেত নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কলাচাষ ৷ ঝড়ের দাপটে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে বহু কলাগাছ ৷ সেই সঙ্গে, বহু পাকা বাড়ির চারপাশে থাকা ইটের ও কাঁটাতারের পাঁচিলও ভেঙে পড়েছে । স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় একটি দল পাঠানো হয়েছে ৷
ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্রয় ও ত্রাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে । ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে দ্রুত আর্থিক সাহায্য ও পুনর্বাসনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে ।
ঠিক একইরকমভাবে বিজয়া দশমীর দিন মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায় সন্দেশখালি ৷ ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সন্দেশখালির দু'টি গ্রাম । তছনছ হয়ে যায় পাথরঘাটা ও হুলোপাড়ার শতাধিক বাড়ি । শুধু বাড়িই নয়, ঝড়ের দাপটে বহু গাছপালা এবং চাষের জমির ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে ।
সূত্রের খবর, বাড়ি ভেঙে আহতও হন কয়েকজন । তাঁদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো । ঝড়ের তাণ্ডবের পর সরজমিনে পাথরঘাটা গ্রাম পরিদর্শনে যান তিনি । তাঁর সঙ্গে ছিল স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনও । ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার বার্তা দেন । শুধু তাই নয়, এদিন সন্ধ্যায় হাসপাতালে গিয়ে আহতদের চিকিৎসার তদারকি করেন স্থানীয় বিধায়ক ।