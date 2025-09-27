সুরেন্দ্রনাথ করের স্থাপত্যশৈলী ধরে রেখে চারটি তোরণ নির্মাণ বিশ্বভারতীর প্রবেশপথে
কলাভবনের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও পড়ুয়ারা এই তোরণের নকশা তৈরি করছেন ৷ এতদিন বিশ্বভারতীতে নির্দিষ্ট কোনও তোরণ ছিল না ৷
Published : September 27, 2025 at 11:29 AM IST
বোলপুর, 26 সেপ্টেম্বর: শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের স্থাপত্যশৈলী ধরে রেখে চারটি বৃহৎ তোরণ নির্মাণ করবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । এটি একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, যার এতকাল কোনও নির্দিষ্ট তোরণ বা গেট ছিল না ৷ এবার বিশ্বভারতীর চার প্রান্তের রাস্তার উপর চারটি তোরণ নির্মাণ করা হবে ৷ কলাভবনের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, পড়ুয়ারা এই তোরণের নকশা তৈরি করছেন ৷
বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, "হেরিটেজ রক্ষায় রাজ্য সরকারের সঙ্গে যখন বৈঠক হয়েছিল, তখনই এই বিষয়টি বিশ্বভারতীর তরফে উত্থাপন করা হয়েছিল ৷ সকলে সম্মতিও দিয়েছিলেন ৷ সেই অনুযায়ী একটা পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ কলাভবনের শিল্পীরাই এর নকশা তৈরি করবেন ৷ এই তোরণ দেখে মানুষজন বুঝতে পারবেন যে তাঁরা এবার বিশ্বভারতীর সীমানায় প্রবেশ করেছেন ।"
2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেসকো । বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমার অধিকারী । তাই বিশ্বভারতীর চারদিকের প্রবেশপথে চারটি বড় তোরণ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ ।
বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, বোলপুর দমকল বিভাগের সামনের রাস্তায় একটি তোরণ হবে । শান্তিনিকেতন রোডে দুটি তোরণ হবে, একটি কবিগুরু হস্তশিল্প মার্কেটের কাছে ও একটি শ্যামবাটি বাজার সংলগ্ন এলাকায় ৷ আর চতুর্থ তোরণটি হবে কালিসায়র মন্দির সংলগ্ন বিশ্বভারতীর প্রবেশপথে ৷ এখনও পর্যন্ত এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতীর যে কোনও ভবন, গেট, প্রাচীর বা বাড়িঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে তা প্রখ্যাত শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের স্থাপত্যশৈলী ধরে হয় ৷ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদেশযাত্রার সঙ্গী এই শিল্পীকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের ধারক বলা হয় ৷ গুরুদেবের সাহচর্যে দীর্ঘদিন কলাভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই শিল্পী ৷ তাঁরই স্থাপত্যশৈলী ধরে রেখে বিশ্বভারতীতে তোরণগুলি নির্মাণ করা হবে ৷ কলাভবনের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, পড়ুয়াদের একটি দল তোরণগুলির নকশা তৈরি করছেন ৷ খুব দ্রুত এই কাজ শুরু হবে ৷ ইতিমধ্যেই নির্মাণের জায়গা চিহ্নিত করা হয়ে গিয়েছে । বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়ের কাছ থেকে এই বিষয়ে বিশেষ অনুমতি চেয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ।
উল্লেখ্য, হেরিটেজ ক্যাম্পাস আগেই পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে । সপ্তাহে প্রতি রবিবার বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস ঘুরে দেখতে পারেন পর্যটকেরা ৷ পুজোর পর থেকে সপ্তাহে চারদিন পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে ক্যাম্পাস ৷ এই তোরণগুলি নির্মাণ হলে পর্যটকেরা সহজেই বুঝতে পারবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানায় তাঁরা প্রবেশ করেছেন ৷ এছাড়া, তোরণগুলির স্থাপত্যশৈলীও দেখার মতো করা হচ্ছে ।