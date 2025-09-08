নিয়ামতপুর শুট আউট-কাণ্ডে গ্রেফতার 4 সুপারি কিলার

নিয়ামতপুর শুট আউট-কাণ্ডে গ্রেফতার 4 সুপারি কিলার
5 লক্ষ টাকায় সুপারি কিলারদের ভাড়া করেন মূল অভিযুক্ত ফারহা নাজ ৷ নিহতকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর খুড়তুতো ভাই ৷
Published : September 8, 2025 at 8:19 PM IST
আসানসোল, 8 সেপ্টেম্বর: নিয়ামতপুর শুট আউট-কাণ্ডে অবশেষে ধরা পড়ল চারজন সুপারি কিলার ৷ কুলটির নিয়ামতপুরের বাসিন্দা তথা আসানসোল পুরনিগমের ঠিকাকর্মী জাভেদ বারিককে গুলি করে খুন করা হয়েছিল ৷ সেই ঘটনায় আসানসোল উত্তর থানা এলাকা থেকে ওই চার সুপারি কিলারকে গ্রেফতার করল কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ ৷ ইতিমধ্যে, ঘটনার মূলচক্রী-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ সুপারি কিলাররা ধরা পড়ায় মোট গ্রেফতারির সংখ্যা দাঁড়াল সাত ৷
উল্লেখ্য, গত 29 অগস্ট রাতে নিজের বাড়ির সামনেই খুন হন আসানসোল পুরনিগমের অস্থায়ী সাফাই কর্মী সৈয়দ জাভেদ বারিক ৷ পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে জাভেদের মাথায় গুলি করে চলে যায় দুষ্কৃতীরা ৷ নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে সেই রাতেই গ্রেফতার করে মৃত জাভেদের খুড়তুতো ভাই ইন্তেকাব আলমকে ৷
পুলিশের দাবি ছিল, জমি জায়গা নিয়ে বিবাদের জেরেই এই খুন ৷ এরপর পুলিশ ইন্তেকাব আলমকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে আসল ঘটনা ৷ ইন্তেকাবকে জিজ্ঞাসাবাদের পর জলপাইগুড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় আরেক তুতো বোন ফারহা নাজ এবং তাঁর গাড়ির চালক ফয়জল আনসারিকে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, জলপাইগুড়িতে থাকা জাভেদের পিসির কোটি-কোটি টাকার জমি নিয়ে ভাই-বোনের দ্বন্দ্ব ছিল ৷ জানা গিয়েছে, ফারহা নাজ মৃত জাভেদের পিসির দত্তক নেওয়া সন্তান ৷ ফারহা পুলিশকে জানিয়েছেন, জাভেদ তাঁর মায়ের সম্পত্তি দখল করেছিলেন ৷ পরবর্তী সময়ে ফারহা একটি জমির জাল রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিজের নামে করে নেন বলে অভিযোগ ৷ সেই ঘটনায় গ্রেফতারও হন তিনি ৷
অভিযোগ, জেল থেকে বেরিয়ে জাভেদের খুড়তুতো ভাই ইন্তেকাবকে সঙ্গে নিয়েই খুনের ছক কষেন ফারহা নাজ ৷ সঙ্গ দেন তাঁর গাড়ির চালক তথা আত্মীয় ফয়জল আনসারি ৷ তিনজনকে গ্রেফতার করার পর হেফাজতে নিয়ে পুলিশ জেরা করে জানতে পারে, চারজন ভাড়াটে খুনিকে জাভেদ বারিককে মারার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন ফারহা ৷ মোট 5 লক্ষ টাকায় রফা হয়েছিল ৷ তাঁদের বয়ান অনুযায়ী, পুলিশ তদন্ত চালিয়ে রবিবার রাতে আসানসোল উত্তর থানার রেলপার থেকে চার ভাড়াটে খুনিকে গ্রেফতার করেছে নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ ৷
পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম মহম্মদ ফয়জল শাহ, মহম্মদ আদিল আলম, মহম্মদ সুলতান এবং মহম্মদ এতশাম ৷ এরমধ্যে জাভেদ বারিককে পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছিলেন আদিল আলম ৷ বাকিরা তাঁকে সহযোগিতা করেন ৷ ঘটনার রাতে জাভেদ বারিককে চিনিয়ে দিয়েছিল তাঁরই খুড়তুতো ভাই ইন্তেকাব ৷
আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (কুলটি) জাভেদ হোসেন বলেন, "তদন্ত একেবারে শেষ পর্যায়ে ৷ মূলচক্রী থেকে শুরু করে সুপারি কিলারাও ধরা পড়েছে ৷ এই দুষ্কৃতীদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷ জানার চেষ্টা করা হবে এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কি না ৷"